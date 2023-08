Tinywow: KI-Tools führen Aufgaben einfach und sofort aus

Für Webdienste und auf dem PC gilt gleichermaßen, dass die allermeisten Programme einen Bereich abdecken und die Funktionen sich auf diesen beschränken: Das ist so bei der Bildbearbeitung, genauso wie bei der Textverarbeitung und Ähnlichem. Das aber bedeutet zum einen, dass sich mancher Nicht- oder Gelegenheitsnutzer angesichts der jeweiligen Funktionsfülle nur schwer zurechtfindet.

Zum anderen wird kaum ein Nutzer eine professionelle Software herunterladen und installieren, um dann schnell nur eine Datei zu bearbeiten oder zu konvertieren. Von der Lizenzfrage und eventuellen Kosten ganz zu schweigen.

Genau hier spielt Tinywow seine Stärke aus. Der Onlinedienst bietet Funktionen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, macht jede Funktion sofort auffindbar und führt die jeweilige One-Klick-Aufgabe sogleich und ohne Installation aus.

Die insgesamt weit über 200 Funktionen gliedern sich in die fünf Bereiche: PDF mit 47 Funktionen, Image (Bilder) mit 71, Write (Texte) mit 49, Video mit 56 und schließlich File (Dateien) mit acht Funktionen. Weil sämtliche Bezeichnungen auf Englisch sind, muss man unter Umständen kurz nachdenken oder nachschlagen, was gemeint ist. Bei „PDF to Word“ und vielen weiteren Arbeiten ist sogleich klar, worum es dabei geht: nämlich um die Konvertierung von PDF-Dateien in editierbare Dokumente.

Bei anderen Aufgaben wie „Unblur IMG“ erschließt sich das unter Umständen nicht jedem sofort. Über das Suchfeld lassen sich gezielt Funktionen suchen: „Translate“ zum Beispiel filtert drei Übersetzungsmöglichkeiten heraus, die gesuchte lässt sich so schnell starten.

Der Claim „Free tools to make everything simple“ beschreibt die Website Tinywow treffend: Über 200 Aufgaben und Funktionen sind per Mausklick schnell erledigt. IDG

Schwerpunkte des Clouddienstes sind neben dem Konvertieren von Dateiformaten die einfachen Bearbeitungsfunktionen! Selbst erfahrene Anwender von Bildbearbeitungsprogrammen tun sich mitunter schwer, eine (störende oder ungeliebte) Person sauber aus einer Aufnahme zu entfernen.

Bei Tinywow geht dies über „Remove a Person from a Photo“ mit einem einzigen Klick! Dieses Beispiel, bei dem wie bei anderen Aufgaben Künstliche Intelligenz (KI) Einsatz findet, verdeutlicht gleichzeitig den Nutzen und die geradezu einfache Bedienung. Probieren Sie die eine oder andere Funktion einmal selbst aus, wir können an dieser Stelle nicht alle 200 vorstellen.

Die Benutzung von Tinywow ist kostenfrei und finanziert sich über Anzeigen im Web sowie über andere Dienste des Unternehmens, nämlich Alphr und Techjunkie. Der Betreiber sichert zudem zu, dass jede hochgeladene Datei eine Stunde nach der Ver- und Bearbeitung wieder gelöscht wird. Auch würden keine Nutzer- und Dateiinformationen verkauft, so Tinywow.

