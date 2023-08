Da lacht der Rasenmäher: 72 % Rabatt für Einhell Akku 18V & Ladegerät

Wer hierzulande einen Akku-Rasenmäher, Rasentrimmer oder eine schnurlose Heckenschere kauft, der greift oft zu Einhell. Der beliebte deutsche Hersteller ist weithin für seine umfangreiche Auswahl an hochwertigen akkubetriebenen Gartengeräten und Werkzeugen anerkannt. Das Power-X-Change-System ermöglicht, einen Einhell 18V-Akku in vielen kompatiblen Geräten verwenden zu können. Das spart Geld, schont die Umwelt und ist der Grund dafür, dass bei Obi, Hornbach & Co., aber auch im Versandhandel viele Einhell-Geräte ohne Akku und Ladegerät angeboten werden.

Hier kommt das Einhell Starter Kit mit 4,0 Ah Akku und Ladegerät ins Spiel. In nur 75 Minuten lässt sich ein leerer Akku wieder vollständig aufladen. Gerade kann man das Bundle bei Amazon mit einem riesigen Rabatt bestellen – solange der Vorrat reicht.

Was zeichnet das Einhell Starter Kit mit 18V Akku und Ladegerät aus?

Das Einhell Starter Kit beinhaltet einen 18V-Akku mit einer Kapazität von 4,0 Ah sowie ein Power X-Change Ladegerät. Der Akku verfügt über eine 3-stufige LED-Ladezustandsanzeige und ein modernes Batteriemanagementsystem für hohe Sicherheit und Performance. Der Einhell Akku ist kompatibel mit allen Power X-Change Gartengeräten (Rasenmäher, Heckenschere, Grasschere…) sowie Werkzeugen (Akkuschrauber, Stichsäge, Multitool …) und lässt sich – zusammen mit einem weiteren Akku – auch in 36V- (2x18V)-Geräten nutzen.

Mit dem Einhell-Ladegerät kann man einen leeren Akku in 75 Minuten wieder auf 100 % bringen. Dank der 6-stufigen LED-Anzeige sieht man genau, wie weit die Batterie bereits geladen ist. Das Ladegerät verfügt über einen Refresh-Modus für die Reaktivierung tiefentladener Akkus.

Einhell 18V Akku Starter Kit jetzt mit Riesen-Rabatt bei Amazon

Bei Amazon kann man das Einhell Starter Kit mit 18V-Akku und Ladegerät gerade zu einem außergewöhnlichen guten Preis kaufen. Auch ausgewählte Einhell-Gartengeräte (Rasenmäher, Gras- und Strauchschere, Heckenschere) sowie Werkzeuge (Stichsäge, Akkuschrauber, Multitool) lassen sich mit teils hohen Rabatten bestellen. Allerdings gilt das Angebot nur, solange der Vorrat reicht – Preis und Lieferbarkeit können sich jederzeit ändern.

