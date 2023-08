Whatsapp: endlich Videoanrufe im Querformat – so geht’s

Falls Sie über Whatsapp Videoanrufe machen, mussten Sie dafür das Smartphone bisher immer im Hochformat halten. Doch diese Einschränkung ist mit den neuesten Updates für Whatsapp für Android und iOS Geschichte: Sie können für Videoanrufe das Smartphone jetzt auch drehen und quer halten.

Das geht beispielsweise aus dem Changelog für die iOS-Version von Whatsapp hervor, das Sie hier im Apple Store nachlesen können: “Videoanrufe unterstützen jetzt das Querformat.” Um das Querformat bei einem Videoanruf nutzen zu können, müssen Sie in Whatsapp nichts umschalten. Drehen Sie also einfach nur Ihr Handy vom Hochformat ins Querformat und Whatsapp passt sich mit an.

Voraussetzung ist natürlich, dass Sie das automatische Drehen des Bildschirms nicht abgeschaltet haben. Zudem sollten beiden Gesprächspartner das Querformat für das Videotelefonat nutzen.

Diese wichtigen Neuerungen bekam Whatsapp in den letzten Monaten

Meta erweiterte den Funktionsumfang von Whatsapp in den letzten Monaten deutlich. Am 1. August hat Whatsapp die Sprachqualität bei Anrufen verbessert. Zudem können Sie seit Ende Juli 2023 Whatsapp-Video-Sofortnachrichten mit einer Länge von bis zu 60 Sekunden verschicken. Ebenfalls seit Ende Juli präsentiert sich Whatsapp mit einem ganz neuen Look für Android-Nutzer.

Anfang Juli erleichterte Whatsapp den Chat-Umzug: Whatsapp macht Chat-Umzug zum Kinderspiel – mit dieser neuen Funktion. Bereits seit Juni können Sie außerdem mehrere Whatsapp-Konten auf einem Handy nutzen.

Für Smartwatch-Besitzer brachte Meta Mitte Juli eine spannende Neuigkeit: Whatsapp ab sofort als Smartwatch-App – das ist der Vorteil.

Es gibt aber auch schlechte Nachrichten: Hacker verbreiten Schadsoftware über Whatsapp: Android-Smartphones infiziert.

