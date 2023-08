Whatsapp verbessert Sprachqualität bei Anrufen

Mit den beiden Whatsapp-Beta-Versionen 2.23.16.9 und 2.23.16.10 wurde der Messenger Whatsapp um mehrere neue Funktionen erweitert. Die beiden Updates sorgten jedoch auch bei einigen Nutzern für Probleme bei der Qualität von Whatsapp-Anrufen.

Probleme bei Audio- und Videoanrufen

Wie die Website wabetainfo.com berichtet, kam es bei zahlreichen Nutzern zu Tonverzerrungen bei Anrufen, die sie über den Messenger führen wollten. Bei Videoanrufen trat das Problem ebenfalls auf. Hier war die Videoqualität teilweise sehr niedrig. Einen Workaround für die Qualitätprobleme gab es bislang nicht. Das Beenden und erneute Starten der Audio- oder Videoanrufe konnte die Schwierigkeiten nicht beheben. So blieb den betroffenen Nutzern nichts anderes übrig, als auf das nächste Beta-Update für Android zu warten.

Version 2.23.16.11 schafft Abhilfe

Eine Problembehebung ist nun mit der Whatsapp-Beta für Android 2.23.16.11 in Sicht. Wie wabetainfo.com bestätigt, handelt es sich bei der neuesten Beta-Version um einen Bugfix für die Qualitätsprobleme, die mit den beiden vorangegangenen Updates aufgetreten waren.

So werden Sie zum Whatsapp-Beta-Tester

Wer Neuerungen in Whatsapp bereits vor der offiziellen Veröffentlichung ausprobieren will, kann sich für das Beta-Programm für Android anmelden. Ob aktuell noch Plätze frei sind, sehen Sie auf der zugehörigen Google-Play-Website. Um sich zu registrieren, klicken Sie einfach auf den Button “Tester werden“ und melden sich im Anschluss mit ihrem Google-Account an. Nun bekommen Sie künftig alle Beta-Versionen von Whatsapp automatisch auf ihr Smartphone.