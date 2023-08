Die besten Nanoleaf-Sets: smarte Beleuchtung für jedes Zimmer – Kaufberatung

Nanoleaf Canvas: Einfaches, quadratisches Nanoleaf-Set

Das Nanoleaf Canvas ist eine Fortsetzung des Original-Sets, aber es ist nicht so fortschrittlich wie die Nanoleaf Shapes. Es besteht aus neun quadratischen LED-Paneelen, die Sie nach Belieben anordnen und in nahezu jeder Konfiguration an Ihre Wände montieren können.

Das Verbinden und Montieren der LED-Paneele geht schnell und einfach von der Hand, das WLAN-Signal ist stabil und die Integration in die App und die Unterstützung durch Sprachassistenten sind leicht umsetzbar, sodass Sie die Lichter schnell von Ihrem Smartphone aus oder per Sprachsteuerung steuern können.

Es gibt einen optionalen Modus, bei dem die Farben der Paneele auf Musik reagieren, aber die Rhythmus-Unterstützung ist fehlerhaft, wenn auch unterhaltsam. Sie hängt auch stark davon ab, wie nah die Paneele an Ihren Lautsprechern sind. Das System ist teuer, besonders wenn Sie Ambitionen haben, ein ausgedehntes Design mit Dutzenden von Paneelen zu gestalten.

Schließlich ist der “Kreuz”-Effekt, den die LEDs in der Mitte der Paneele erzeugen, etwas störend und mindert leicht die Gesamtwirkung.

Trotzdem macht es großen Spaß, mit verschiedenen Designs für verschiedene Anlässe oder Stimmungen herumzuspielen. Wenn Sie es einmal eingerichtet haben, ist es ein brillantes Stück interaktive Wandkunst, das gleichzeitig als Stimmungsbeleuchtung dient.

