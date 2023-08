Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Praktischer und stabiler Kickstand

Ausgezeichnete Helligkeit

Gute Farbwiedergabe

120 Hz für bessere Bewegungsdarstellung Kontra Die Verarbeitungsqualität ist mittelmäßig

Kontrastverhältnis ist schlechter als bei OLED

Nicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis Fazit Der Asus ZenScreen MB16QHG bietet ein helles, lebendiges Bild und zahlreiche Funktionen, aber sein Preis ist im Vergleich zu OLED-Alternativen recht hoch.

Preis beim Test

$399

Aktuell bester Preis: Asus ZenScreen MB16QHG

Shop Preis Asus $399 Jetzt ansehen

Ein tragbarer Monitor ist ein hervorragender Reisebegleiter und ein idealer Zweitmonitor für beengte Arbeitsumgebungen, aber die Bildqualität der preisgünstigen Modelle lässt oft zu wünschen übrig. Der Asus ZenScreen MB16QHG (bei Amazon) macht vieles besser, mit überlegener Helligkeit, Kontrast- und Farbleistung – aber die Verbesserungen sind nicht billig.

Der Asus ZenScreen MB16QHG unterscheidet sich ein wenig von den meisten heute erhältlichen tragbaren Monitoren. Er hat ein 16-Zoll-Display im 16:10-Format anstelle eines 15,6-Zoll-Displays im 16:9-Format und eine Auflösung von 2.560 x 1.600 Bildpunkten. Asus erhöht außerdem die Bildwiederholfrequenz auf 120 Hz.

Bildschirmgröße: 16 Zoll 16:10 Widescreen

Native Auflösung: 2.560 x 1.600 Pixel

Bildschirmtyp: IPS-LCD

Bildwiederholfrequenz: 120 Hz

Adaptive Synchronisation: Keine

HDR: Ja, VESA DisplayHDR 400 zertifiziert

Anschlüsse: 1x HDMI 2.0, 2x USB-C mit DisplayPort Alternate Mode, Kopfhörerausgang

VESA-Halterung: Keine, Stativhalterung verfügbar

Lautsprecher: Keine

Preis: 508 Euro

Der Asus ZenScreen MB16QHG kostet bei Amazon rund 508 Euro, was für einen tragbaren Monitor, der kein OLED-Panel hat, sehr viel ist. Ein vergleichbarer Monitor mit OLED, der ColorPro VP16-OLED von Viewsonic, kostet online etwa genauso viel.

Design und Verarbeitung

Der Asus ZenScreen MB16QHG wird mit einem gut durchdachten und praktischen Ständer geliefert. Matt Smith

Der Kickstand des Asus ZenScreen MB16QHG hebt ihn von den meisten tragbaren Monitoren ab. Der Ständer lässt sich von der Rückseite des Monitors nach unten klappen und liegt dann flach auf einem Schreibtisch oder Tisch. Er ähnelt in gewisser Weise dem Viewsonic ColorPro VP16-OLED (im Preisvergleich), aber im Gegensatz zu dieser Alternative vergrößert der Standfuß von Asus nicht die Höhe des Monitors. Der Standfuß ist stabil und bietet einen größeren Neigungsbereich als die meisten tragbaren Monitore. Er unterstützt auch die Verwendung im Hochformat.

Viewsonic ColorPro VP16-OLED Preis beim Test: $399.99 Aktuell bester Preis:

Im Gegensatz zu vielen anderen tragbaren Monitoren dient der Standfuß von Asus nicht gleichzeitig als Schutzabdeckung für das Display, dafür legt Asus aber eine Schutztasche bei.

Ein einfacher Kunststoffrahmen umgibt den Asus ZenScreen MB16QHG. Matt Smith

Die Form des Monitors ist etwas weniger beeindruckend als seine Funktionen. Kunststoff dominiert das Gehäuse. Die Stabilität ist nicht besser als bei Konkurrenzprodukten, die für die Hälfte des Preises verkauft werden. Für diesen Preis erwarte ich etwas Besseres.

Funktionen und Menüs

Anschlussmöglichkeiten des Asus ZenScreen MB16QHG. Matt Smith

Die Anschlüsse umfassen einen HDMI 2.0-Anschluss in voller Größe und zwei USB-C-Anschlüsse mit DP Alt-Mode. Die USB-C-Anschlüsse versorgen den Monitor entweder über ein angeschlossenes Gerät oder über das mitgelieferte USB-C-Netzteil. Eine 3,5-mm-Audioausgangsbuchse rundet die Optionen ab.

