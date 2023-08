PS5-Spiele direkt von externer Festplatte spielen – geht das?

Die PlayStation 5 von Sony begeistert mittlerweile mehr als 40 Millionen Spieler weltweit, denn die leistungsstarke Hardware der Spielkonsole, basierend auf AMDs schnellen Architekturen Zen 2 und RDNA 2, ist beinahe auf dem Niveau eines neuen Gaming-PCs einzustufen.

Doch die lediglich 825 Gigabyte an Speicherkapazität der internen verbauten PCIe-SSD, sorgt immer wieder für Verärgerung.

Zum einen lassen sich davon nur 667 Gigabyte im formatierten Zustand nutzen, da auch die Betriebssoftware der Sony PlayStation 5 ihren Tribut in Form von Speicherplatz fordert, was im Hinblick auf die mittlerweile 100 bis 150 Gigabyte großen Spiele ohnehin äußerst knapp bemessen ist. Zum anderen kostet die Erweiterung mit einer kompatiblen M.2-SSD verhältnismäßig viel Geld pro Gigabyte an Speicherplatz.

USB-Speicherplatz als Lösung?

Was liegt da also näher, als die PlayStation 5 über die vorhandene, etablierte USB-Schnittstelle mit einer großen und vergleichsweise sehr günstigen USB-Festplatte oder einem entsprechenden USB-Datenträger zu erweitern? Erst einmal gar nichts, denn eine USB-Festplatte eignet sich hervorragend dazu, der PlayStation 5 zu mehr Speicherplatz zu verhelfen.

Doch die Sache hat einen kleinen, aber durchaus sehr relevanten Haken. Aber dazu später ausführlich mehr.

PlayStation 5: Die besten SSDs mit bis zu 4 Terabyte Speicherplatz

USB-Speicher eignet sich als Archiv

Spieler, denen der Speicherplatz ihrer PlayStation 5 ausgeht, können diesen problemlos über eine USB-Festplatte sowie ein vergleichbares USB-Speichermedium erweitern. Aktuell unterstützt die PlayStation 5 offiziell Speichermedien mit bis zu 4 Terabyte, aber auch SSDs und klassische Festplatten mit 8 Terabyte* und mehr haben sich im Alltagsgebrauch als absolut problemlos erwiesen.

Seagate Game Drive PS4/PS5 bei Amazon ansehen

*) offiziell werden Datenträger bis 4 Terabyte unterstützt!

Sowohl neue Spiele, die speziell für die PlayStation 5 entwickelt wurden, als auch die älteren Spiele für die PlayStation 4 können anschließend auf Wunsch von der internen SSD auf die externe Festplatte oder eine SSD verschoben werden. So lässt sich problemlos Speicherplatz für neue Spiele auf dem internen Datenträger freiräumen.

Welche USB-Datenträger, ganz gleich ob Festplatten oder SSDs, sich hierfür am besten eignen, verrät der Ratgeber von PC-WELT: Externe Festplatten & SSDs – Kaufratgeber 2023

Ganz anders verhält es sich, wenn Spieler die auf dem externen USB-Datenträger archivierten Spiele von dort aus starten wollen.

Spiele von der externen Festplatte abspielen?

Die Frage, die sich viele Spieler vor dem Kauf eines externen USB-Datenträgers stellen, lautet “Kann ich meine Spiele auch direkt von der externen Festplatte aus spielen?”

Die Antwort lautet “Jein!”, denn so einfach ist das nicht und es hängt insbesondere von der Plattform ab, für die das Spiel entwickelt wurde.

Laut Sony können Sie auf einem formatierten erweiterten USB-Speicher Folgendes speichern:

PS4- und PS5-Spiele

Sie können PS4-Spiele, die sich auf einem erweiterten USB-Speicher befinden, tatsächlich direkt von diesem aus auf Ihrer PS5 spielen.

PS5-Spiele können Sie zwar auf einem externen Speichermedium lagern, auf nicht direkt von dort aus abspielen. Die Spieldaten müssen Sie zuvor zurück auf den internen SSD-Speicher der PS5 kopieren. Der Vorteil: Das geht deutlich schneller, als das Spiel erneut herunterladen zu müssen.

Übrigens: Wenn Sie bereits bei Ihrer PS4 ein externes Speichermedium verwendet haben, können Sie dies einfach mit Ihrer PS5 nutzen und auf alle PS4-Spiele zugreifen, die sich darauf befinden.

Das bedeutet unter dem Strich, dass sowohl Spiele, die für die PlayStation 5 als auch für die PlayStation 4 entwickelt wurden, auf einem externen Datenträger archiviert werden können.

Spielbar sind aber nur solche Spiele, die für die PlayStation 4 entwickelt wurden. Spiele, die speziell auf der PlayStation 5 erschienen sind, müssen vor dem Spielen wieder auf den internen Datenträger kopiert und anschließend gestartet werden.

