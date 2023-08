“Das Telefonbuch” und “Das Örtliche” gehen gegen Telefonbetrüger vor

“Das Telefonbuch“ und “Das Örtliche“ haben in dieser Woche zwei Maßnamen vorgestellt, die in Zukunft vor allem ältere Menschen vor Telefonbetrügern schützen sollen. Die beiden Online-Verzeichnisse arbeiten dabei mit den Polizeibehörden sowie der Zentralen Geschäftsstelle der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes zusammen.

Verkürzte Vornamen und geänderte Suche

Die erste Präventiv-Maßnahme zielt auf die Vornamen der in den Verzeichnismedien hinterlegten Kontaktdaten ab. Da Betrüger auf Basis der Vornamen häufig auf das Alter ihrer potenziellen Opfer schließen, sollen Vornamen in den Verzeichnissen künftig abgekürzt werden können. Aus “Elfriede Maier“ wird beispielsweise “E. Maier“. Den Tätern ist es dann nicht mehr möglich, gezielt nach älteren Menschen zu suchen.

Als zweite Maßnahme wird in den Verzeichnissen außerdem nicht mehr möglich sein, gezielt nach Vornamen zu suchen.

So ändern Sie Ihren Eintrag

Für eine Verkürzung des Eintrags in “Das Telefonbuch“ und “Das Örtliche“ können Sie sich an Ihren Telefonanbieter (Info auf der Telefonrechnung) oder direkt an die DTM Deutsche Tele Medien wenden. Den passenden Änderungsantrag finden Sie auf der Website der beiden Verzeichnisse.

Oder per Brief an:

Deutsche Tele Medien GmbH

Datenredaktion

Wiesenhüttenstr. 18

60329 Frankfurt am Main

Oder per Fax: 0800 – 2221414

So schützen Sie sich vor Telefonbetrug

