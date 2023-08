Nanoleaf 4D im Test: Ein beeindruckendes Farbspektakel für Ihr Zuhause

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Sehr helle, lebendige Farbdarstellung

Die Farben der Hintergrundbeleuchtung stimmen besser mit denen auf dem Bildschirm überein als bei anderen Produkten

Guter Preis Kontra Die Lichtleiste war nicht lang genug für meinen Fernseher

Die Einrichtung ist mühsam Fazit Das Nanoleaf 4D-Hintergrundbeleuchtungs-Kit für TV-Geräte ist ein echter Volltreffer, wenn es um Farbgenauigkeit, Komfort und Preis geht.

Hintergrundbeleuchtung oder “Bias Lighting” (LEDs in ergänzenden Farben, die an der Wand hinter dem Bildschirm leuchten) ist das, womit Sie Ihr Entertainment wirklich auf das nächste Level bringen und den Kontrast verbessern. Das soll für ein immersiveres Erlebnis sorgen, oder mit anderen Worten: Sie tauchen regelrecht in das Geschehen auf dem Bildschirm ein.

Wenn Sie von der Idee begeistert sind, Bias Lighting Ihrem Fernseher hinzuzufügen, hat Nanoleaf mit seinem ersten Produkt in dieser Kategorie einen Volltreffer gelandet zu einem unschlagbaren Preis.

Im Großen und Ganzen fand ich den Nanoleaf 4D etwas besser als den Govee Envisual.

Die gängigste Verwendung von Bias Lighting besteht darin, Echtzeitproben der Farben, die sich gerade auf dem Bildschirm befinden, zu nehmen (dank einer Kamera, die oberhalb oder unterhalb des Displays ruht) und diese Farben in Echtzeit um den Rand des Bildschirms herum nachzubilden. Wenn es richtig gemacht wird, kann der Effekt ziemlich spektakulär sein.

Ich habe zuvor zwei TV Bias Lighting Kits von Govee getestet und fand sie beide unterhaltsam, aber leicht fehlerhaft, insbesondere aufgrund eines aufwendigen Setups und inkonsistenter Beleuchtungseffekte, die nicht perfekt mit den Farben auf dem Bildschirm übereinstimmten.

Nun tritt auch Nanoleaf in den Ring, das vor allem für seine an der Wand montierten Lichtpaneele bekannt ist. Nanoleafs 4D folgt einer ähnlichen Formel wie Govee, indem es einen langen Streifen klebender LEDs mit einer Kamera kombiniert, um den Hintergrundbeleuchtungseffekt zu erzeugen. Philips Hue geht mit dem Hue Play HDMI Sync Box übrigens einen anderen Weg, indem es die Bilder eines Fernsehers über ein HDMI-fähiges Gerät leitet.

Nanoleafs Idee ist tatsächlich nahezu identisch mit Govees Envisual, beginnend mit einem langen Streifen LEDs, den Sie um die ganze Rückseite Ihres Fernsehers wickeln. Zwei Optionen sind verfügbar, eine für Fernseher bis zu 65 Zoll und eine für Fernseher bis zu 85 Zoll. Ich habe das größere Modell an einem 80-Zoll-Fernseher getestet.

Installation

Während Govees LEDs in vier Segmente aufgeteilt sind, die durch kleine Kabel für die Verwendung an den Ecken getrennt sind, kommt Nanoleafs LEDs in einem langen, durchgehenden Streifen. Vier einzigartige Eckhalterungen sind enthalten, um mit den problematischen 90-Grad-Winkeln zu helfen. Dies sind schräge Kunststoffstücke, die den LED-Streifen sanft ansteigen, sich verdrehen und in drei Dimensionen abfallen lassen. Dadurch wird verhindert, dass sie sich lösen oder bei einer starken Biegung brechen.

