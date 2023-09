Vodafone: Jetzt Freunde empfehlen und bis zu 280 Euro Prämie erhalten

Bei Vodafone läuft aktuell eine spannende Prämien-Aktion, bei der Sie Freunde, Familie oder Kollegen werben können. Besonders spannend sind dabei die Prämien zu den beliebten “GigaZuhause Kabel”-Tarifen, bei denen Sie zur eigentlichen Prämie noch 100 Euro extra erhalten – so kann die Höhe der Prämie bis zu 280 Euro betragen. Wenn Sie jetzt noch hinzurechnen, was Sie bei den Tarifen in den ersten 6 Monaten sparen können, erhöht sich der Gesamtbetrag auf bis zu 460 Euro Ersparnis!

Was Sie mit der Prämie letztendlich anstellen, bleibt komplett Ihnen überlassen: behalten, teilen oder verschenken – alles ist möglich.

Die Vodafone-Aktion läuft noch bis zum 25. Oktober 2023.

Es lohnt sich etwa Freunde zu werben, die sich für die bekannten GigaZuhause-Kabel-Tarife von Vodafone entscheiden. Wie hoch die Prämie ausfällt, fassen wir in der folgenden Tabelle zusammen:

GigaZuhause 50 Kabel GigaZuhause 100 Kabel GigaZuhause 250 Kabel GigaZuhause 500 Kabel GigaZuhause 1000 Kabel Download 50 MBit/s 100 MBit/s 250 MBit/s 500 MBit/s 1000 MBit/s Upload 10 Mbit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Telefon-Flat Ja Ja Ja Ja Ja Preis (bis zum 6. Monat) 9,99 Euro 19,99 Euro 19,99 Euro 19,99 Euro – Preis (ab dem 7. Monat) 34,99 Euro 39,99 Euro 44,99 Euro 49,99 Euro 49,99 Euro Prämie 220 statt 120 Euro 265 statt 165 Euro 280 statt 180 Euro 280 statt 180 Euro 280 statt 180 Euro Zum Tarif Zum Tarif Zum Tarif Zum Tarif Zum Tarif

Informationen zu den Vodafone-Tarifen

Die “GigaZuhause Kabel”-Tarife von Vodafone erhalten Sie in den Geschwindigkeiten mit 50, 100, 250, 500 und 1000 MBit/s. Zu allen Tarifen erhalten Sie eine Telefon-Allnet Flat ins deutsche Festnetz. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate, danach können Sie monatlich kündigen. Zum Tarif erhalten Sie einen Router kostenlos dazu. Anschlusspreis sowie Versandkosten entfallen.

Die meisten der Tarife erhalten Sie in den ersten Monaten dabei deutlich günstiger, dabei lässt sich bis zu 180 Euro gegenüber dem Normalpreis sparen. Inklusive der aktuellen Prämie in Höhe von 280 Euro, sparen sie insgesamt satte 380 Euro (GigaZuhause 500 Kabel)!

