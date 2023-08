Host-Namen per Kommandozeile abfragen

Im Heimnetz ist es nützlich, den Host-Namen der Geräte zu kennen: Zum Beispiel können Sie damit über den Explorer einfacher auf Freigaben zugreifen. Überdies erkennen Sie am Host-Namen oftmals, um welches Gerät es sich handelt, was in einem großen Netzwerk für Übersicht sorgt.

Die schnellste Möglichkeit, den Computernamen eines Gerätes zu ermitteln, ist ein Befehl in der Eingabeaufforderung. Öffnen Sie das Programm, indem Sie cmd in das Suchfeld der Taskleiste eingeben und auf „Eingabeaufforderung“ tippen. Geben Sie den Befehl echo %COMPUTERNAME% ein und drücken Sie Enter.

Es erscheint nun der Name in Großbuchstaben. Noch schneller geht es mit dem Befehl hostname. Er fragt in TCP/IP-Netzen den Host-Namen ab, der in der Regel identisch mit dem Computernamen ist. Die Ausgabe erfolgt in Groß-/ Kleinschreibung.

Der schnellste Weg zum Ermitteln des Rechnernamens ist der Befehl „hostname“. IDG

