3D-Grafiken für Modellbau, Konstruktion & Co. erstellen und bearbeiten

Das Programm Blender importiert und exportiert verschiedene Standardformate wie OBJ, Collada oder FBX. Nach Änderungen lassen sich die Dateien so mit anderen Benutzern und Anwendungen austauschen. Die Software verfügt außerdem über direkte Anbindungen an diverse Programme, darunter etwa das leistungsfähige Modelling-Tool ZBrush. Auch für 3D-Drucke, wie sie im privaten Bereich mehr und mehr zum Einsatz kommen, ist Blender eine gute Wahl. Damit lassen sich passgenaue Bauteile und andere Designs gestalten und anschließend ausdrucken. Unter anderem im Modellbau ist das eine große Hilfe für Ersatzteile oder bei Umbauten. Die Entwicklung von Prototypen ist ein weiteres Feld, wo moderne 3D-Technologien Hobbytüftlern helfen.

Nach dem Erstellen nutzt man seinen 3D-Drucker zu Hause und importiert die Modelle vom PC. Die Geräte unterstützen verschiedene Dateiformate und helfen beim Optimieren der Geometriedaten für den Druck. Zumeist kommen Standards wie OBJ oder STL zum Einsatz. Auch diese kann Blender lesen, verarbeiten und schreiben. Abhängig von der Größe und Komplexität hat man nach kurzer Zeit sein Modell in den Händen. Alternativ kann man die physikalischen Objekte bei 3D-Druckereien im Internet bestellen, so spart man sich die Anschaffung der Hardware. Die Onlineservices erlauben das Hochladen der Daten in verschiedenen Formaten und geben Hinweise für eventuell notwendige Konvertierungen. Zudem bieten die Onlinedienste oft eine größere Materialauswahl und eine zusätzliche Veredlung der Oberfläche. Die Palette reicht von einfachem Plastik über Metall bis zu Keramikmaterial.

Tipp: RealityScan: Epic-App macht aus Smartphone-Fotos 3D-Objekte