Dem Nanoleaf 4D-Kit liegen vier Eckwinkel bei, mit denen die Lichtleiste die problematischen 90-Grad-Kurven bewältigen kann. Christopher Null/Foundry

Der von mir getestete LED-Streifen war seltsamerweise nur wenige Zentimeter zu kurz, um meinen Fernseher komplett zu umschließen, obwohl er angeblich auch größere Bildschirme unterstützt, was eine winzige tote Stelle in einer Ecke hinterließ. Daran lässt sich nicht viel ändern, aber wenn der Streifen zu lang ist, sagt Nanoleaf, können Sie das überschüssige Material einfach mit einer Schere abschneiden.

Farberkennung & Kamera

Wie bei Govee enthält der Nanoleaf 4D eine kleine Kamera, die erforderlich ist, um das Geschehen auf dem Bildschirm zu überwachen und die Farben abzugleichen.

Die Kamera kann entweder oben auf dem Fernseher mit einem Arm samt Gegengewicht montiert oder auf einer Konsole oder einem Tisch darunter platziert werden. Die obere Bildschirmseite ist wahrscheinlich die bessere Option für die Anbringung, da eine unten montierte Kamera leicht versehentlich verschoben werden könnte und dadurch die Kalibrierung der Kamera gestört würde.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Kamera unter Ihrem Fernseher zu montieren, können Sie das mitgelieferte Klebeband verwenden, um die Kamera sicher zu befestigen.

Die Kamera des Nanoleaf 4D (hier mit der Breakout-Box) kann unter oder über dem Fernsehbildschirm angebracht werden. Nanoleaf

Genau wie bei Govee ist der Nanoleaf 4D nicht elektronisch mit dem Fernseher oder Monitor verbunden. Kabel verbinden sowohl die Lichter als auch die Kamera mit einer kleinen Verteilerbox, die wiederum mit der Wandstromversorgung verbunden ist.

Die Verteilerbox enthält einen Ein-/Aus-Schalter und drei Funktionstasten, um verschiedene Betriebsmodi zu steuern (dazu später mehr), und sie kann mit Klebeband an der Rückseite des Fernsehers befestigt werden. Beachten Sie jedoch, dass der für die Einrichtung verwendete Homekit-QR-Code auf der Rückseite dieser Verteilerbox gedruckt ist. Also kleben Sie sie nicht an den Fernseher, bis Sie sich absolut sicher sind, dass die Einrichtung abgeschlossen ist.

Wie schwierig ist die Installation?

Ähnlich wie bei Govee kann die Einrichtung zeitaufwendig sein, vor allem um die LEDs an die richtige Stelle zu bringen und halbwegs gerade auszurichten. In meinem Fall habe ich den Nanoleaf 4D an einem an der Wand montierten Fernseher installiert, was bedeutete, dass ich eine Trittleiter holen und mich ziemlich verrenken musste, um alles zu platzieren. Obwohl ich das Eckhalterungskonzept von Nanoleaf wirksamer fand als das Clipsystem von Govee, war es immer noch schwierig, es perfekt hinzubekommen.

Ich habe den Nanoleaf 4D mit einer Vorabversion seiner App getestet, die noch etwas holprig war. Meine ersten beiden Versuche, den HomeKit-Code zu scannen, führten nicht zu einer erfolgreichen Verbindung. Nachdem ich alles ausgesteckt und erneut verbunden hatte, konnte ich es schließlich einrichten. Es folgte ein umfangreiches Firmware-Update, danach konnte ich mit der Konfiguration fortfahren.

Benötigt der Nanoleaf 4D eine Kalibrierung?

Nachdem Sie zuerst ein intuitives System durchlaufen haben, mit dem Sie angeben können, wo sich jede Ecke Ihres Fernsehers in Bezug auf die LEDs auf dem Streifen befindet, gehen Sie zur Konfiguration der Kamera über. Wie bei Govee zeigt die App von Nanoleaf 4D eine stark verzerrte, fischaugenartige Ansicht Ihres Fernsehbildschirms, wie sie von der Kamera gesehen wird, und Sie müssen die Position der Bildschirmecken angeben. Tipp: Schalten Sie den Fernseher ein, um diesen Vorgang zu erleichtern. Sonst machen es die Reflexionen auf dem Bildschirm schwer, die Kanten des Displays zu erkennen.

