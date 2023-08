Gratis-Spiele bei Epic und Steam: Koop-Tower-Defense, Killer-Krabben und VR-Zombies

Wer noch auf der Suche nach neuen Spielen ist, dafür aber kein Geld ausgeben möchte, findet in den Gratis-Games im Epic Games Store eine perfekte Möglichkeit. Wir stellen Ihnen die kostenlosen Spiele vor, die sich unverbindlich ausprobieren lassen und sogar als Geschenk dauerhaft in die eigene Sammlung wandern.

Epic Games: Kartenspiel im Retro-Look

Bei dem derzeit im Epic Store zum kostenlosen Download angebotenen “Loop Hero“ handelt es sich um ein Kartenspiel im Look alter PC-Klassiker. Mit dem eigenen Deck lassen sich Helden in einer zufällig generierten Welt platzieren. Dadurch soll sich jeder Durchgang einzigartig anfühlen. Zur Auswahl stehen Karten mit Gebäuden, Geländetypen und Gegnern. Als Belohnung winken neue Karten und stärkere Ausrüstung.

Der 2021 veröffentlichte Titel kam bei der Fachpresse gut an, im Schnitt wurden 82 Punkte vergeben. Daher sollten Fans von Retro-Grafik und Kartenspielen unbedingt einen Blick riskieren.

Loop Hero kostenlos im Epic Store

Epic Games: Tower Defense mit Koop-Modus

Aktuell wird im Epic Games Store das Tower Defense Spiel “Bloons TD 6“ zum kostenlosen Download angeboten. Der 2018 veröffentlichte Titel macht den Spieler zum Strategen, der mit gezielt platzierten Türmen seine Verteidigung aufbauen muss. Mit zahlreichen Quests kommt etwas Abwechslung in das ansonsten eher simple Spielprinzip. Auch der Multiplayer-Modus, der das kooperative Verteidigen ermöglicht, sorgt für eine zusätzliche Motivation.

Bloons TD 6 kostenlos im Epic Store

Steam: Angriff der Killer-Krabben

Bei dem kürzlich auf Steam veröffentlichten “KILL GRAB“ handelt es sich um einen kostenlos spielbaren Ego-Shooter, in dem der Spieler Jagd auf riesige Krabben macht. Das von einem Studententeam entwickelte Spiel entstand in nur fünf Monaten. Grafisch sieht man dem Titel die kurze Entwicklungszeit jedoch nicht an: Die Mischung aus Unterwassergefechten und Wild-West-Stil kommt bei der Community gut an. Wer einen ungewöhnlichen Genrevertreter sucht, sollte den Download starten.

KILL CRAB kostenlos bei Steam

Steam: Zombie-Gemetzel in VR

Mit “Epicenter VR“ steht in dieser Woche auch ein kostenlos spielbares VR-Abenteuer zum Download bereit. Wer über eine kompatible VR-Brille verfügt, kann sich hier gegen eine Zombie-Invasion zur Wehr setzen. Mit einer Taschenlampe lassen sich die Untoten im Zaum halten, doch auch der Einsatz der zur Verfügung stehenden Waffen erhöht die Überlebenschancen. Die Grafik von “Epicenter VR“ ist zwar stark stilisiert und blockig, ein unverbindlicher Abstecher zur Zombie-Insel dürfte sich dennoch lohnen, denn die Community reagiert bislang größtenteils positiv auf das VR-Spiel.

Epicenter VR kostenlos bei Steam