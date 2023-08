Thunderbird:: Wichtige Sicherheits-Updates für beide Versionszweige

Die Mozilla-Tochter MZLA Technologies hat im Juli mit Thunderbird 115 eine neue, stark überarbeitete Thunderbird-Fassung im „Supernova“-Design vorgestellt. Die neue Generation wird nach einer Übergangsphase den alten Versionszweig 102.x ablösen. Dieser hat ein Sicherheits-Update auf Version 102.14.0 erhalten, Thunderbird 115.1.0 ist das erste Sicherheits-Update für die neue Generation.

In Thunderbird 115.1.0 haben die Entwickler mindestens 11 Schwachstellen beseitigt, von denen wenigstens acht als hohes Risiko ausgewiesen sind. Etliche der Lücken erbt Thunderbird von Firefox, auf dessen Code Teile des Mail-Programms basieren. Ein Angreifer könnte die eine oder andere Sicherheitslücke ausnutzen, um Code einzuschleusen und auszuführen. Entsprechende Angriffe auf Thunderbird-Nutzer sind bislang nicht bekannt. Außerdem haben die Thunderbird-Entwickler etliche Bugs ausgemerzt.

Thunderbird 102.14.0 ist hingegen ein reines Sicherheits-Update, mit dem der Hersteller mindestens neun Schwachstellen behebt. Wenigstens sieben dieser Lücken sind als hohes Risiko eingestuft. Dies ist das vorletzte Update für Thunderbird 102.x – das letzte Update, v102.15, soll am 30. August erscheinen.

▶Die neuesten Sicherheits-Updates

Bislang ist Thunderbird 115 noch nicht als direktes Update für Thunderbird 102 erhältlich. Sie können es jedoch herunterladen und ohne Datenverlust über ihr bestehendes Thunderbird 102 installieren. Sie können aber auch noch ein paar Wochen abwarten, bis das Update-Angebot kommt.

▶Firefox 116: Mozilla schließt Browser-Lücken

Thunderbird 115 ist wie Firefox 115 die letzte Programmversion, die noch auf Windows 7 und 8.1 läuft. Das gilt sinngemäß auch für macOS 10.12, 10.13 und 10.14. Thunderbird 115 erhält noch ein Jahr lang Updates. Anders als bei Firefox gibt es keine separate ESR-Version mehr – Thunderbird ist praktisch seine eigene ESR-Version.

Ausblick

Der Blick in die nähere Zukunft verheißt neben weiteren Verbesserungen an Thunderbird für Windows, macOS und Linux auch eine Android-Fassung. Daran arbeiten die Berliner Entwickler der Mail-App K9-Mail, die Mozilla 2022 übernommen hat. Wann aus K-9 Mail Thunderbird für Android wird, ist noch nicht bekannt. Noch etwas weiter in der Zukunft liegt der erste Auftritt der geplanten Thunderbird-Version für iOS, denn hierfür gibt es keine bestehende App, auf der man aufbauen könnte.