Die Anschlüsse sind typisch für einen tragbaren Monitor, mit einer Ausnahme: dem HDMI-Anschluss in voller Größe. Viele Konkurrenten, vor allem diejenigen, die günstiger sind, verwenden einen Mini- oder Micro-HDMI-Anschluss. Das bedeutet, dass Sie für den Anschluss an den Monitor ein entsprechendes Kabel benötigen. Das ist kein großes Problem, aber ein HDMI-Anschluss in voller Größe macht das Anschließen ein bisschen einfacher.

Der MB16QHG eignet sich für viele Arbeitsabläufe in den Bereichen Fotografie, Videografie und digitale Kunst und bietet auch ein tolles Bild, um sich zurückzulehnen und ein Spiel oder Netflix zu genießen.

Eine der großen Stärken des Geräts sind die umfangreichen Einstellmöglichkeiten über die Software des Monitors. Ein reaktionsschneller Joystick an der rechten Seite dient zur Navigation durch die Menüs.

Asus bietet zahlreiche Bildqualitätsmodi und Anpassungen für Farbe, Sättigung und Farbtemperatur, obwohl einige dieser Einstellungen nur in bestimmten Bildqualitätsmodi verfügbar sind. Dennoch übertrifft das Menüsystem von Asus bei weitem günstige Monitore wie den Arzopa Z1 Gamut (bei Amazon) und kommt dem teureren Viewsonic VP16-OLED (im Preisvergleich) nahe.

Lautsprecher sind nicht enthalten. Die meisten tragbaren Monitore verfügen über Lautsprecher, aber die Qualität ist zwangsläufig enttäuschend. Ich glaube nicht, dass die Entscheidung von Asus, sie wegzulassen, ein Problem darstellt.

SDR-Bildqualität

Der Asus ZenScreen MB16QHG richtet sich an Berufstätige, die viel unterwegs sind, aber die Bildqualität übertrifft dieses Profil deutlich. Er bietet ein helles, scharfes Bild mit guter Farbwiedergabe. Der Monitor eignet sich für viele Arbeitsabläufe in den Bereichen Fotografie, Videografie und digitale Kunst und bietet auch ein tolles Bild, um sich zurückzulehnen und ein Spiel oder Netflix zu genießen.

Matt Smith

Die Helligkeit gehört zu den stärksten Eigenschaften des Monitors mit einer maximalen Helligkeit von 479 nits in SDR. Wie die Grafik zeigt, ist das mehr als bei jedem anderen tragbaren Monitor, den wir dieses Jahr getestet haben.

Und das ist nicht trivial. Tragbare Monitore werden eher in Situationen eingesetzt, in denen Sie keine Kontrolle über die Beleuchtung haben. Die Helligkeit des MB16QHG macht die Verwendung in solchen Situationen angenehmer.

Matt Smith

Auch Kontrast ist anständig, aber wie gut die Bildqualität des MB16QHG zu bewerten ist, kommt auf die Perspektive an. Unter den tragbaren Monitoren gehört das IPS-LCD-Panel zur Oberklasse, günstige Alternativen wie der Azorpa Z1 Gamut (bei Amazon)und der AOC I1601FWUX (bei Amazon) können da nicht mithalten. Die tragbaren OLED-Monitore, wie der ViewSonic ColorPro VP-16 OLED (im Preisvergleich) bieten jedoch ein besseres Gefühl von Tiefe und Dimensionalität.

Inwieweit dies von Bedeutung ist, hängt von Ihren Anwendungsbereichen ab. Der MB16QHG sieht am besten aus, wenn er helle, farbenfrohe Inhalte anzeigt, da dies den relativ schwachen Kontrast überdeckt. OLED, bei dem jedes Pixel einzeln gedimmt werden kann, ist die bessere Wahl, wenn Sie gerne dunkle Bilder, Spiele und Filme ansehen, spielen oder damit arbeiten wollen.

Matt Smith

Ähnlich verhält es sich mit der Farbskala. Der MB16QHG schneidet im Vergleich zu anderen IPS-LCD-Monitoren gut ab, aber nicht so gut wie OLED-Alternativen. Dennoch schafft es der MB16QHG, beeindruckende 98 % der DCI-P3-Farbskala darzustellen, was für die meisten professionellen Foto- und Videodarstellungen ausreicht.

