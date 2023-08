Erst Österreich, jetzt Deutschland: Saturn vor dem Aus?

Die Elektrofachmärkte Mediamarkt und Saturn gehören schon lange zum Stadtbild fast jeder deutschen Großstadt. Doch die Zeichen verdichten sich, dass zumindest eine der beiden Marken bald aus den Innenstädten verschwinden wird.

Die MediaMarktSaturn Retail Group, die beide Handelsketten betreibt, hat die Marken zuletzt immer weiter zusammengeführt. So wurden Anfang des Jahres viele Angebote und Dienstleistungen und auch der Online-Shop beider Ketten fusioniert, Kunden können die Services nun unabhängig davon nutzen, ob sie Kunde bei Saturn oder Mediamarkt sind. Doch damit scheint noch nicht Schluss zu sein, das Mutterunternehmen scheint noch weitere Pläne zu haben.

Denn die Marke “Saturn” verschwindet zunehmend vom deutschen Markt. Wie die Lebensmittel Zeitung berichtet, wurden sechs Saturn-Märkte nach einer Renovierung der Filiale in Mediamarkt umbenannt. Focus Online will wissen, dass in diesem Jahr insgesamt zehn Saturn-Filialen in Mediamarkt umbenannt werden sollen. Dieses Vorgehen ist bereits aus Österreich bekannt, dort wurde die Marke Saturn ebenfalls nach und nach ersetzt, bevor sie 2020 endgültig eingestellt wurde.

Mediamarkt in Marktanalysen beliebter

Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte der Lebensmittel Zeitung auf Nachfrage die Umbenennungen und führt die Hintergründe aus. Demnach basieren die Namensänderungen auf “umfangreichen Umfeld- und Marktanalysen“. Man überprüfe derzeit alle Standorte des Unternehmens hinsichtlich der Markenpositionierung und Mediamarkt habe dabei immer wieder gepunktet. Deshalb seien Neueröffnungen unter der Marke Saturn auch ausgeschlossen.

Auch schließen immer mehr Saturn-Filialen, alleine zwischen 2020 und 2021 wurden unprofitable Standorte dichtgemacht. Und laut der Lebensmittel Zeitung sollen im laufenden Geschäftsjahr elf weitere dazukommen.

Eine Sprecherin von Saturn wiegelt ab. Zwar seien einige Saturn-Märkte unter der anderen Marke wiedereröffnet worden und dies sei auch noch bei weiteren Marken geplant, dabei handele es sich aber immer um individuelle Entscheidungen für den Standort. Trotzdem, so die Sprecherin, überträfe der Mehrwert der zwei Marken potenzielle Effizienzgewinne durch eine Marke deutlich.

Analysten sehen das etwas anders, laut der Baader Bank plant Ceconomy, das Mutterunternehmen hinter Mediamarkt und Saturn, 90 Prozent der Filialen bis 2026 zu modernisieren. In diesem Zuge könnte auch ein Strategiewechsel hin zu Mediamarkt als einzige Marke vollzogen werden.

Saturn wird Mediamarkt: Das wären die Folgen für Kunden

Die Marken Mediamarkt und Saturn wurden bereits so sehr vereinheitlicht, dass für Kunden kaum Unterschiede bestehen. Mehr dazu lesen Sie hier: Media Markt und Saturn legen Angebot und Service zusammen – was sich jetzt ändert.

Die Preise sind in beiden Märkten identisch, auch Angebote und Rabatte sind einheitlich. Auch können Sie bei Saturn gebrauchte Produkte bei Mediamarkt umtauschen oder zur Reperatur geben, gleiches funktioniert natürlich auch umgekehrt. Zumindest, solange Reparaturen überhaupt noch möglich sind: Media Markt und Saturn schließen derzeitigen Reparaturservice – das kommt danach.

Außer dem unterschiedlichen Design der beiden Märkte bestehen also schon jetzt keine wirklichen Unterschiede mehr. Dementsprechend würde sich auch bei einer Schließung der Marke Saturn für Kunden kaum etwas ändern.

