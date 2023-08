Registry-Einstellung: Unbekannte Dateien immer mit Editor öffnen

Wenn Sie versuchen, eine Datei mit einer unbekannten oder nicht vorhandenen Endung zu öffnen, dann präsentiert Windows ein Fenster mit der Überschrift „Wählen Sie eine App aus, um ‚xxx‘ zu öffnen“. Zugleich erscheint eine Liste vermeintlich passender Programme.

In der Regel ist jedoch bei unbekannten Dateitypen der Editor die beste Wahl, da er oftmals Rückschlüsse auf die Art des Files zulässt. Darüber hinaus führt er keine eventuell gefährlichen Makros aus. Sie können den Editor als Standard-Tool für unbekannte Dateien definieren. Dazu benötigen Sie den Registrierungs-Editor: Tippen Sie regedit in das Suchfeld der Taskleiste und starten Sie das Programm. Gehen Sie daraufhin zum Ordner „HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown“.

In einem ersten Schritt sollten Sie diesen Ordner mitsamt seinen Unterordnern und Schlüsseln sichern. Hierzu klicken Sie ihn mit der rechten Maustaste an und klicken im Kontextmenü auf „Exportieren“. Speichern Sie die REG-Datei danach unter einem frei wählbaren Namen an einem Ort Ihrer Wahl. Wenn Sie die folgenden Änderungen später wieder rückgängig machen möchten, rufen Sie „Datei –› Importieren“ auf und stellen den alten Zustand wieder her.

Öffnen Sie jetzt den Unterordner „shell“. Klicken Sie dort in der rechten Fensterhälfte doppelt auf den Eintrag „(Standard)“ und ändern Sie den Wert von „open as“ in „open“. Auf diese Weise bringen Sie Windows dazu, keine Programmauswahl anzubieten, sondern direkt eine bestimmte Anwendung zu verwenden.

Klicken Sie sodann auf „Open“, einen Unterordner von „shell“. Markieren Sie in der rechten Fensterhälfte die beiden Einträge „MultiSelectModel“ sowie „ProgrammaticAccessOnly“ und löschen Sie diese. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage des Editors mit „OK“. Markieren Sie nun „command“, einen Unterordner von „Open“.

Klicken Sie in der rechten Fensterhälfte doppelt auf „(Standard)“ und tragen Sie als Wert notepad.exe „%1“ ein. Übernehmen Sie die Änderung mit „OK“. Falls darunter der weitere Eintrag namens „Delegate-Execute“ steht, löschen Sie ihn. Das war’s auch schon, ein Neustart von Windows ist nicht erforderlich. Wenn Sie jetzt doppelt auf einen unbekannten Dateityp klicken, dann öffnet sich sofort der Editor.