Matt Smith

Die Farbgenauigkeit ist ein etwas komplizierteres Thema, da der MB16QHG bei den Standardeinstellungen nur mittelmäßig abschneidet. Das Bild sieht zwar ansprechend aus, aber der Test hat gezeigt, dass die Farben überzogen und zu kräftig sind. Das Problem liegt in der unglücklichen Wahl des Standard-Farbmodus. Der Monitor wird im Szenemodus ausgeliefert, der die Farbsättigung auf ein unrealistisches Niveau anhebt.

Glücklicherweise ist die Farbgenauigkeit des Monitors in anderen Modi besser (der Standardmodus bietet einen durchschnittlichen Farbfehler von nur 1,46), und das Menüsystem bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Kalibrierung.

Der Monitor schneidet bei Farbtemperatur und Gamma mit einem Wert von 6500K respektive 2,2 gut ab. Beide Werte liegen in unserem bevorzugten Rahmen. Sie zeigen, dass das Bild des Monitors realistisch aussieht und dass die Inhalte ungefähr so hell sind, wie sie vom Hersteller beabsichtigt wurden.

Asus ZenScreen MB16QHG bei Amazon

Die Schärfe ist ein weiterer Pluspunkt, denn der Monitor bietet eine Auflösung von 2.560 x 1.600 Bildpunkten. Das entspricht einer Pixeldichte von etwa 188 Pixeln pro Zoll – mehr als bei einem 27-Zoll-4K-Monitor. Kleine Schriftarten sehen gestochen scharf aus und hochauflösende Videos zeigen viele Details.

Der Asus ZenScreen MB16QHG ist nicht der bietet nicht die beste Bildqualität auf dem Markt – diese Ehre gebührt seinen OLED-Konkurrenten – aber er verdient sich gute Noten bei Helligkeit, Farbleistung und Schärfe.

HDR-Bildqualität

Der Asus ZenScreen MB16QHG unterstützt HDR-Eingaben und besitzt die VESA DisplayHDR 400-Zertifizierung. Das mag vielversprechend klingen, aber die HDR-Leistung hält nicht mit der Konkurrenz mit.

Die Helligkeit ist ein Problem. Der Monitor erreicht 500 nits in HDR, aber das ist immer noch nicht genug, um ein hochwertiges HDR-Erlebnis zu bieten. Komplexe, kontrastreiche Szenen, wie das schwarze Loch aus Interstellar, zeigen, dass viele Luminanzdetails unterdrückt werden. Helle Bereiche einer Szene erscheinen als gleichmäßiges, helles Glühen, dem es an Details fehlt. Dies liegt zum Teil daran, dass der Monitor nicht hell genug ist, um die hellsten Bereiche der Szene deutlich zu machen.

Die HDR-Unterstützung des Monitors ist ein Vorteil, wenn Sie ein HDR-Video oder -Bild ansehen möchten, aber keinen Laptop mit HDR-Unterstützung haben. Aber erwarten Sie nicht zu viel.

Bewegungsleistung

Überraschenderweise bietet der Asus ZenScreen MB16QHG eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Das ist vergleichbar mit vielen tragbaren Monitoren, die für Gamer gedacht sind. Die erhöhte Bildwiederholfrequenz verbessert die Bewegungsflüssigkeit und Klarheit in Spielen, erweist sich aber auch beim Scrollen durch Text oder Bilder als nützlich.

Gamer sollten sich jedoch nicht zu sehr freuen, da der Monitor leider keine Adaptive Sync-Unterstützung bietet. Das Fehlen dieser Funktion führt bei Spielen, die keine Bildwiederholrate von 120 Hz oder mehr aufweisen, zu Tearing-Effekten. Fairerweise muss man jedoch sagen, dass viele tragbare Gaming-Monitore ebenfalls nicht über Adaptive Sync verfügen, sodass der MB16QHG da nicht alleine steht.

Sollte ich den Asus ZenScreen MB16QHG kaufen?

Der Asus ZenScreen MB16QHG ist ein vielseitiger tragbarer Monitor für den Alltag, produktive Anwendungen und Spiele. Das IPS-Panel des Monitors kann jedoch nicht mit den tragbaren OLED-Monitoren mithalten – ein Problem, da der MB16QHG preislich mit diesen konkurriert. Asus kontert mit überragender Schärfe (die meisten OLED-Alternativen bieten nur 1080p) und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Ich denke, dass OLED für die meisten Menschen die bessere Wahl ist, aber der MB16QHG ist eine solide Option, wenn Sie einen tragbaren Monitor brauchen, der heller und schärfer ist als ein OLED-Modell.

Asus ZenScreen MB16QHG bei Amazon

Dieser Bericht erschien ursprünglich auf PC World.