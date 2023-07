Aldi verkauft ab heute eine Smartwatch zum Schnäppchenpreis

Bei Aldi gibt es in dieser Woche wieder ein Smartwatch-Schnäppchen. In den Filialen von Aldi Nord ist ab sofort die Fitness Watch von Medion zum Preis von 34,99 Euro erhältlich. Im Online-Shop kann das Gadget nicht bestellt werden.

Das Modell P4000 von Medion Life war im Januar 2023 bereits bei Aldi Süd erhältlich, nun kommt die Smartwatch auch in die Aldi-Nord-Filialen. Die Fitness-Uhr erinnert mit ihrem quadratischen Display im 1,3-Zoll-Format ein wenig an die Apple Watch. Die TFT-Display-Helligkeit kann hier in drei Stufen eingestellt werden. Bedient wird die Fitness-Watch über den Touchscreen und einen seitlich verbauten Button.

IP68-Rating und leichtes Gehäuse

Das Gehäuse der Smartwatch besteht aus Polycarbonat und das Armband aus Silikon Das Gadget bringt so nur 34 Gramm auf die Waage. Dank IP68-Rating ist die Uhr gegen Staub und Wasser geschützt. Im Gegensatz zu einer “echten“ Smartwatch sind die Funktionen der P4000 von Medion begrenzt, wodurch sie sich eher im Bereich der Fitness-Tracker einordnen lässt. Es können nachträglich keine Apps installiert werden. Es ist jedoch eine solide Vorauswahl an Anwendungen installiert.

Wird die Fitness-Uhr mit einem Smartphone gekoppelt, kann sie Benachrichtigungen anzeigen und die Musikwiedergabe steuern. Ein Wecker, ein Timer und eine Wetter-App sind ebenfalls an Bord.

GPS-Modul und Sportmodi

Für Fitness-Enthusiasten hält der Tracker acht unterschiedliche Sportmodi bereit. Diese Auswahl ist im Vergleich zu anderen Fitness-Trackern recht gering. Das integrierte GPS-Modul erfasst Sportarten wie Gehen, Laufen und Radfahren. Die Uhr beinhaltet außerdem einen Schrittzähler, einen Herzfrequenzmesser sowie einen Kalorienverbrauchsmesser. Der integrierte Akku hält laut Hersteller bis zu sieben Tage durch, bei aktiviertem GPS sind es jedoch nur zehn Stunden.

Per Bluetooth kann die Fitness-Uhr mit dem Smartphone und der Medion Fitness App gekoppelt werden. Hier können auch die unterschiedlichen Benachrichtigungen sowie der Wecker oder Erinnerungen festgelegt werden.

Die besten Fitness-Tracker im Test

Alternativen von 39 bis 60 Euro online kaufen

Wer einen günstigen Fitness-Tracker im Apple-Watch-Design mit GPS sucht, bekommt mit der P4000 von Medion für 35 Euro ein relativ günstiges Modell. Bei diesem Preis müssen Käufer jedoch Abstriche bei der Akkulaufzeit und der Display-Auflösung machen.

Eine bessere Laufzeit bietet etwa die Amazfit Bip 3, sie fällt mit rund 60 Euro jedoch deutlich teurer aus. Günstiger bei ebenfalls sehr guter Akkulaufzeit und 120 Sportmodi geht es mit dem Amazfit Band 7 für rund 50 Euro. Zum Preis von 39 Euro empfiehlt sich außerdem das Smart Band 7 von Xiaomi. Zum Sparpreis gibt es hier einen AMOLED-Bildschirm, 110 Sportmodi und 14 Tage Akkulaufzeit.