Es ist schon eine Weile her, dass die Serie rund um den Trickster-Gott ausgestrahlt wurde. Loki wird nun für eine zweite Staffel zurückkehren. Worum es dabei geht, erfahren Sie in unserem Beitrag.

Wann startet “Loki” Staffel 2?

Marvel hat bestätigt, dass “Loki“ Staffel 2 am 6. Oktober 2023 erscheinen wird. Wir gehen davon aus, dass die Episoden wöchentlich auf Disney+ veröffentlicht werden.

Die Serie war ursprünglich bereits für den Sommer 2023 geplant, aber ein späteres Ausstrahlungsdatum macht Sinn, wenn man bedenkt, dass “Secret Invasion“ erst im Juni 2023 auf Sendung ging. “Loki” ist nicht die einzige Marvel-Serie, die verschoben wurde – “Ironheart“ und “What If…?“ traf das ebenfalls.

Trailer zu “Loki“ Staffel 2

Der erste vollständige Trailer zu “Loki“ Staffel 2 wurde bereits veröffentlicht und zeigt den Gott des Unheils, wie er durch die Zeit stolpert. Mobius rekrutiert die Unterstützung von OB, der von Oscar-Preisträger Ke Huy Quan gespielt wird:

Handlung in “Loki“ Staffel 2

Von allen MCU-Disney+-Serien im Jahr 2021 hat “Loki“ zweifellos den größten Einfluss auf das Franchise. Das liegt an der Enthüllung von He Who Remains (Jener Der Bleibt), gespielt von Jonathan Majors. Falls Sie mit der Geschichte der Comics nicht vertraut sind: Jener Der Bleibt ist eine Variante des Schurken Kang der Eroberer. Kang hat viele Versionen seiner selbst über die Zeit hinweg und ist normalerweise darauf aus, sie alle zu beherrschen.

Die Version, die Loki und Sylvie in der Zitadelle am Ende der Zeit kennengelernt haben, ist Immortus am ähnlichsten, einer relativ fairen Version des Charakters, der einfach nur die Zeitlinie wieder in eine geordnete Form bringen will. Daher seine Erschaffung des TVA und die Lüge über die Existenz der Zeitwächter. Auf diese Weise würde er verhindern, dass sich die Zeitlinie verzweigt und es keinen totalen multiversalen Krieg zwischen den verschiedenen Kangs gibt. Er wusste alles, was passieren würde, noch bevor es passiert war, bis hin zu seinem Gespräch mit den beiden Loki-Varianten.

Sylvie hatte beschlossen, dass man dem mysteriösen Mann nicht trauen konnte, während Loki ihm glaubte. Die beiden kämpften und es sah so aus, als würde Loki sie von seiner Meinung überzeugen können – doch dann lenkte Sylvie Loki mit einem Kuss ab, schickte ihn in eine andere Zeitlinie und tötete den Kontrahenten selber.

Kang der Eroberer war der Hauptschurke in “Ant-Man and The Wasp: Quantumania“, aber wir glauben, dass seine Rolle noch größer ist. Wir könnten es mit dem nächsten Thanos zu tun haben, einem Bösewicht, der sich durch viele Marvel-Filme und -Serien ziehen wird.

Hauptautor Michael Waldron erklärt in einem Interview auf der Marvel-Website mehr über Kang: “Da wir wussten, dass Kang wahrscheinlich der nächste große filmübergreifende Bösewicht sein würde, und weil er ein zeitreisender, multiversaler Gegner ist, machte es einfach Sinn. Ich habe mir diese große Multiversum-Kriegsmythologie ausgedacht und sie unseren Produzenten vorgetragen. Und sie sagten: Ja, lass uns das machen.”

Als Loki zur TVA zurückkehrte, stellte sich in einer schockierenden Wendung heraus, dass er in eine völlig andere Zeitlinie geschickt worden war – eine, in der sein alter Freund Mobius ihn nicht einmal erkannte und in der eine große Statue von Kang in der Mitte stand– genau dort, wo die Statue der Zeitwächter zuvor zu sehen war.

Alles wovor Jener Der Bleibt gewarnt hatte, schien eingetreten zu sein. Die Zeitlinie hat sich laut Mobius über sechzig Mal verzweigt, und in der Version, zu der Loki zurückgekehrt war, ist Kang ein skrupelloser Anführer.

