Die besten Fahrradträger – auch für E-Bikes

Mit einem Fahrradträger für die Anhängerkupplung lassen sich sowohl normale Räder als auch E-Bikes am Heck Ihres Autos transportieren. Es gibt mehrere Arten von Fahrradträgern für die Anhängerkupplung, die sich in Größe, Gewicht, Kapazität und Preis unterscheiden.

Ein Fahrradträger für die Anhängerkupplung hat mehrere Vorteile:

Schnelle und einfache Montage und Beladung

Geringerer Kraftstoffverbrauch und Winddruck als bei der Dachmontage

Sichere Positionierung und Transport von E-Bikes

Zugang zum Kofferraum durch abklappbare Träger

Eigene Beleuchtung, Anschluss mit Normstecker am Kfz

Bei der Auswahl des passenden Fahrradträgers für die Anhängerkupplung sollten Sie vor allem auf die Handhabung und Bedienbarkeit des Trägers achten. Wie lässt er sich befestigen, wie werden die Räder montiert? Und wie viele Räder mit welchem Gesamtgewicht wollen Sie transportieren?

Wichtige Extras sind eine Abklappfunktion des Trägers, damit Sie die Kofferraumklappe öffnen können, und eine Diebstahlsicherung. Damit sind nicht nur der Träger, sondern auch die Räder vor Langfingern geschützt. Beachten Sie unbedingt die maximale Zuladung und Stützlast der Anhängerkupplung. Die Angaben dazu finden Sie im Kraftfahrzeugschein.

Tipp: Laut Fahrzeug-Zulassungsverordnung in § 10 Absatz 9 Satz 1 braucht ein Fahrradträger ein separates Kennzeichen nach amtlichen Vorgaben, sofern das am Fahrzeug befindliche Kennzeichen verdeckt ist. Die Selbstbaulösung mit einem Pappschild und aufgemaltem Kennzeichen ist nicht erlaubt. Es gibt örtliche Schildermacher, die in der Regel um die 15 bis 20 Euro für das Kennzeichen verlangen. Bei eBay gibt es ein Nummernschild schon für unter 10 Euro inklusive Versand.

Atera 022685 Fahrradträger Strada Sport 3 Pro Für drei Fahrräder oder zwei E-Bikes

Maximale Zuladung 66,9 kg

Für alle Fahrradgrößen und Reifengrößen

Fahrrad-Diebstahlsicherung

Träger-Diebstahlsicherung

Gesicherter Abklappmechanismus

Erweiterbar auf vier Räder Kontra Etwas eng für große MTBs Atera 022685 Fahrradträger Strada Sport 3 bei Amazon Der Atera-Fahrradträger kann bis zu drei Fahrräder oder zwei E-Bikes transportieren. Er ist erweiterbar auf vier Fahrräder mit einem zusätzlichen Adapter. Der Strada Sport 3 hat eine gute Qualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Er ist klappbar, so dass der Kofferraum zugänglich bleibt. Ein möglicher Nachteil ist, dass der Abstand zwischen den ersten beiden Schienen zu gering sein kann für einige Pedelecs oder E-MTBs. Atera 022686 Fahrradträger Strada E-Bike Pro Für zwei Fahrräder/E-Bikes

Großer Radschienenabstand von 23 cm

Trägergewicht nur 14,9 kg

Zuladung bis 67,9 kg

Montage mittels Schnellspannverschluss

Erweiterbar auf drei Räder

Diebstahlschutz für Träger und Fahrräder

Gesicherter Abklappmechanismus Kontra Vereinzelt Probleme bei der Montage auf der Anhängerkupplung (Quelle: Amazon-Rezensionen) Atera 022686 Fahrradträger Strada E-Bike bei Amazon Der Atera 022686 ist ein Fahrradträger für die Anhängerkupplung, der sich speziell für den Transport von zwei E-Bikes eignet. Er hat einen erhöhten Radabstand zwischen den beiden Fahrradschienen, um mehr Platz für die Elektromotoren zu bieten. Außerdem ist er klappbar, so dass der Kofferraum des Autos zugänglich bleibt. Sie können den Träger mit einer Erweiterung auf drei Fahrräder (zwei E-Bikes und ein normales Rad) aufrüsten. Bullwing SR 10 Pro Für zwei Fahrräder/E-Bikes

Zuladung bis 60 kg

Mit Schnellverschluss und Diebstahlsicherung

Abklappmechanismus mit Fußpedal-Bedienung

Zusammenklappbar und platzsparend zu verstauen in mitgelieferter Tasche Kontra Etwas eng für große MTBs Bullwing SR 10 bei Amazon Der Bullwing SR 10 kann maximal zwei Fahrräder oder E-Bikes transportieren. Die abnehmbaren Rahmenhalter sollen für fast alle Fahrräder geeignet sein. Der Fahrradträger ist klappbar und lässt sich schnell montieren. Der Abklappmechanismus hat eine praktische Fußpedal-Bedienung. Da dieser Fahrradträger einen größeren Abstand zum Fahrzeug aufweist, ist er ein idealer Reisebegleiter für Pkws mit großen Kofferraumklappen. EUFAB 11521 Fahrradträger Premium 2 Pro Für zwei Fahrräder/E-Bikes

