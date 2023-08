Sicherheits-Updates für Chromium-basierte Browser: Brave und Vivaldi sind wieder aktuell

Mit den neuen Chrome-Versionen 115.0.5790.170/171 für Windows sowie 115.0.5790.170 für macOS und Linux vom 2. August beseitigt Google 17 Schwachstellen in seinem Browser. Die Hersteller anderer Chromium-basierter Browser haben zum Teil bereits reagiert und auch entsprechende Updates bereitgestellt – bislang allerdings nur Vivaldi und Brave.

Vivaldi, das Unternehmen des früheren Opera-Chefs Jon von Tetzchner, hat zuerst reagiert und seinen Browser abgesichert. Vivaldi setzt weiterhin darauf, ungerade Chromium-Versionen (wie die aktuelle 115) zu ignorieren und stattdessen den so genannten Extended Stable Channel der vorherigen Generation zu nutzen. Dieser erhält bei geraden Versionen weiterhin Sicherheits-Updates. So steckt in der neuesten Vivaldi-Version 6.1.3035.257 Chromium 114.0.5735.321.

▶Die neuesten Sicherheits-Updates

Anders macht es Brave, das vom ehemaligen Mozilla-CEO Brendan Eich gegründet wurde. Hier kommt stets die neueste Chromium-Generation zu Einsatz. Wenige Stunden nach Vivaldi hat Brave seinen Browser in der abgesicherten Version 1.56.20 veröffentlicht. Diese fußt wie Chrome auf Chromium 115.0.5790.171. Die Entwickler haben gleich noch ein paar Bugs beseitigt, die vor allem die Browser-Versionen für MacOS und Linux betreffen.

Microsoft hat bislang lediglich das übliche Statement im Edge Security Blog veröffentlicht: Man wisse Bescheid und arbeite „aktiv“ an einem Update. Dieses könnte erfahrungsgemäß am Freitagabend erscheinen.

Opera hat in letzter Zeit deutlich schneller auf Sicherheits-Updates der Chromium-Basis reagiert. Deshalb dürfte ein Update für Opera One schon in den nächsten Tagen bereitstehen – und nicht erst, wie früher, erst nach Wochen.

Seit Chromium 110 (Februar 2023) werden Windows 7 und 8.1 nicht mehr unterstützt. Auch Firefox 116 läuft darauf nicht mehr.

Chromium-basierte Browser in der Übersicht: