Windows-Nutzer aufgepasst: Windows Mail und Kalender verschwinden – das können Sie tun

Die Uhr tickt: Bereits im August 2023 entfernt Microsoft die Desktop-Anwendungen Kalender und Mail von Windows-11- und Windows-10-Rechnern und ersetzt diese durch die Outlook.com-Web-App, wie Windowslatest berichtet.

Es tritt also eine Cloud-basierte Anwendung an die Stelle der Desktop-Programme. Microsoft will damit alle vorhandenen Einzelanwendungen in einer einzigen Outlook-App zusammenfassen beziehungsweise dadurch ersetzen. Nur, dass es sich bei dieser Outlook.com-App eben um eine Webapp handelt.

Die betroffenen Windows-10- und Windows-11-Anwender werden ohne deren vorherige Zustimmung automatisch auf die Web-App umgestellt. Damit will Microsoft Ende August 2023 beginnen, also noch in diesem Monat (ursprünglich hatte Microsoft den Zwangsumstieg erst für die Zeit ab September 2024 angekündigt).

Immerhin will Microsoft den betroffenen Nutzern aber die Möglichkeit bieten, die Umstellung rückgängig machen zu können. Das teilte Microsoft aber nicht allen Nutzern mit, sondern veröffentlichte diese Informationen nur für zahlende Unternehmenskunden.

HCD

Umstieg können Sie nicht verhindern, die Rückkehr ist aber möglich

Den Umstieg selbst können Sie also nicht verhindern. Sie können nur nach erfolgter Zwangsumstellung auf den entsprechenden Schalter in Outlook.com klicken, um zu den alten Desktop-Anwendungen Mail und Kalender zurückzukehren.

2024 ist aber endgültig Schluss

Wer allerdings zu den Desktop-Apps zurückkehrt, sieht sich bald mit dem nächsten Problem konfrontiert. Denn Ende 2024 will Microsoft den Support für die Desktop-Anwendungen Mail und Kalender einstellen. Spätestens dann brauchen Sie Alternativen. Thunderbird könnte hier eine gute Wahl sein: Download Mozilla Thunderbird.

Viele Anwender sind sauer

Laut Windowslatest sind viele Windows-Benutzer von der Zwangsumstellung nicht begeistert. Sie meinen, dass die vorhandenen Desktopanwendungen schneller reagieren und dass Web-Apps nie ein guter Ersatz für native Desktop-Anwendungen sein würden.

Outlook.com sei Ressourcen-hungriger als die alten Desktop-Anwendungen, wie Messungen von Windowslatest zu bestätigen scheinen. Manche Nutzer befürchten zudem, dass Windows immer mehr wie Chrome OS werden würde. Damit liegen die Anwender gar nicht mal so schief, wie Sie in diesen beiden Meldungen nachlesen können:

Windows nur noch als kostenpflichtiges Abo? Microsoft entwickelt Windows aus der Cloud

Windows 365: Billigere Version für Privatnutzer in den Startlöchern

Wichtig: Outlook im Rahmen von Microsoft 365/Microsoft Office verschwindet natürlich nicht. Betroffen von der Zwangsumstellung sind nur die mit Windows mitgelieferten Desktop-Anwendungen Mail und Kalender, nicht aber das professionelle Outlook aus Microsoft Office.

