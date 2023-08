Microsoft: Lösung für nerviges Outlook-Problem

Viele Nutzer der Desktop-Version von Outlook sehen sich aktuell mit einem nervigen Problem konfrontiert: Das Programm fragt beim Start immer wieder, ob der Anwender vormals geschlossene Sessions wiederherstellen möchte. Konkret erscheint bei Nutzern von dem in Microsoft 365 enthaltenen Mail-Programm Outlook ein Dialogfenster, mit der Rückfrage “Outlook wurde geschlossen, während Fenster noch geöffnet waren. Soll Outlook diese Fenster der letzten Session öffnen?“.

Keine Abschaltung in Outlook

Bei vielen Anwendern findet sich die dafür zuständige Einstellung zur Deaktivierung nicht in den Optionen von Outlook. Eigentlich müsste hier eine Auswahl erscheinen, ob Outlook vorangegangene Inhalte wiederherstellen soll. Somit lässt sich die störende Rückfrage im Programm auch nicht dauerhaft deaktivieren. Die verantwortliche Funktion wurde mit Outlook for Windows on Beta Channel Version 2006 (Build 13006.20002) vor gut drei Jahren eingeführt. Nun sorgt sie allerdings für Probleme, da sie standardmäßig aktiviert ist.

Täglich grüßt die Outlook-Meldung

Ob Outlook durch einen Absturz, ein System-Update oder von Hand geschlossen wird, spielt dabei keine Rolle: Outlook fragt bei jedem Neustart danach, ob alte Fenster wieder hergestellt werden sollen. Ein Klick auf “Ja“ stellt E-Mail-Entwürfe wieder her und öffnet alle E-Mail-Fenster oder Termine, die bei der letzten Session geöffnet waren.

Vorläufiger Workaround

Das Team hinter Outlook sucht noch immer nach der Ursache für dieses nervige Verhalten. Bis zur endgültigen Lösung bietet Microsoft jedoch einen vorübergehenden Fix an, der die Wiederherstellung deaktiviert und somit die ständige Rückfrage umgeht. Dazu muss der Registrierungseditor von Windows (Regedit) aufgerufen werden. Dort muss an der Stelle “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Preferences“ ein neuer DWORD-Wert namens “ReopenWindowsOption“ mit dem Wert “1” erstellt werden. Nach dem Schließen von Regedit und dem erneuten Öffnen von Outlook soll die störende Rückfrage nicht mehr erscheinen.