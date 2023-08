Intelligente Kühlschränke und Uhren, mitdenkende Wearables und natürlich das allgegenwärtige Smartphone: Schlaue Alltagstechnik macht uns das Leben leichter, auch Trinkflaschen erhalten inzwischen ein Intelligenz-Upgrade. Aus banalen Wasserflaschen werden dabei komfortable Hightech-Erfrischungsspender mit Health-Monitoring, UV-Virenkillern oder digitaler Temperaturkontrolle.

Beim Sport, im Strandurlaub oder während der nächsten Hitzewelle machen sich intelligente Wasserflaschen schnell bezahlt. Die größte Stärke der cleveren Flaschen ist dabei schon fast banal: Sie erinnern uns zuverlässig daran, genug zu trinken.

Smarte Wasserflaschen – Was ist das eigentlich?

Intelligente Technologien finden wir heute überall, auch die tägliche Wasserversorgung lässt sich mit dem richtigen Gadget optimieren. Eine wachsende Nachfrage hat in den vergangenen Jahren einen gesunden Markt für smarte Trinkflaschen etabliert, zahlreiche Hersteller produzieren solche Geräte mit raffinierten Funktionen und markanten Designs.

Wieso auch nicht: Wenn es schon intelligente Heizungen und Waschmaschinen gibt, wieso dann nicht auch smarte Trinkflaschen? Die erfüllen schließlich einen noch wichtigeren Zweck: Uns fit und gesund zu halten.

Smarte Trinkflaschen verfügen über Sensoren und oft auch über eine Bluetooth-Schnittstelle, um sie mit Smartphone-Apps oder mit einer Smartwatch zu koppeln. So lassen sich besonders umfangreiche Gesundheitsdaten sammeln.

Die Gadgets motivieren uns beim Workout, lassen sich konfigurieren und punkten mit Style: Nicht nur im Fitness-Studio sind die futuristischen Fläschchen ein echter Hingucker. Selbst eine Temperaturregelung findet sich bei manchen Modellen.

Die besten smarten Trinkflaschen

10 Gründe, warum Sie eine smarte Trinkflasche brauchen:

Endlich genug trinken

Vergessen Sie den Knoten im Taschentuch: Mit einer smarten Trinkflasche fällt es endlich leicht, jeden Tag wirklich so viel zu trinken, wie es von Experten empfohlen wird. Mindestens zwei Liter sind das bei einem Erwachsenen an einem normalen Tag – im Sommer und bei großer Hitze werden es schnell ein paar Liter mehr. Viele Menschen schaffen das nicht: Laut Umfrage trinkt rund ein Drittel der Deutschen zu wenig.

Smarte Trinkflaschen können das Problem aus der Welt schaffen: Sie melden sich mit Push-Nachrichten auf dem Smartphone oder der Smartwatch und erinnern uns mit LEDs oder freundlichen Klängen ans regelmäßige Trinken erinnern.

Sensoren in der Flasche behalten den Wasserkonsum dabei im Auge, das händisch Eintragen in irgendeine App kann man sich mit dem richtigen Modell also getrost sparen. Tägliche Flüssigkeitsziele kann man sich dabei selbst einrichten – je nach Jahreszeit oder dem persönlichen Bedarf.

Warum ausreichendes Trinken so wichtig ist – diese Funktionen erfüllt Wasser im Körper:

Reguliert die Körpertemperatur

Ist für guten Schlaf unerlässlich

Hilft dabei, vor Infektionen zu schützen

Gewährleistet normale Organfunktionen

Schützt die Gelenke

Schnittstelle zu Health-Apps und Wearables

Viele intelligente Trinkflaschen verfügen über Schnittstellen zu Health-Apps. In Verbindung mit dem Smartphone oder der Smartwatch lassen sich damit noch umfangreichere Gesundheitsdaten sammeln und auswerten. Etwa der Puls, das tägliche Aktivitäts-Muster oder Workouts – und natürlich das individuelle Trinkverhalten.

