Pin für den elektronischen Personalausweis vergessen: So gibt’s eine neue

Installieren Sie zuerst die AusweisApp2 auf dem Smartphone (Apple App Store oder Google Play Store) oder auf Ihrem PC. Am Windows-Rechner benötigen Sie nicht einmal zwingend ein separates Kartenlesegerät: Sofern Ihr Smartphone über die Nahfunkschnittstelle NFC verfügt, können Sie es in Kombination mit dem Computer oder Notebook als Lesegerät für den elektronischen Ausweis verwenden. Die Einrichtung beschreibt das Ausweisportal ausführlich.

Zum Zurücksetzen der PIN starten Sie die Ausweis-App, legen den Personalausweis auf das Kartenlesegerät beziehungsweise halten es an das Smartphone und klicken im Anschluss daran auf „Meine (Transport-) PIN ändern“. Weiter geht es mit „Keine PIN (Verloren, vergessen oder nie erhalten) –› Zum PIN-Rücksetzdienst“. Dies leitet Sie auf eine Unterseite des Ausweisportals, auf der Sie die Schaltfläche „Brief kostenlos bestellen“ anklicken. Danach gehen Sie wieder zurück in die Ausweis-App, die nun automatisch ein neues Fenster mit der Funktion „Weiter zur CAN-Eingabe“ öffnet.

Von dieser CAN, die Abkürzung steht für „Card Access Number“, haben Sie vermutlich noch nie etwas gehört! Doch keine Sorge, dabei handelt es sich um die auf der Ausweisvorderseite neben Ihrem Geburtsdatum größer aufgedruckte sechsstellige Nummer. Diese geben Sie jetzt ein und fahren mit einem Klick auf den Pfeil fort. Dann müssen Sie sich ein paar Tage gedulden, bis der Brief mit der neuen PIN per Post an Ihrer Meldeadresse eintrifft.

