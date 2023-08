Desktop-Link: Schnell die Druckerwarteschlange öffnen

Die Druckerwarteschlange von Windows zeigt den Status der aktuellen Druckaufträge sowie, ob sie ordnungsgemäß abgearbeitet werden oder ob irgendwelche Probleme vorliegen. Um die Warteschlange schnell überprüfen zu können, legen Sie eine Verknüpfung dazu auf den Desktop: Öffnen Sie in den „Einstellungen“ von Windows „Bluetooth und Geräte –› Drucker und Scanner“ und klicken Sie dann in der Geräteliste auf einen beliebigen Drucker.

Gehen Sie auf „Druckerwarteschlange öffnen“ und klicken Sie daraufhin in der Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Icon der Warteschlange. Drücken Sie die Shift-Taste, klicken Sie im Kontextmenü des Icons mit der rechten Maustaste auf „Druckerwarteschlange“ und lassen Sie die Shift-Taste wieder los. Nach dem Anklicken von „Verknüpfung erstellen“ fragt Windows, ob Sie die Verknüpfung auf dem Desktop erstellen wollen. Dies beantworten Sie mit „Ja“. Das neue Icon können Sie nun per Rechtsklick „An ‚Start‘ anheften“ oder per Drag & Drop der Taskleiste hinzufügen.

