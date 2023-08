Oppo A78 5G im Test: Gutes Mittelklasse-Handy mit starkem Akku

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Gute Leistung

Ausgezeichnete Akkulaufzeit

90-Hz-Display Kontra Schwache Kameras

Eingebaute Bloatware

Kunststoffgehäuse Fazit Das A78 5G ist ein günstiges Smartphone mit einigen starken Qualitäten. Die Kompromisse, die Oppo bei der Software und der Verarbeitungsqualität gemacht hat, bedeuten allerdings, dass es nicht für jeden eine Überlegung wert sein wird.

Oppo ist zusammen mit seiner Schwesterfirma One Plus bekannt für beeindruckende, preisgünstige Geräte, und das A78 ist eine weitere Ergänzung dieser Familie.

Doch dieses Gerät hat es mit der harten Konkurrenz des Samsung Galaxy A14 zu tun (unser derzeitiger Favorit in dieser Preisklasse) und dem Motorola Moto G62.

Design und Verarbeitung

Drei Farboptionen

Fingerabdruck- und Gesichtsentsperrung

IPX4-Wasserschutz

Das Oppo A78 5G ist ordentlich gestaltet, aber es fehlt spürbar das Gewicht von Android-Geräten der Mittelklasse. Mit einem Gewicht von 188 Gramm (das Pixel 7 Pro wiegt 212 Gramm) fühlt es sich sehr leicht und bequem an, aber nicht besonders robust.

Der Bildschirm besteht laut Oppo aus “gehärtetem Glas”, aber es handelt sich nicht um das Gorilla Glass, das Sie bei teureren Geräten finden. Das Glas hat eine IPX4-Zertifizierung, was bedeutet, dass es vor Spritzwasser geschützt ist, aber nicht in Wasser getaucht werden darf.

Auf der rechten Seite befindet sich ein Fingerabdrucksensor unter dem Ein-/Ausschalter. Er reagiert gut, könnte aber für Linkshänder etwas schwieriger zu bedienen sein im Vergleich zu einem unter dem Bildschirm verborgenen Sensor, den Sie bei hochwertigen Produkten finden.

Alternativ können Sie die Gesichtsentsperrung wählen, die sich schnell einrichten lässt und gut funktioniert.

Das A78 5G ist in drei Farben erhältlich (Schwarz, Lila und Blau), mit einem leichten Farbunterschied zwischen dem Großteil der Rückseite und der ovalen Verbundplatte, die sich hinter den Kameras befindet. Leider fühlt sich das Smartphone weniger hochwertig an als wenn es aus einem Material bestehen würde.

Auch der Kopfhöreranschluss bleibt beim A78 erhalten, obwohl es besser wäre, wenn er oben statt unten am Smartphone platziert wäre. Zusätzlich gibt es Platz für eine Micro-SD-Karte neben der (einzigen) SIM-Karte zur Erweiterung des Speichers.

Bildschirm und Lautsprecher

6,56-Zoll-LCD-Display

90 Hz Bildwiederholfrequenz

Ultra-Volume-Modus

Das A78 verfügt über ein Display mit 6,56 Zoll und einer Auflösung von 1612 × 720 Pixeln mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz, das in allen Umgebungen gut funktioniert. Selbst wenn Sie es auf einem Fahrradhalter befestigen und bei Sonne und Regen Rad fahren, bleibt der Bildschirm hell und klar.

Das Scrollen durch Apps funktioniert reibungslos, obwohl Profilfotos auf Twitter im Vergleich zu höher auflösenden Displays teurer Geräte oder Konkurrenprodukten wie dem 2400×1080-Bildschirm des Nokia G60 5G oder anderen günstigen Full-HD-Geräten deutlich pixelig aussehen.

Die beiden Lautsprecher (einer oben und einer unten) sind laut genug, um einen Raum zu beschallen, mit einem Ultra-Volume-Modus, der die externe Lautstärke verdoppelt. Das Oppo-Smartphone hat nicht die klare Dynamik, die Sie bei teuren Geräten oder dedizierten Lautsprechern finden, aber es funktioniert gut und sollte nicht enttäuschen.

Spezifikationen und Leistung

Mediatek-6833-Prozessor

4 GB RAM

128 GB Speicherplatz

5G

Das A78 ist in zwei Varianten erhältlich, entweder mit 4 oder 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz. Im Inneren befindet sich ein Mediatek-6833-Prozessor und eine Mali-G57-MC2-Grafikkarte.

Damit liefert das Smartphone eine anständige Leistung für Gaming in der Mittelklasse. Asphalt 8 und FIFA Mobile laufen ohne spürbare Ruckler oder Verzögerungen, sowohl im Offline- als auch im Online-Modus. Das gilt auch für anspruchsvollere Spiele wie Pokémon Unite.

Zwischen den Apps lässt sich schnell wechseln, obwohl das Laden von Bildern auf Websites einige Zeit in Anspruch nimmt und gelegentlich ein Fehler auftrat, wenn wir in Messaging-Apps auf Fotos hineingezoomt haben.

Oppo A78 5G Benchmarks

Wie aus der Modellbezeichnung hervorgeht, lässt sich das A78 5G mit 5G-Netzwerken verbinden, was bei Geräten in der Mittelklasse nicht selbstverständlich ist.

Kameras

Dual-50-Megapixel-Hauptkamera

8-Megapixel-Frontkamera

Extra HD-Modus

Auf der Rückseite befinden sich zwei Objektive: eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit f/1.8 und eine 2-Megapixel-Schwarz-Weiß-Kamera mit f/2.4 für die Tiefenschärfe. Auf der Vorderseite befindet sich die 8-Megapixel-Selfie-Kamera mit f/2.0.

