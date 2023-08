Welche Temperatur sollte mein Kühlschrank haben?

Was ist eigentlich die richtige Temperatur für den Kühlschrank? Wir zeigen Ihnen, wie Sie sicherstellen, dass Ihr Kühlschrank bestmöglich funktioniert. Probieren Sie diese Tipps aus, um Ihre gekühlten Lebensmittel länger frisch zu halten und die Lebensmittelverschwendung zu minimieren.

Welche Temperatur sollte Ihr Kühlschrank haben?

Experten, darunter die Kühlschrankspezialistin Amanda Lorenzini von AO.com, sagen, dass die ideale Temperatur eines Kühlschranks zwischen 3 °C und 5 °C liegen sollte.

Im besten Fall hat Kühl- oder Gefrierschrank bereits eine eingebaute Temperaturanzeige. Falls Sie dies nicht haben, können Sie günstig ein Kühlschrankthermometer etwa bei Amazon bestellen und dort die Temperatur ablesen.

Bei neueren Kühlschränken können Sie eine Taste drücken, um eine Zieltemperatur auszuwählen. Bei älteren Modellen finden Sie statt einer Temperaturanzeige nur ein Drehrad mit einem nummeriertes Zifferblatt von 0 bis 5 für die Kühleinstellung. Je höher die Stufe, desto niedriger die Temperatur.

Emma Rowley / Foundry

Wenn Sie den Eindruck, dass Ihr Kühlschrank eventuell zu warm ist bzw. eine zu hohe Temperatur gemessen haben, dann stellen Sie den Regler eine Stufe höher. Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis der Kühlschrank die von Ihnen gewählte Temperatur erreicht hat. Prüfen Sie nach einem Tag erneut die Temperatur.

Prüfen und reparieren Sie die Türdichtung

Wenn Ihr Kühlschrank älter wird, kann die Türdichtung an Wirksamkeit verlieren. Der Hüftstoß oder das Zuschlagen der Tür, mit dem sie früher fest verschlossen wurde, erfüllt möglicherweise nicht mehr den Zweck. Wenn Sie in letzter Zeit die Küche betreten haben und feststellen, dass die Tür einen Spalt offen steht, oder wenn Sie sich Sorgen machen, dass kalte Luft entweicht, sollten Sie Folgendes tun:

Zunächst ein offensichtlicher Punkt: Stellen Sie sicher, dass sich keine Lebensmittel zu nahe an der Vorderseite der Regale befinden. Selbst wenn alles hineinzupassen scheint, kann noch irgendwas die Schranktüre daran hindern, richtig zu schließen.

Wenn Sie alles umgeräumt haben (nur um sicherzugehen), sollten Sie als Nächstes die Türdichtung überprüfen. Um festzustellen, ob die Gummidichtung der Tür defekt ist, machen Sie den Papiertest. Legen Sie dazu ein Stück Papier in die Dichtung und schließen Sie die Tür fest. Wenn Sie das Papier herausziehen können, ohne dass die Türdichtung daran zerrt, ist das ein Zeichen dafür, dass die Dichtung beschädigt ist.

Dichtung retten: Wenn dies das Problem ist, gibt es ein paar einfache Tricks, mit denen Sie es beheben können: Nehmen Sie zunächst einen Schwamm oder ein Tuch und eine Schüssel mit heißem Wasser. Sie können ein oder zwei Tropfen Spülmittel in das Wasser geben, es sollte aber nicht zu sehr aufschäumen. Verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel für die Dichtung – vor allem keinen Essig -, da sie das Gummi beschädigen und das Problem verschlimmern können.

Reinigen Sie vorsichtig die gesamte Türdichtung und wischen Sie Flecken oder Krümel weg. Wenn sie vollkommen sauber ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Sie werden feststellen, dass die Türdichtung Falten hat, wie eine Ziehharmonika. Im Laufe der Zeit können diese Falten zusammengedrückt werden, wodurch die Dichtung weniger effizient wird. Fahren Sie vorsichtig mit einem Finger an jeder Falte entlang und öffnen Sie sie. Wenn es verzogene Stellen gibt, können Sie sie eventuell wieder an ihren Platz drücken.

