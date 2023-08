Gamestop Wallet: Gamestop stellt Kryptowährungsprojekt ein

Wie Gamestop in dieser Woche bekannt gibt, will der Spiele-Händler in diesem Jahr seine Kryptowährungs-Wallet Gamestop Wallet wieder einstellen. Aufgrund von “regulatorischen Unsicherheit im Krypto-Bereich“ zieht das Unternehmen am 1. November 2023 den Stecker.

Konto kann in anderen Wallets wieder hergestellt werden

Ab diesem Stichtag wird die Gamestop Wallet nicht mehr funktionieren. Laut Gamestop wird es möglich sein, das Konto in kompatiblen Wallets wiederherzustellen. Voraussetzung hierfür ist die beim Einrichten der Wallet angelegte geheime Passphrase. Mit dieser kann das Konto auch in einer anderen Wallet entsperrt werden. Bislang sind jedoch nur MetaMask und WalletConnect kompatibel.

Nach nur einem Jahr ist schon wieder Schluss

Seinen ersten Vorstoß in den Krypto-Bereich wagte Gamestop im vergangenen Jahr. Das Unternehmen launchte ein selbstverwaltetes Krypto-Wallet-System. Wenig später folgte in Kooperation mit dem australischen Blockchain-Startup Immutable X ein eigener NFT-Marktplatz.

Der Marktplatz kam bei den Nutzern jedoch nicht gut an. Gamestop musste Kritik einstecken – unter anderem für ein zu geringes Angebot an interessanten NFTs. Es gab zudem Gerüchte, Gamestop würde auf dem Marktplatz NFT-Spiele ohne das Wissen der Entwickler verkaufen. Während die Gamestop Wallet Ende des Jahres eingestellt wird, soll der NFT-Marktplatz vorerst weiter betrieben werden.

SEC nimmt Krypto-Branche ins Visier

Gamestop schließt seine Krypto-Wallet zu einer Zeit, in der die US-Wartpapier- und Börsenaufsichtsbehörde SEC verstärkt Unternehmen aus der Krypto-Branche unter die Lupe nimmt. Die beiden größten Kryptobörsen der Welt Coinbase und Binance wurden erst kürzlich wegen Verstößen gegen die US-Wertpapiergesetze verklagt.

