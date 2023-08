Ist ein Antistatik-Armband beim PC-Bau sinnvoll?

Ein Antistatik-Armband ist kostengünstig und einfach zu verwenden. Darüber hinaus wird in vielen Bauanleitungen zum Gebrauch eines Antistatik-Armbandes geraten, bevor Sie mit dem Zusammenbau des PCs beginnen. Aber ist das wirklich nötig? Ein Antistatik-Armband ist ein Zubehör, welches Sie beim Bau eines PCs oder generell beim Umgang mit bloßen Elektronikteilen oder Leiterplatten tragen sollten.

Das Antistatik-Armband existiert aus dem gleichen Grund, warum sich Ihre Haare aufrichten, wenn Sie einen Luftballon daran reiben, oder sich ein Pullover komisch anfühlt, wenn er zuvor im Wäschetrockner war – statische Elektrizität. Statische Elektrizität ist die meiste Zeit harmlos, aber wenn Sie geladen sind und etwas Leitfähiges berühren, dann geben Sie diese Ladung weiter.

Berühren Sie Metall, so geben Sie die Elektrizität an das Metall ab. Und wenn Sie nackte Elektronikteile berühren, während Sie aufgeladen sind, übertragen Sie diese auf die Elektronik und verursachen eine elektrostatische Entladung oder ESD („Electrostatic Discharge“).

Hersteller von Komponenten empfehlen häufig, beim Einbau ein Antistatik-Armband zu tragen. Es verhindert Schaden an den empfindlichen Bauteilen durch elektrostatische Entladungen.

Eine solche Entladung kann, wenn Sie Pech haben, das berührte Teil zerstören. Dies kann insbesondere beim Bau eines PCs problematisch sein. Aus diesem Grund werden Komponenten wie Mainboards oder Grafikkarten in „antistatischen Tüten“ geliefert – schimmernden grauen Plastikbeuteln, die einen Faraday-Käfig um die darin befindliche Komponente bilden und so gegen ESD schützen.

Um die oben angesprochenen Beschädigungen zu vermeiden, gibt es Antistatik-Armbänder. Im Gebrauch legen Sie das Band um Ihr Handgelenk. Das daran befindliche Kabel entwickeln Sie und den vorhandenen Metallclip befestigen Sie an einer geerdeten und unlackierten Metalloberfläche.

Auch das Armband muss vor Arbeitsbeginn geerdet sein. Um das sicherzustellen, berühren Sie den Boden. So kann die statische Elektrizität aus Ihnen heraus, durch das Armband und in den Boden fließen. Dort wird sie absorbiert. Und Sie können ausschließen, dass Elektrizität, die Sie möglicherweise in sich tragen, auf die Leiterplatten übertragen wird, die Sie gleich berühren werden.

Statische Entladungen können besonders empfindliche PC-Teile im schlimmsten Fall beschädigen. Das verhindert ein Antistatik-Armband. Alternativ erden Sie sich, bevor Sie am PC schrauben.

Aber brauchen Sie dazu wirklich ein Antistatik-Armband? Es wird dringend empfohlen, sich zu erden, zumindest unmittelbar bevor Sie Elektronikteile berühren. Ein besonderes Armband benötigen Sie hierfür allerdings nicht. Es lässt sich als Hilfsmittel einsetzen, ist aber keine Voraussetzung. Um sich zu erden, reicht es völlig aus, etwas zu berühren, das geerdet ist. So werden Sie die überschüssige Elektrizität los.