Letzter Schritt! Wenn Sie feststellen, dass das Gummi ausgetrocknet und spröde geworden ist, können Sie noch etwas anderes versuchen. Wenn Sie etwas Vaseline haben, können Sie ein Tuch nehmen, etwas Vaseline auftragen und die Dichtung damit einreiben. Dadurch wird sie weicher und kann wieder eine wirksame Dichtung bilden.

Wenn die Dichtung zu stark verformt ist, um sie wieder an ihren Platz zu drücken, oder wenn sie große Risse aufweist, müssen Sie sie ersetzen. In den meisten Fällen können Sie eine Ersatzdichtung für Ihre Tür kaufen und sie selbst einbauen. Suchen Sie die Marke und das Modell Ihres Kühlschranks und suchen Sie online nach einer Ersatzdichtung.

Richtiges Einräumen des Kühlschranks

Vergewissern Sie sich, dass alles in Ihrem Kühlschrank an der richtigen Stelle gelagert ist. Die Fächer im unteren Teil des Kühlschranks sind der richtige Ort, um Obst und Gemüse aufzubewahren. Dort herrschen die besten Feuchtigkeitsbedingungen für diese Waren. Wenn Ihre frischen Produkte nicht so lange halten, wie sie sollten, ist das wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass Ihr Kühlschrank nicht kalt genug ist.

LG

Wenn Ihre Milch dazu neigt, zu verderben, bevor Sie sie ganz verbrauchen können, stellen Sie sie aus der Kühlschranktür in das Hauptfach und lagern Sie stattdessen Getränkekonserven, Gläser und Wasser dort.

Sie sollten auch dafür sorgen, dass Ihr Kühlschrank den ganzen Monat über gut gefüllt ist. Ziel ist es, dass Ihr Kühlschrank die ganze Zeit über die gleiche Temperatur hat.

Das kann schwierig sein, da der Kühlschrank kurz nach dem Einkaufen am vollsten ist und die Vorräte im Laufe der Woche oder des Monats schwinden, bis Sie die Vorräte auffüllen. Ihr Kühlschrank muss dann beim Auffüllen der Vorräte viel härter arbeiten und wird mit der Zeit schneller verschleißen.

Neuere Kühlschränke, wie der Whirlpool W Collection Kühlschrank mit französischer Tür, verfügen über eine spezielle Temperatureinstellung, um einen Kälteschub zu erzeugen, wenn Sie gerade einen großen Einkauf eingeräumt haben. Der Rest von uns muss vielleicht einen Tag lang die Temperatur hochdrehen oder einfach versuchen, den ganzen Monat über eine gleichmäßige Temperatur im Inneren zu halten.

Eine gute Faustregel ist, dass der Kühlschrank zu etwa 80 Prozent gefüllt sein sollte. Achten Sie darauf, dass die Sachen im Kühlschrank gleichmäßig verteilt sind, damit die kalte Luft zwischen ihnen zirkulieren kann. Versuchen aber nicht, zu viele Lebensmittel hineinzupacken. Wenn Sie Lebensmittel verbrauchen, ersetzen Sie sie durch Wasserflaschen.

Wenn Sie gerade gekochte Lebensmittel im Kühlschrank aufbewahren wollen, decken Sie die Schale zunächst ab und lassen Sie sie auf der Theke abkühlen, bis sie Zimmertemperatur erreicht hat. Stellen Sie es erst dann in einem verschlossenen Behälter in den Kühlschrank.

Halten Sie die Tür geschlossen

Und schließlich sollten Sie die Kühlschranktür nicht zu lange offen lassen. Die Instaview-Kühlschränke von LG bieten ein spezielles, snackfreundliches Fenster, durch das Sie die verschiedenen Essensmöglichkeiten prüfen und dann einen Snack oder ein Getränk nehmen können, ohne die Kühlschranktür öffnen zu müssen.

Aber die beste Möglichkeit, Geld zu sparen, besteht für die meisten von uns darin, zu entscheiden, was wir wollen, bevor wir die Tür öffnen.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Kühlschrank in die Jahre gekommen ist und ersetzt werden muss, werfen Sie einen Blick auf die Kühlschrank-Bestseller bei Amazon. Da ist für jeden Geldbeutel etwas dabei.

Dieser Artikel stammt im Original von Techadvisor und wurde ins Deutsche übersetzt.