Der Nanoleaf 4D hat die meisten gleichen Betriebsmodi wie Govee, einschließlich der Möglichkeit, eine einfache Farbe anzuzeigen, verschiedene mehrfarbige Szenen zu starten (einschließlich einer “Magie-Szene”, bei der Sie Stichwörter eingeben und das System versucht zu erraten, welche Farben dazu passen würden) und einen Rhythmusmodus, bei dem die Lichter im Einklang mit Umgebungsgeräuschen pulsieren. Natürlich ist der eigentliche Reiz der “Mirror-Modus”, bei dem sich die LED-Farben in Echtzeit an die Farben auf dem Fernsehbildschirm anpassen.

Kann man die Intensität der Effekte des Nanoleaf 4D ändern?

Hier kommt die ganze Idee des “4D” zum Tragen. Der Mirror-Modus umfasst vier verschiedene Optionen: 1D, 2D, 3D und 4D. Jede Option steigert allmählich das Backlighting-Erlebnis, beginnend mit dem statischen, rein weißen 1D-Backlight und entwickelt sich langsam zu dem lebendigen, voll beweglichen und voll farbigen 4D-Erlebnis.

Mit der Nanoleaf-App können Sie die verschiedenen Beleuchtungsmodi auswählen sowie den Bildschirm und den Lichtstreifen kalibrieren. Christopher Null/Foundry

Jeder dieser Modi kann angepasst werden, um den Farbbereich, die Sättigung und die Farbtemperatur der Szene zu verbessern oder einzuschränken. Die Option des Rhythmusmodus kann auch auf jeden dieser Modi angewendet werden, obwohl dies zu einem sehr unruhigen Betrachtungserlebnis führen kann, wenn die LEDs immer wieder ein- und ausgehen.

Wie ist Nanoleaf 4D im Vergleich mit dem Govee Envisual Backlighting Kit?

Insgesamt fand ich, dass der Nanoleaf 4D ein deutlich besseres Erlebnis als das Govee Envisual bieten konnte. Die Farben auf dem 4D sind heller und lebendiger und vor allem waren sie genauer.

Die Farben von Nanoleaf waren im Allgemeinen genauer (obwohl sie immer noch etwas in Richtung Grün tendierten) und sie können sehr satt sein, besonders im immersiven 4D-Modus, sodass ich das Erlebnis ein wenig dämpfen musste, um zu verhindern, dass die Hintergrundbeleuchtung zu ablenkend wird.

Die Farben des Nanoleaf 4D waren im Großen und Ganzen in Ordnung, auch wenn sie immer noch etwas zu grün sind. Christopher Null/Foundry

Die mobile App von Nanoleaf ist auch einfacher und benutzerfreundlicher als die App von Govee, obwohl beide Apps mehrere Beleuchtungsgeräte im Haus synchronisieren können, um als einheitliche Gruppe zu funktionieren.

Ich bin während meines Tests auf keine größeren Fehler gestoßen, abgesehen von den erwähnten Einrichtungsschwierigkeiten, obwohl ich festgestellt habe, dass das Gerät sich eines Morgens einfach so eingeschaltet hatte. Dies kann allerdings an meiner frühen Testversion liegen.

Am besten von allem ist, dass der Nanoleaf 4D deutlich günstiger ist als Govees Envisual T2, der 150 Euro für einen 55- bis 65-Zoll-Fernseher kostet, im Vergleich zu 100 – 130 Euro für die Ausführungen von Nanoleaf.

Dieser Artikel erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation techadvisor.com