Da wir jetzt mehrere Zeitzweige haben, ist diese Version von Kang eine andere als die, die in “Ant-Man“ in Erscheinung trat. Es ist wahrscheinlich, dass wir viele Versionen sehen werden, wodurch ein nie endender Bösewicht entsteht, der in vielen Szenarien auftauchen kann. Dieser neue Bösewicht hat das MCU auf den Kopf gestellt.

Das war natürlich auch der ursprüngliche Plan. Majors stand das ganze Jahr über im Mittelpunkt von Anschuldigungen wegen häuslicher Gewalt, so dass es immer noch ein großes Fragezeichen gibt, was mit seiner Figur in Zukunft passieren wird.

Aber was ist mit den anderen Figuren in der Serie? Richterin Renslayer ist losgezogen, um herauszufinden, wer für das Chaos in der heiligen Zeitlinie verantwortlich ist. Ob ihre Suche sie zu Kang führen wird, bleibt abzuwarten.

In der Zwischenzeit wurde Sylvie in der Zitadelle zurückgelassen, nachdem sie Jener Der Bleibt getötet hatte. Weil sie Loki verraten hat, können wir uns vorstellen, dass ein Wiedersehen zwischen den beiden in der nächsten Staffel nicht so gut ausgehen wird, trotz ihrer starken und einzigartigen Verbindung.

In der zweiten Staffel wird Loki wahrscheinlich versuchen, mit dem Mobius, den er kennt, in die Zeitlinie zurückzukehren und die Ordnung bei Kang wiederherzustellen.

Das neueste Filmmaterial zeigt, wie weitere Varianten Lokis ins Spiel kommen. Der Trailer verrät, dass sich eine Reihe von Loki-Varianten in London zusammenschließen und dass Loki und Mobius OB rekrutieren werden, um ihnen dabei zu helfen, einige Zeitfehler zu beseitigen.

Außerdem wurde in der Post-Credits-Szene von Ant-Man 3 eine Kang-Variante namens Victor Timely gezeigt. Er tritt auf einer Bühne auf und erklärt, wie wichtig die Zeit im Leben eines jeden ist und wie sie gestaltet werden kann. Aus dem Publikum schaut kein Geringerer als Loki zu. Er sitzt mit seinem TVA-Kumpel Mobius zusammen, der sich nicht sicher ist, ob es sich um eine “furchterregende Figur” handelt, aber Loki antwortet einfach mit “das ist er”.

Einige neue Bilder von Amazon Frankreich (entdeckt von The Direct) zeigen Mobius in einem neuen Mech-Anzug und bestätigen, dass Hunter B-15 zurückkehren wird.

Besetzung und Crew von “Loki” Staffel 2

Bislang wurde die Rückkehr folgender Darsteller bestätigt: Tom Hiddleston als Loki, Owen Wilson als Mobius, Sophia Di Martino als Sylvie/Lady Loki, Gugu Mbatha-Raw als Richterin Ravonna Renslayer, Wunmi Mosaku als Jäger B-15 und Jonathan Majors als Kang.

Ke Huy Quan, der vor allem durch seine Rolle des Waymond in “Everything Everywhere All At Once“ bekannt ist, ist ebenfalls mit von der Partie. Er wird eine Figur namens OB spielen, der ein TVA-Angestellter ist. Rafael Casal und Kate Dickie sind beide in ungenannten (aber wichtigen) Rollen zu sehen – sie könnten in der kommenden Staffel auch potenzielle Bösewichte sein.

Es wäre auch toll, die anderen Varianten von Loki wiederzusehen – darunter Richard E. Grant als Old Man Loki, Jack Veal als Kid Loki und Deobia Oparei als Boastful Loki. Eric Martin wird als Hauptautor fungieren, während Justin Benson und Aaron Moorhead das Regieteam leiten werden.

Leider wird die Showrunnerin Kate Herron nicht mehr dabei sein. Herron gab Deadline ein Interview, in dem sie erklärte, dass sie eigentlich nur für eine Staffel arbeiten wollte und andere Projekte in der Pipeline hat.

Wie Sie “Loki” sehen können

“Loki” ist ein Exklusivangebot von Disney+, was bedeutet, dass Sie die Serie nur bei diesem Streaming-Dienst anschauen können. Disney+ kostet 8,99 Euro pro Monat und 89,90 Euro für ein Jahresabo. Sie können sich hier für Disney Plus anmelden.

