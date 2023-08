GTI mit Blitz: Volkswagen sichert sich GTI für E-Sportwagen

Wie es mit dem Golf GTI im elektrischen Zeitalter weitergehen wird, dazu hat sich Volkswagen noch nicht abschließend geäußert. Doch jetzt hat die Auto-Nachrichtenseiten Carbuzz eine spannende Entdeckung gemacht: Volkswagen hat sich beim Deutschen Patentamt eine neue Variante des GTI-Logos schützen lassen, das ganz klar Bezug auf die Elektromobilität nimmt. Dabei handelt es sich den bekannten GTI-Schriftzug, nur dass das “I” darin durch einen Blitz ersetzt wird. Somit dürfte ein elektrisch angetriebener GTI gemeint sein.

Allerdings hat VW bereits ein anderes Logo für besonders leistungsstarke E-Autos reserviert: GTX. Insofern würden GTX und GTI miteinander konkurrieren. Deshalb hält es Carbuzz für denkbar, dass GTI mit dem Blitz anstelle des “I” vielleicht für eine kommende Hybrid-Variante des VW Golf GTI stehen könnte.

Hintergrund: Das bedeutet GTX

Bei den VW-Fahrzeugen stehen bisher die Kürzel „GTI“, „R“, „GTD“ und „GTE“ für besonders sportliche und leistungsstarke Modelle. Mit „GTX“ hatte VW eine weitere Modellvariante für sportliche Fahrer vorgestellt. Die neue Performance-Marke GTX kennzeichnet die leistungsstärksten Vertreter der rein elektrischen ID.-Familie. So wie GTI und R also für die sportlichsten Benziner und GTD für den mächtigsten Diesel stehen und das GTE den stärksten Hybrid kennzeichnet, erkennt man am GTX die stärksten E-Autos aus dem VW-Konzern. Der erste diesbezügliche Vertreter war der ID.4 GTX.

GTI ist wertvoll für VW

Die Marke GTI ist für Volkswagen seit Jahrzehnten sehr wichtig. Denn als VW Mitte der 1970er-Jahre den ersten Golf GTI vorstellt, waren die Überraschung perfekt, die Auto-Tester begeistert und die Startproduktion sofort ausverkauft. Und VW war sein Image los, eher behäbige und unsportliche Autos zu produzieren.

Seit damals ist der GTI ein Selbstläufer und für das Selbstverständnis der Marke wichtig. Das stellt VW aber nun vor das Problem, wie man den “Grand Touring Injection”, wofür das GTI-Kürzel steht, in das E-Zeitalter hinüberretten kann. Denn eine “Injection” (beim Benzinmotor des Golf GTI), also eine Einspritzung, brauchen E-Autos nun einmal nicht mehr.

VW agierte bei der Kommunikation hierzu etwas unbeholfen, ähnlich ungeschickt wie auch beim E-Auto für 20.000 Euro. Wir haben das Hin und Her zu den Themen VW Golf als E-Auto und GTI statt GTX in diesen Artikeln zusammengefasst: VW Golf nur noch als E-Auto? Alle vermuteten Informationen sowie VW Golf mit Verbrennungsmotor stirbt – das kommt danach. Zum fast noch spannenderen Thema “elektrischer VW für unter 20.000 Euro” finden Sie wiederum in diesen beiden Artikeln alles derzeit bekannte: ID.1 – VW bringt doch noch Elektroauto für unter 20.000 Euro. und VWs E-Auto für unter 20.000 Euro – das ist bekannt.

Lesenswert zum Thema VW Golf: