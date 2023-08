Ikea-Möbel in 3D: So gestalten Sie Räume im eigenen zu Hause

Das schwedische Möbelhaus Ikea zeigt auf seiner Website inzwischen praktisch alle seine Möbelstücke in dreidimensionaler Ansicht. Dazu klicken Sie einfach die im Browser unter der Produktabbildung platzierte Schaltfläche „3D-Ansicht“ an. Zum Drehen in allen Richtungen halten Sie am Rechner die linke Maustaste gedrückt und ziehen die Maus nun nach links, rechts, oben respektive unten.

Am Smartphone und an anderen Geräten mit Touchscreen tippen Sie auf die „3D-Ansicht“ und ziehen Ihren Finger in die gewünschte Richtung. Die 3D-Darstellung ist übrigens nicht auf einen bestimmten Browser beschränkt. Nun lässt sich natürlich darüber streiten, ob es Sinn macht, Billy & Co. von allen Seiten zu betrachten.

Sinnvoll wird die Visualisierung jedoch in Verbindung mit der Möglichkeit, die Möbelstücke und weitere Accessoires, Wanddekorationen und Teppiche beliebig im Raum zu platzieren. Zu diesem Zweck stellt Ikea gut 50 interaktive Ausstellungsräume zur Verfügung. Unter anderem haben Sie hier die Wahl zwischen Wohn-, Schlaf- und Esszimmern sowie Homeoffice-Arbeitsplätzen. Und Ikea hat zugesagt, die Auswahl an Ausstellungsräumen noch zu erweitern.

Der interaktive Raumplaner von Ikea erlaubt im Browser, praktisch sämtliche Möbel aus dem Sortiment individuell zu platzieren. Das vermittelt Ihnen einen realistischen Eindruck. IKEA

Die Bedienung ist dabei denkbar einfach: Nach der Wahl eines Raumdesigns geben Sie bitte links in die Suchmaske das gewünschte Produkt ein, klicken es mit „+ Zum Raum hinzufügen“ an und stellen es damit in das zuvor ausgewählte Zimmer. Zum Verschieben ziehen Sie es mit gedrückter Maustaste an die Stelle Ihrer Wahl.

Wollen Sie es drehen, klicken Sie es an und danach auf den darunter dargestellten Dreh-Button. Das alles funktioniert recht intuitiv: So können Sie ein Möbel beispielsweise einfach in eine Raumecke ziehen, und es erscheint automatisch in der richtigen Skalierung und Perspektive. Die Gegenstände lassen sich wieder entfernen und durch andere ersetzen. Das gilt für alle Objekte, wenn Sie als Vorlage einen fertig ausgestalteten Raum auswählen. Probieren Sie es doch einfach einmal aus, auch wenn Sie aktuell nichts kaufen möchten – es macht Spaß!

Mit der Ikea-App auf dem Smartphone lässt sich die Gestaltung auch in den eigenen Räumlichkeiten wirklichkeitsnah durchführen. IKEA

Noch einen Schritt weiter geht die Ikea-App auf dem Smartphone (iOS und Android). Damit ist es möglich, das Gleiche auch im eigenen Zuhause zu machen: also Möbel (von Ikea) zu platzieren, um sich so einen realistischen Eindruck zu verschaffen. Hierzu muss das Zimmer nicht einmal leergeräumt werden, denn das erledigt die „Möbelradierer“-Funktion der App.

Entweder komplett oder durch digitales Entfernen von einzelnen Gegenständen, wie beispielsweise wenn man sein Sofa durch ein neues ersetzen möchte. Die Beschreibung der einzelnen Schritte würde den Rahmen dieses Tipps sprengen.

Die App gibt gestützt durch Künstliche Intelligenz jedoch genau vor, wie Sie das Smartphone halten beziehungsweise was Sie jeweils als Nächstes tun sollen. Wichtig: Die zuletzt vorgestellte Smartphone-Anwendung funktioniert lediglich mit Android-Geräten, die AR Core unterstützen, und mit sämtlichen neueren iPhone-Modellen.

Tipp: Sweet Home 3D ist ein Java-basiertes Planungsprogramm mit dem Sie eine Wohnung oder ein ganzes Haus mit allen notwendigen Einrichtungsgegenständen am Rechner planen und einrichten können.