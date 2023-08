Google: Nacktfotos und persönliche Daten jetzt leichter aus dem Web entfernen

Google führt neue Tools und Schutzmaßnahmen ein, damit Nutzer leichter den Überblick über ihre persönlichen Daten, ihre Privatsphäre und ihre Online-Sicherheit behalten.

Google verbessert “Suchergebnisse über dich”

So will Google das bereits seit 2022 existierende Tool “Suchergebnisse über dich” verbessern. Mit diesem Werkzeug können Sie bei Google das Entfernen von Suchergebnissen beantragen, die Ihre persönliche Telefonnummer, Privatadresse oder E-Mail-Adresse enthalten. Das funktioniert direkt über die Google-App oder über jeden anderen Zugang zur Google-Suche.

Mit der jetzt erfolgten Verbesserung bekommt dieses Tool ein neues Dashboard, das Sie darüber informiert, ob Web-Ergebnisse mit Ihren Kontaktinformationen in der Google-Suche angezeigt werden. Dann können Sie direkt in diesem Tool in wenigen Schritten das Entfernen dieser Ergebnisse aus der Google Suche beantragen. Google will die Nutzer zudem benachrichtigen, wenn neue Ergebnisse aus dem Internet mit deren Kontaktdaten in der Google-Suche auftauchen.

Sie können auf dieses Tool in der Google-App zugreifen, indem Sie auf das Foto Ihres Google-Kontos klicken und dann „Suchergebnisse über dich“ auswählen. Es gibt derzeit aber eine Einschränkung: Das Tool ist zunächst nur in den USA in englischer Sprache verfügbar. Google will es aber bald in weiteren Sprachen und Regionen anbieten.

SafeSearch gegen anstößige Inhalte

Google will außerdem noch im August 2023 neue Einstellungen für die sogenannte “SafeSearch” einführen. Mit diesem Update sollen zum Beispiel jugendgefährdende oder gewalttätige Inhalte standardmäßig unscharf (“Blurred”) dargestellt werden, wenn sie in den Suchergebnissen erscheinen. Sie können diese Einstellungen jederzeit anpassen und die Funktion hier deaktivieren. Ausnahme: ein Elternteil oder ein Schulnetzwerkadministrator hat diese Einstellungen für die betreuten Geräte ausgewählt.

Anstößige oder intime persönliche Bilder aus Google entfernen

Google verbessert die Möglichkeit, mit der man persönliche, explizite Bilder (also beispielsweise Nacktfotos) aus der Google-Suche entfernen lassen kann, wenn man nicht mehr möchte, dass sie dort auffindbar sind. Google hat hierfür die Formulare, mit denen Sie die Entfernung beziehungsweise Löschung dieser Inhalte beantragen können, aktualisiert und vereinfacht. Über diesen Link können Sie sofort einen Antrag auf Entfernung stellen.