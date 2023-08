So sollten Sie die RAM-Slots auf der Hauptplatine belegen

Bei einem RAM-Slot, auch bekannt als RAM-Sockel, handelt es sich um einen langen, schlanken Steckplatz auf der Hauptplatine eines PCs. Dieser ermöglicht es, ein RAM-Modul mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Kapazitäten aufzunehmen. Die meisten Hauptplatinen besitzen entweder zwei oder vier dieser Speicherbänke. Für jeden Slot ist eine maximale RAM-Kapazität vorgesehen, normalerweise zwischen 8 und 32 Gigabyte.

Die RAM-Slots auf modernen Hauptplatinen sind nummeriert. So wissen Sie, in welche Steckplätze Sie die Speichermodule einsetzen sollen. Oft sind sie auch unterschiedlich gefärbt und bisweilen leicht versetzt zueinander angeordnet. Beides hilft Ihnen, die Module gemäß den Spezifikationen des Motherboard-Herstellers korrekt zu platzieren.

Zudem unterscheiden sich RAM-Slots von Laptops und Desktop-Rechnern. Notebooks verwenden zumeist SODIMM-Module, die kürzer und kleiner als die Standard-Desktop-DIMM-Varianten sind. Die meisten Laptops haben auch nur zwei RAM-Slots, die zur Seite gekippt sind, um den flachen Einbau der Module zu gewährleisten.

Im Dual-Channel-Modus müssen die identisch großen Arbeitsspeichermodule in den richtigen RAM-Slots stecken, um Leistungseinbußen zu vermeiden. Gskill

Die Wahl der richtigen Reihenfolge der RAM-Slots kann tatsächlich einen erheblichen Einfluss auf die Leistung des Speichers haben – vorausgesetzt, Ihr Mainboard unterstützt Dual-Channel-Speicher. Um den Mehrkanalspeicher voll auszunutzen, sollte ein Paar von RAM-Modulen in verschiedene Speicherkanäle eingesetzt werden. Hierbei werden die Module jedoch oft falsch eingesetzt.

Sie müssen in den ersten und dritten oder den zweiten und vierten Slot eingesetzt werden und nicht nebeneinander. Es empfiehlt sich immer, das Handbuch der Hauptplatine zu studieren, um die empfohlene Reihenfolge der RAM-Slots zu finden. Es folgen einige gängige Dual-Channel-Konfigurationen: Wenn Ihr Motherboard zwei Slots, Sie jedoch nur ein Modul haben, können Sie dieses in jeden Slot einsetzen.

Bei drei Slots und zwei Modulen sollten Sie die Module in den ersten und dritten Slot einsetzen. Bei vier Slots und einem Modul können Sie den RAM in die erste oder vierte Bank einsetzen. Wenn Sie bei vier Slots zwei Speicherriegel haben, sollten Sie den zweiten und vierten Slot nutzen. Wenn Sie vier Slots und vier Speicher haben, sollten Sie ein passendes Paar in den ersten und dritten Slot und ein weiteres passendes Paar in den zweiten und vierten Slot einsetzen.

Das Handbuch des Mainboard-Herstellers gibt zur korrekten RAM-Slot-Belegung Auskunft. In der Regel finden Sie hier alle möglichen Steckvarianten. IDG

Dual-Channel-RAM sollte theoretisch doppelt so gut abschneiden wie Single-Channel-RAM. In der Praxis ist das allerdings selten der Fall aufgrund von unvermeidlichen Engpässen im System. Es hängt auch davon ab, wie gut ein Spiel oder die Software programmiert ist, um die zusätzliche Speicherbandbreite zu nutzen.

Die meisten Benchmarks deuten auf eine Verbesserung von 20 bis 30 Prozent hin, wenn eine Dual-Channel-Speicherkonfiguration anstelle einer Single-Channel-Konfiguration verwendet wird – jedoch nur bezogen auf Metriken wie etwa die Bildrate in Spielen. Der richtige Einbau des RAMs in die entsprechenden Slots ist daher ein entscheidender Faktor für die optimale Leistung Ihres Computers. Es mag trivial erscheinen, aber es kann letztlich einen bedeutenden Unterschied in der Effizienz Ihres Systems ausmachen.

