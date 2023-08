TV-Größen: Die Fernseher-Maße von Zoll in Zentimetern

Sie sitzen auf dem Sofa, scrollen gelangweilt durchs Netflix-Programm und kommen zu dem Entschluss: Es muss ein neuer Fernseher her! Einer mit QLED-Display statt OLED und größer soll er auch sein fürs Kinoflair. Aber wie viel größer? Sie messen die Bildschirmdiagonale Ihres alten TVs in Zentimeter und zur Sicherheit noch Breite und Höhe der Wand. Doch beim Googeln finden Sie nur TV-Maße in Zoll.

Genau für dieses Dilemma haben wir eine Umrechnungstabelle von Zoll in Zentimeter erstellt, damit Sie beim nächsten TV-Kauf nicht mehr lange herumrätseln müssen.

Fernseher-Maße in Zoll und Zentimeter

Welche Maße hat ein 65 Zoll Fernseher und wie viele Zentimeter Bildschirmdiagonale sind das? Und warum zum Henker nutzen wir in Deutschland Zoll als Größenangabe? Die letzte Frage ist etwas komplizierter, aber bei der ersten können wir helfen. In der folgenden Tabelle sehen Sie alle üblichen TV-Maße in Zoll und Zentimeter, damit Sie nie wieder herumrechnen müssen.

Hinweis: Die Angaben in der Tabelle gelten nur für das typische TV-Seitenverhältnis von 16:9. Bei anderen Seitenverhältnissen verhalten sich Breite und Höhe unterschiedlich.

Zoll Diagonale in cm Breite in cm Höhe in cm 24 61 53 30 28 71 62 35 32 81 71 40 40 102 89 50 43 109 95 54 50 127 111 62 55 140 122 69 58 147 128 72 65 165 144 81 70 178 155 87 75 191 166 93 82 208 182 102 85 216 188 106 TV-Maße in Zoll und Zentimeter (Diagonale, Breite, Höhe)

So finden Sie die perfekte TV-Größe

Anhand der Tabelle wissen Sie schon einmal ganz grob, welcher TV an Ihre Wand oder in den Wohnzimmerschrank passt. Warum „ganz grob“? Weil die Zoll-Angabe der Bildschirmdiagonale meist aufgerundet ist. Deshalb kann es passieren, dass die genaue Größe des Geräts leicht abweichen kann.

Planen Sie also unbedingt etwas Puffer ein. Nicht jeder 55 Zoll Fernseher hat eine exakte Bildschirmdiagonale von 140 Zentimetern. Manche haben vielleicht 138 Zentimeter, manche 141 Zentimeter. Und nicht zu vergessen: Der Standfuß erhöht den TV zusätzlich.

Achten Sie auch auf den richtigen Abstand zum TV. Bei 4k- oder gar 8k-Geräten ist das zwar nicht mehr ganz so wichtig wie bei Full-HD, weil sie dort keine einzelnen Pixel mehr sehen, aber trotzdem: Für die beste „TV-Experience“ braucht es den richtigen Abstand zwischen Sofa und TV. Bei TVs mit 4k-Auflösung gilt die Faustregel:

Bildschirmdiagonale in Zentimeter x 1,5 = Mindestabstand in Zentimeter

Bei einer Diagonale von 190 Zentimetern macht das 285 Zentimeter oder 2,85 Meter. Wenn Ihr Sofa nur 2,50 Meter entfernt steht, sollten Sie sich lieber keinen 70 Zoll Fernseher oder größer kaufen.

Hinweis: Bei Full-HD sollten Sie statt 1,5 mit dem Faktor 2 rechnen.