Im Großen und Ganzen sind die Fotofähigkeiten des A78 eher gewöhnlich. Wenn Sie Schnappschüsse von Sehenswürdigkeiten oder blühenden Blumen machen möchten, erfüllt es seinen Zweck. Es gibt aber klar Raum für Verbesserungen. Dunklere Bereiche werden nicht klar von helleren unterschieden und manche Bildteile werden übermäßig betont.

Das Oppo Fotos übermäßig auf und verfälscht die Farben (Sonnenlicht lässt helle Hauttöne blass erscheinen und blonde Haare wirken grau oder weiß).

Die Zoomqualität des A78 (digital) ist bis zu 5-fach ausreichend, aber bei der maximalen 10-fachen Vergrößerung sinkt die Qualität erheblich, und um die Kanten von Objekten entsteht eine Unschärfe.

Es gibt ein paar zusätzliche Modi, die Fotos mit höherer Auflösung ermöglichen: den Extra-HD-Modus, der unter “weitere Einstellungen” in der Kamera-App zu finden ist, und den 50-Megapixel-Button oben auf dem Kamerabildschirm. Ein deutliches Upgrade gegenüber den standardmäßigen 12,5-Megapixeln, jedoch auf Kosten des Zooms.

Der 50-Megapixel-Button bringt tatsächlich mehr Details in die Fotos, die sonst möglicherweise übersehen würden. Diese sind jedoch nur auf einem großen Monitor wirklich sichtbar und es bedarf eines geschulten Auges, um sie auf dem kleineren Bildschirm des A78 zu erkennen (selbst bei herangezoomtem Bild). Dennoch ist es eine schöne Ergänzung.

Der Extra-HD-Modus verwendet einen Algorithmus, um aus den Informationen der 50-Megapixel-Linse ein 108-Megapixel-Foto zu erstellen, daher sollten Fotopuristen diesen möglicherweise meiden.

Es gibt auch einen KI-Modus, der jedoch besser ausgeschaltet bleibt. Die Verbesserung übersättigt die Farben und schärft die Details übermäßig, wodurch die Fotos aussehen, als wäre ein übertriebener Filter angewendet worden. In Situationen mit wenig Licht funktioniert das A78 ordentlich, hat jedoch das gegenteilige Problem: Es fällt ihm schwer, Objekte zu separieren und es fehlt an Details.

Akku und Ladeverhalten

Ganztägige Akkulaufzeit

Schnellladefunktion

Das Oppo A78 hat keine Probleme damit, einen ganzen Tag und länger durchzuhalten und lässt einige Flaggschiff-Smartphones weit hinter sich. Nach einem vollen Tag mit Spotify, Netflix, Social Media und Textnachrichten war der Akku nur zur Hälfte verbraucht.

Der 5000-mAh-Akku verfügt über eine 33-W-Schnellladefunktion (mit einem Netzteil und einem Kabel im Lieferumfang) und erreicht in 15 Minuten 28 Prozent und in einer halben Stunde 51 Prozent Aufladung. Das ist fast doppelt so schnell wie das Samsung Galaxy A14 5G, das nach einer halben Stunde nur magere 21 Prozent erreicht hat.

Im PC-Mark-Akkutest erzielte das Oppo A78 erstaunliche 21 Stunden und 8 Minuten und übertraf damit problemlos die Konkurrenz wie das Realmi 9i und das Nokia G62 um mehrere Stunden. Dies ist das zweitbeste Ergebnis, das wir bisher bei einem Smartphone gesehen haben, nicht nur bei Mittelklasse-Geräten.

Software und Apps

Android 13

Color-OS 13

Oppo’s Color-OS ist auf Android 13 aufgesetzt und bringt einige nützliche Funktionen mit sich, etwa die Möglichkeit, mehrere Apps gleichzeitig auf dem Startbildschirm zu verschieben. Wenn Sie das Dropdown-Menü von oben öffnen, finden Sie große Schaltflächen für WLAN und Bluetooth, die den Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Einstellungen erleichtern, sowie kleinere Schaltflächen für den Flugmodus, die Taschenlampe und Benachrichtigungen.

Dieses Layout zeigt, dass Oppo darauf geachtet hat, welche Funktionen die Leute am meisten nutzen, aber es ist nicht perfekt. Wenn Musik läuft, werden die WLAN- und Bluetooth-Schaltflächen nach links geschoben, um Platz für die Wiedergabesteuerung oben rechts zu schaffen, die mit einer Hand zu hoch zum Erreichen ist.

Leider ist das A78 vollgepackt mit Bloatware. Lords Mobile, Booking.com, Amazon Shopping, Facebook, Netflix, Tiktok, Spotify und Linkedin sind alle vorinstalliert. Schon ein kurzer Blick auf den Bereich “Spiele” lädt sofort eine Reihe von Spielen herunter.

Das Dropdown-Menü fordert Sie zudem ständig auf, “Trending Apps” herunterzuladen, was Sie lieber lassen sollten.

Preis und Verfügbarkeit

Das Oppo A78 ist für rund 230 Euro (UVP) auf den Markt gekommen. Auf Ebay gibt es diverse Angebote schon ab rund 205 Euro.

Fazit

Für 230 Euro bietet dieses Mittelklasse-Smartphone eine Akkulaufzeit von zwei Tagen, 5G-Konnektivität, anständige Leistung fürs Scrollen und Spielen sowie eine gute Kamera für Gelegenheitsfotografen.

Android-Geräte in dieser Preisklasse haben immer einige Nachteile (wie Bloatware oder verwirrende Benutzeroberflächen), aber im Allgemeinen spielt das A78 seine Karten gut aus und dürfte preisbewusste Kunden zufriedenstellen.

Dieser Artikel erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation techadvisor.com