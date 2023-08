Amazon: So erkennen Sie gefälschte Bestellbestätigungen

Der Online-Versandhändler Amazon ist spätestens seit der Coronakrise bei vielen Deutschen als Alternative zum Supermarkt, Elektronikgeschäft oder Modehaus etabliert. Entsprechend hoch ist die Anzahl der Menschen, die aktuell gerade auf ein Paket von Amazon warten. Dies machen sich Kriminelle zunutze. Mit Phishing-Mails, Textnachrichten oder Anrufen weisen die Betrüger auf vermeintlich nicht autorisierte Bestellungen hin. Dadurch erzeugen sie Angst und auch ein Stressgefühl bei den Empfängern, die sie wiederum geschickt für weitere Betrügereien ausnutzen.

Telefon-Abzocke: Das sind die Tricks der Betrüger

Im Amazon-Konto nachschauen

Das Ziel der Ganoven ist es, die Zahlungs- und Bankkontoinformationen abzugreifen. Auch die Installation schädlicher Software bedient die Interessen der Betrüger. Wer ruhig und besonnen reagiert, kann die Tricks dennoch schnell entlarven. So fordern die meisten seriösen Unternehmen wie Amazon nie zu einer Bestätigung der Zahlungsinformationen per Telefon oder E-Mail auf. Daher sollte der erste Weg bei derartigen Nachrichten zum eigenen Amazon-Konto führen. Dort findet sich unter “Meine Bestellungen“ eine Auflistung der tatsächlich getätigten Bestellungen. So fliegt der Schwindel einer vermeintlichen Bestellung im eigenen Namen schnell auf.

Neue Amazon-Seite informiert über alle Gefahren, Rückrufe und Warnungen – aber …

Ebenso verhält es sich bei der Aufforderung, persönliche Daten per E-Mail oder Telefon zu bestätigen. Sollte Amazon tatsächlich persönliche Informationen benötigen, so würde sich eine entsprechende Nachricht im Amazon-Konto finden. Nur dort sollten sensible Informationen wie Kontodaten oder Adressen bestätigt und geändert werden.

So schützen Sie Ihre persönlichen Daten im Internet

Betrug melden

Amazon und auch viele andere Unternehmen bieten die Möglichkeit, verdächtige Kommunikation zu melden. Hierfür findet sich bei Amazon das “Message Center“ unter dem Menüpunkt “Mein Konto“. An dieser Stelle kann man Amazon über verdächtige Nachrichten informieren, die vermeintlich von einem Betrüger stammen.