Für heiße und für kalte Getränke geeignet

Dank hochwertiger Isolierung eignen sich viele smarte Trinkflaschen sowohl für heiße als auch für kalte Getränke. Es sind also keine reinen Sommer-Gadgets. In kühleren Jahreszeiten halten die Fläschchen Tee, Kaffee oder Kakao heiß und frisch – für bis zu 24 Stunden.

Wunschtemperatur dank integrierter Heizung

Thermoverkleidung ist ein praktisches Feature, manche intelligenten Trinkflaschen gehen aber noch ein Stück weiter. Der (preislich sehr selbstbewusste) Ember Travel Mug zum Beispiel: Das Gadget hat eine integrierte Heizung und reguliert eingefüllte Flüssigkeiten auf eine vom Nutzer festgelegte Temperatur. So kann man heiße Getränke länger warm halten oder Abgekühltes wieder aufheizen.

Flasche verloren? Smarte Features helfen beim Wiederfinden

Wer seine Trinkflasche gerne mal stehen lässt, muss ich mit einem smarten Modell weniger Sorgen machen, sie nicht wiederzufinden. Zwar kommen die Geräte noch nicht mit einem eigenen GPS-Tracker daher (obwohl Sie den Gadgets so etwas auch selbst spendieren können).Bbei einigen Modellen lassen sich aber die Koordinaten herausfinden, an denen man das Smartphone oder die Smartwatch zuletzt mit der Wasserflasche synchronisiert hat.

Besser für die Umwelt

Im Vergleich zur klassischen Plastikflasche fallen intelligente Trinkflaschen bei der Anschaffung zunächst zwar mit höherem Preis und einem größeren CO2-Abdruck auf. Mit der Zeit relativiert sich das aber, oder es verkehrt sich sogar ins Gegenteil: Auf Wegwerf-Plastikflaschen kann man damit nämlich für lange Zeit verzichten, die cleveren Wasserspeicher sind langlebig und überraschend robust.

Der Verzicht auf BPA gehört in der Produktion dabei inzwischen zum guten Ton.

Lifestyle-Upgrade

Neben ihren praktischen Vorteilen bieten smarte Trinkflaschen auch ein ziemlich cooles Lifestyle-Upgrade. Futuristisches Design, ansprechende LED-Beleuchtung und individuelle Einstellungsmöglichkeiten machen die Gadgets zu blickfangenden Begleitern.

Dabei kann man Erinnerungen, Trinkziele und mitunter sogar die LED-Beleuchtung individuell personalisieren.

Mehr Motivation, auch fürs nächste Workout

Statt mit aufdringlichen Alarmen können uns smarte Trinkflaschen mit pulsierenden Lichtern oder mit charmanten Klängen dazu bringen, Tag für Tag genug zu trinken. Mit einer Kopplung an den Social-Media-Feed kann man mit den Apps einiger Modelle auch sportliche Erfolge posten und sich damit Motivation fürs nächste Workout holen.

Hohes Durchhaltevermögen

In Sachen Ausdauer sind manche smarten Wasserflaschen ein leuchtendes Beispiel: Besonders größere Modelle kommen heute oft mit kräftigen Akkus daher (bis zu 1.500 mAh), mit denen die Geräte wochen- oder sogar monatelang durchhalten.

Damit sind die Gadgets nicht nur für einen Besuch im Fitness-Studio geeignet: Man kann sie auch prima mit zum Wandern oder Campen mitnehmen.

Wasser sterilisieren

Mit der richtigen Trinkflasche macht man auch abgestandenes oder unreines Wasser wieder trinkbar. Einige Modelle setzen dabei auf Hochleistungsfilter, die Erreger und Keime aus der Flasche entfernen. Noch moderner machen es Modelle wie die LARQ Bottle PureVis oder die Philips Go Zero Smart UV, die mit einer integrierten UV-C-LED die Viren und Co. einfach abtöten.