AVM Fritzfon X6: Neues Telefon mit Full-Duplex-HD, Favoritentaste und Farbdisplay jetzt erhältlich

AVM hat heute den Verkaufsstart für das neue Fritzfon X6 bekannt gegeben. Das neue DECT-Telefon von AVM ist bei Redaktionsschluss zwar noch nicht bei Amazon erhältlich (dort finden Sie derzeit nur das Fritzfon C6 und das Fritzfon M2), doch Mediamarkt, Saturn und Otto verkaufen das Fritzfon X6 bereits:

Das bietet das Fritzfon X6

Das X6 ergänzt die beiden bereits länger verfügbaren Telefone C6 (Farbdisplay und auch in Schwarz erhältlich) und M2 (Schwarzweiß-Display). Das X6 gibt es in Weiß und in Schwarz und stellt gegenüber dem C6 eine Weiterentwicklung dar.

Mit der neuen Favoritentaste an der Seite des X6 können Benutzer schnell auf das für sie wichtigste Menü zugreifen, zum Beispiel auf das Telefonbuch. Das Fritzfon X6 verfügt über ein 2,4-Zoll-Farbdisplay und soll sich gut ablesen lassen. Die Unterstützung von Full-Duplex-HD (beim C6 nur HD-Telefonie), auch bei der integrierten Freisprechfunktion, solle eine hohe Sprachqualität garantieren.

Das neue Fritzfon X6 bietet genauso wie seine Vorgänger typische Funktionen wie Anrufbeantworter, Telefonbücher und Rufsperren. Es bietet Anwendern eine Vielzahl von Möglichkeiten, etwa Anrufer und Kalendereinträge anzusagen, ein Babyfon, ein Startdisplay mit Wettervorhersage oder einen Wecker.

Vom Fritzfon X6 aus können Sie auch Einstellungen am WLAN und Smart Home vornehmen. Mit dem QR-Code können Sie Gästen schnell und einfach Zugang zum heimischen WLAN ermöglichen und die WLAN-Funktion können Sie per Knopfdruck schnell ein- oder ausschalten. Weiterhin können Sie Ihre Smart-Home-Geräte wie Lampen oder Steckdosen über das Fritzfon X6 steuern.

Auf dem Farbdisplay werden wichtige Informationen wie anstehende Termine oder die Wettervorhersage angezeigt. Durch einen Tastendruck können Anwender Anrufliste und Nachrichten auf dem Anrufbeantworter bequem auf dem Bildschirm abrufen. Das Telefon verfügt über integrierte Sensoren, die es automatisch aktivieren, sobald es in die Hand genommen wird, und die Display- und Tastaturbeleuchtung ausschalten, wenn es ans Ohr geführt wird.

Das Fritzfon X6 kann Live-Bilder von einer Videogegensprechanlage empfangen. Der integrierte Mediaplayer ermöglicht außerdem die Wiedergabe von Musik oder Fotos, die auf der Fritzbox oder anderen Mediaservern gespeichert sind. In Verbindung mit einer Fritzbox bietet das DECT-Telefon bis zu fünf digitale Anrufbeantworter, eine Anrufliste, Telefonbücher mit Online-Kontakten sowie Sperrlisten für unerwünschte Anrufer.

Regelmäßige kostenlose FritzOS-Updates stellen sicher, dass neue Funktionen hinzugefügt werden.

Preis

Das Fritzfon X6 ist ab sofort zu einem Preis von 99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Die technischen Details im Überblick

DECT-Telefon mit HD-Telefonie und Freisprechanlage

Bis zu fünf Anrufbeantworter und mehrere Telefonbücher

Webradio, Babyfon, Anruferansage, Wettervorhersage im Startbildschirm

2,4-Zoll-Farbdisplay, TFT, beleuchtete Tastatur, Headset-Buchse

Neue zusätzliche Favoritentaste, frei belegbar

Sprachübertragung ab Werk sicher verschlüsselt

Fritzbox-Steuerung, z. B. WLAN-Schaltung oder Mediaserver

Fritz-Smart-Home-Steuerung, FritzDECT 210/200, FritzDECT 302/301

Schwarze und weiße Ausführung

Ab sofort für 99 Euro (UVP) im Handel erhältlich

Fritzfon: DECT-Komforttelefone für die Fritzbox