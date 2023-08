Microsoft bietet ab sofort Ersatzteile für Xbox-Controller im Store an

Ein Controller für Konsolen ist hoher Beanspruchung ausgesetzt: Neben den alltäglichen Anforderungen an Sticks, Akku und Buttons muss so manches Gamepad auch einen Wutanfall nach einem verlorenen Match aushalten. Daher verwundert es kaum, dass die meisten Konsolenspieler im Laufe der Zeit für ihre Plattform gleich mehrere Controller anschaffen müssen. Damit will Microsoft nun aufräumen, indem der Hersteller offiziell Ersatzteile für seine Xbox-Controller über den eigenen Store anbietet.

Ersatzteile für Xbox-Gamepads

Gleichzeitig will sich der Hersteller damit auch einen grünen Anstrich verpassen und Nachhaltigkeit in den Vordergrund rücken. So werden seit geraumer Zeit bereits Ersatzteile für die hauseigenen Surface-Produkte im Microsoft-Store angeboten. Nun folgen die beliebten und weit verbreiteten Xbox-Controller.

Buttons, Gehäuse und Platine

Auf der US-Webseite von Microsoft lassen sich ab sofort Ersatzteile für den Xbox Wireless Controller und den besser ausgestatteten Xbox Elite Wireless Controller Series 2 ordern. Konkret bietet Microsoft die obere Gehäusehälfte für den Standard-Controller in den Farben Schwarz und Weiß für 20 US-Dollar an, dazu kommt ein Set aus Ersatz-Buttons (22 US-Dollar). Ist hingegen das Motherboard im Controller defekt, lässt sich auch dieses inklusive USB-C-Anschluss für 34 US-Dollar ordern. Darüber hinaus steht auch die Hauptplatine samt Vibrationsmotoren als Ersatzteil für 35 US-Dollar zur Verfügung.

Lohnt sich die Reparatur?

Die aufgerufenen Preise machen jedoch schnell deutlich, dass es Microsoft hier eher um ein grünes Image geht. Der Xbox Wireless Controller kostet aktuell 54,99 Euro bei Amazon. Da dürfte sich der Austausch einer Platine für 35 US-Dollar nur bedingt lohnen. Etwas anders verhält es sich bei den Ersatzteilen für den teureren Xbox Elite Wireless Controller, der bei Amazon aktuell 114,99 Euro kostet. Hier würde sich im Falle eines Defekts der Austausch schon eher lohnen, auch wenn die Ersatzteilpreise hier etwas höher ausfallen.

Im deutschen Microsoft-Store sind diese Ersatzteile noch nicht verfügbar.