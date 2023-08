Tip

So fügen Sie weitere Erläuterungen in Powerpoint-Folien ein

Wenn Sie Powerpoint-Präsentationen an andere weitergeben, ist es häufig sinnvoll, dass einzelne Elemente auf den Folien kurz erklärt werden. Sie können diese Texte in kleinen Rahmen auf den Folien verteilen, was aber schnell unübersichtlich wird. Eleganter ist eine andere Lösung, bei der die erläuternden Texte in Form eines Quicktipps beim Überfahren eines Elementes mit der Maus erscheinen.