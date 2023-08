Windows 11: Systemanforderungen umgehen und Partitionsstil wählen

Hierzu genügt es, die bei Microsoft heruntergeladene Original-Setup-Datei von Windows 11 in Rufus zu laden, einen USB-Stick in den Rechner zu stecken, anschließend zum Erstellen des Sticks auf „Start“ zu klicken und im nachfolgenden Dialog die beiden oberen Optionen „Anforderung für …“ zu aktivieren – das ist tatsächlich alles!

Eine weitere Einstellung ist jedoch auf älteren Computern für die Windows-Installation wichtig und bereits beim Erstellen des Sticks zu beachten: der sogenannte Partitionsstil der Festplatte, manchmal auch mit Partitionsschema bezeichnet.

Mit dem Tool Rufus zum Erstellen bootfähiger USB-Sticks ist es einfach, die Systemanforderungen von Windows 11 zu umgehen. IDG

Weil der Stick zum Datenträger damit gleichzeitig zum Bootmodus des (älteren) PCs passen muss, überprüfen Sie diesen folgendermaßen im Betrieb mit der früheren Windows-Version, also mit 7, 8.1 oder 10: Drücken Sie bitte die Tastenkombination Win-R, tippen Sie daraufhin im Ausführen-Fenster diskmgmt.msc ein und bestätigen Sie per Enter-Taste. Im nun geöffneten Fenster „Datenträgerverwaltung“ tippen Sie mit der rechten Maustaste ganz vorne (!) auf den Eintrag „Datenträgerverwaltung 0“, nicht auf eine einzelne Partition dahinter. Im Kontextmenü wählen Sie „Eigenschaften“ und wechseln jetzt zum Register „Volumes“. Ist dort „Master Boot Record (MBR)“ vermerkt, ändern Sie auf der Programmoberfläche von Rufus den Eintrag unter „Partitionsschema“ in „MBR“ und rechts daneben in „BIOS (respektive UEFI-CSM)“. Nach dieser Korrektur erstellen Sie den Installationsstick mit einem Klick auf „Start“.