Zuladung bis 60 kg

Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis Ø 6 cm geeignet

Abklappmechanismus mit Fußpedal-Bedienung

Zusammenklappbar und platzsparend zu verstauen

Mit Schnellverschluss und Diebstahlsicherung Kontra Gummierung der Rahmenhalter etwas dünn EUFAB 11521 Fahrradträger Premium 2 bei Amazon Der EUFAB 11521 Fahrradträger Premium 2 ist ein faltbarer Fahrradträger für die Anhängerkupplung, der bis zu zwei Fahrräder transportieren kann. Er ist mit einer Vielzahl von Fahrrädern kompatibel, einschließlich Mountainbikes, Rennrädern und E-Bikes. Der Fahrradträger ist mit einer stabilen Rahmenhalterung und sicheren Radschienen ausgestattet. Er bietet einen integrierten Diebstahlschutz und ist sehr platzsparend, wenn er nicht in Gebrauch ist. EUFAB 11556 Fahrradträger Amber 4 Pro Für vier Fahrräder oder zwei E-Bikes

Zuladung bis 60 kg

Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis Ø 8 cm geeignet

Mit abschließbarem Schnellverschluss

Abklappmechanismus mit Zusatzsicherung Kontra Hohes Eigengewicht

Nicht einklappbar EUFAB 11556 Fahrradträger Amber 4 bei Amazon Der EUFAB 11556 Fahrradträger Amber 4 transportiert bis zu vier Fahrräder. Er ist aus robustem Stahl gefertigt und kann bis zu 60 kg tragen. Der Träger ist diebstahlgesichert und wird inklusive Schloss für den Schnellverschluss geliefert. Der Amber 4 eignet sich für nahezu alle Anhängerkupplungstypen und lässt sich mit wenigen Handgriffen an der Anhängerkupplung befestigen. Sie können den Träger auch mit montierten Fahrrädern abklappen. EUFAB 12010LAS Fahrradträger Poker-F Pro Für zwei Fahrräder/E-Bikes

Zuladung bis 60 kg

Mit abschließbarem Schnellverschluss

Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis Ø 8,5 cm geeignet

Zusammenklappbar und platzsparend zu verstauen Kontra Nicht für alle Fahrräder geeignet (Abmessungen kontrollieren) EUFAB 12010LAS Fahrradträger Poker-F bei Amazon Der Eufab 12010LAS Fahrradträger Poker-F ist ein 2-Räder-Fahrradträger für die Anhängerkupplung. Er ist für Fahrräder mit einem Gesamtgewicht von bis zu 60 kg geeignet und kann sowohl für normale Fahrräder als auch für E-Bikes verwendet werden. Der Träger verfügt über eine Schnellverriegelung und einen Abklappmechanismus, der das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern ermöglicht. Der Poker-F ist außerdem mit einem Diebstahlschutz ausgestattet. Fischer Proline Evo 2 Pro Für zwei Fahrräder/E-Bikes

Zuladung bis 60 kg

Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis Ø 6 cm geeignet

Mit abschließbarem Schnellverschluss

Abklappmechanismus mit Zusatzsicherung

Zusammenklappbar und platzsparend zu verstauen Kontra Nicht geeignet für große Reifen Fischer Proline Evo 2 bei Amazon Der Fischer Proline Evo 2 ist ein Fahrradträger für bis zu zwei Fahrräder oder zwei E-Bikes mit einem Gesamtgewicht von bis zu 60 kg. Der Träger ist zu 99 Prozent vormontiert, Sie können ihn daher schnell und einfach an der Anhängerkupplung anbringen. Er verfügt über eine automatische Verriegelung für die Fahrräder und ist mit einer LED-Bremsleuchte ausgestattet. Gut: Der Rahmenbügel und die Beleuchtungseinheit sind faltbar/kippbar für bequeme Montage, Handhabung und Lagerung. Thule 924001 Velco Compact Pro Für zwei Fahrräder/E-Bikes

Abklappmechanismus mit Fußpedal-Bedienung

Lange Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion

Mit Schnellverschluss und Diebstahlsicherung

Abnehmbare Fahrradhaltearme mit abschließbaren Drehknöpfen Kontra Zuladung nur bis 46 kg

Maximales Gewicht pro Fahrrad/E-Bike 24 kg Thule 924001 Velco Compact bei Amazon Der Thule 924001 Velco Compact ist geeignet für Fahrräder mit einem Rahmendurchmesser von 22 bis 80 mm und Reifengrößen bis 29 Zoll. Der Fahrradträger ist mit einem Schnellverschlusssystem ausgestattet, das das Be- und Entladen der Fahrräder erleichtert. Die Fahrräder werden mit Klemmen am Rahmen und den Rädern gesichert. Der Fahrradträger ist auch für E-Bikes geeignet. Er hat eine maximale Zuladung von 46 kg und ist klappbar, so dass Sie auch bei montierten Fahrrädern Zugang zum Kofferraum Ihres Autos haben. Thule 933100 Easy Fold XT Pro Für zwei Fahrräder/E-Bikes

Zuladung bis 60 kg

Abstand zwischen Fahrrädern 22 cm

Zusammenklappbar und platzsparend zu verstauen

Mit abschließbarem Schnellverschluss

Abnehmbare Fahrradhaltearme mit abschließbaren Drehknöpfen Kontra Teuer

Nicht geeignet für Fahrzeuge mit tiefer Heckklappe wie VW T6 oder Mercedes Viano Thule 933100 Easy Fold XT bei Amazon Der Thule Easy Fold XT hat eine Zuladung von 60 kg für zwei Fahrräder/E-Bikes. Er ist universell einsetzbar und kann für alle gängigen Fahrräder verwendet werden Der Easy Fold XT ist leicht zu montieren und zu demontieren und lässt sich dank der integrierten Klappfunktion platzsparend verstauen. Er ist mit einer Vielzahl von Sicherheitsfunktionen ausgestattet, darunter eine Diebstahlsicherung für die Fahrräder und eine Anhängerkupplungssicherung. Gut: Alles am Träger ist fertig montiert – Sie müssen nur das Nummernschild einstecken und mit zwei Clipsen verriegeln. Uebler 15760 Anhänger-Kupplungsträger X21-S Pro Für zwei Fahrräder/E-Bikes

Zuladung bis 60 kg

Schnellspanner für die Fahrräder

Besonders klein, leicht und kompakt

Abklappmechanismus mit Fußpedal-Bedienung

Zusammenklappbar und platzsparend zu verstauen Kontra Etwas eng für große MTBs Uebler 15760 Anhänger-Kupplungsträger X21-S bei Amazon Der Uebler X21-S ist ein faltbarer Fahrradträger für die Anhängerkupplung. Er ist für zwei Fahrräder mit einem Gesamtgewicht von bis zu 60 kg geeignet. Der X21-S ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und ist sehr stabil und robust. Die Fahrräder werden mit Schnellspannern sicher am Träger befestigt. Der X21-S ist mit einer Stützstange für die dritte Bremsleuchte und einer integrierten LED-Beleuchtung ausgestattet, was die Verkehrssicherheit erhöht. Der Fahrradträger lässt sich einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen. Westfalia BC 60 Pro Für zwei Fahrräder/E-Bikes

Zuladung bis 60 kg

Abstand zwischen Fahrrädern 22 cm

Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis Ø 8 cm geeignet

Zusammenklappbar und platzsparend zu verstauen

Erweiterbar auf drei Räder Kontra Nicht geeignet für Fahrzeuge mit tiefer Heckklappe wie VW T5/T6 oder Mercedes Viano Westfalia BC 60 bei Amazon Der Westfalia BC 60 kann bis zu zwei Fahrräder transportieren. Er ist für alle gängigen Fahrradtypen geeignet, einschließlich E-Bikes. Der Fahrradträger hat eine Sicherheitsverriegelung, die die Fahrräder sicher hält. Die Bedienung ist einfach, Sie können den BC 60 mit einem Handgriff an die Anhängerkupplung montieren und wieder abnehmen. Er ist höhenverstellbar, so dass Sie problemlos auf Ihre Fahrräder zugreifen können. Westfalia Bikelander Classic Pro Für zwei Fahrräder/E-Bikes

Zuladung bis 60 kg

Abstand zwischen Fahrrädern 22 cm

Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis Ø 6 cm geeignet

Zusammenklappbar und platzsparend zu verstauen

Abnehmbare Greifarme Kontra Nicht geeignet für Fahrzeuge mit tiefer Heckklappe wie VW T5/T6 oder Mercedes Viano Westfalia Bikelander Classic bei Amazon Der Westfalia Bikelander Classic ist ein Fahrradträger für die Anhängerkupplung, der bis zu zwei Fahrräder transportieren kann. Er ist aus robustem Stahl gefertigt und verfügt über eine stabile Rahmenhalterung, die auch E-Bikes sicher befestigt. Die Räder der Fahrräder werden auf Schienen gehalten und können mit Spanngurten fixiert werden. Der Bikelander Classic ist klappbar und kann somit leicht verstaut werden. Er wird vormontiert geliefert und ist sofort einsatzbereit.

Man darf mit einem Fahrradträger ins Ausland fahren. Allerdings gibt es einige Dinge zu beachten:

Der Fahrradträger muss für das Fahrzeug und die Fahrräder geeignet sein.

Der Fahrradträger muss sicher befestigt sein.

Der Fahrradträger darf die zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs nicht überschreiten.

Der Fahrradträger darf die Sicht nicht behindern.

Der Fahrradträger darf die Abgasanlage nicht beschädigen.

In einigen Ländern gibt es zusätzliche Vorschriften für Fahrradträger. Beispielsweise müssen Fahrradträger in Frankreich mit einem Kennzeichen und einer Warntafel ausgestattet sein. In Italien müssen Fahrradträger mit einem Rücklicht ausgestattet sein. Es ist daher ratsam, sich vor der Reise über die Vorschriften in den jeweiligen Ländern zu informieren.