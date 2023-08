TP-Link Deco BE85 im Test: Das leistet der erste im Handel verfügbare Wi-Fi 7-Router

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Großes Potenzial mit leistungsstarkem Wi-Fi 7

Schnelles Internet

Einfach zu installieren und zu warten

USB für für lokale Dateiserver Kontra Erreicht nicht ganz die maximale Ethernet-Geschwindigkeit

Einige Funktionen kosten extra

Teuer, wenn Sie WiFi 7 nicht sofort benötigen Fazit Die Anschaffung eines WLANs mit dem neuesten Standard IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) kostet nicht viel mehr als ein leistungsstarkes Wi-Fi 6e Mesh. Für diejenigen, die die Zukunftstechnologie jetzt schon nutzen wollen, ist der einfach zu bedienende Router Deco BE85 von TP-Link eine gute Investition.



Er zeigt, wie schnell Wi-Fi 7 sein kann, auch wenn die Übertragungsgeschwindigkeit in der Praxis nicht ganz an die Angaben von TP-Link herankommt. Wegen Wi-Fi 7 ist aber keine Eile angesagt. In den nächsten Wochen und Monaten werden zahlreiche Router auf den Markt kommen, etwa die neuesten Generationen der Fritzboxen für DSL und Kabel, die den neuen Standard unterstützen.

Preis beim Test

$999 (2-pack) | $1499 (3-pack)

TP-Link Deco BE85 (2er-Pack) bei Amazon kaufen

Über Wi-Fi 7 wird schon lange gesprochen, aber jetzt ist der neue Standard endlich verfügbar. Angefangen hat es mit Handys wie Oneplus 11, Xiaomi 13 Pro, Motorola Edge 40 Pro und Asus Zenfone 10 (die Links führen jeweils zu den Einzeltests auf pcwelt.de). Sie sind alle „bereit für Wi-Fi 7“. Es gibt Anfang August allerdings noch keine Laptops mit Wi-Fi 7 oder Adapter für den PC.

Jetzt ist TP-Link der erste Hersteller, der mit dem Verkauf eines Wi-Fi 7-Routers beginnt: Der Deco BE85 ist als 2er-Set verfügbar und lässt sich mit weiteren Repeatern erweitern. Das Set besteht aus zwei identischen, massiven Einheiten. Welche Sie als Hauptrouter und welche Sie als Erweiterungsknoten einstecken, bleibt Ihnen überlassen.

Sie basieren auf der gleichen Deco-Plattform wie alle Mesh-Router von TP-Link. Per App können Sie vom Smartphone aus einfach installiert und gesteuert werden. Sie sollten auch in der Lage sein, andere Deco-Geräte mit demselben Netzwerk zu verbinden, allerdings mit eingeschränkter Leistung.

Die Deco BE85-Geräte nehmen Platz weg und sind sichtbar. Mattias Inghe

Eine Herausforderung zum Testen

Wir haben das 2er-Set vom Deco BE85 eine Woche lang getestet. In gewisser Weise. Da wir keine WiFi 7-Clients zum Verbinden hatten, war es schwierig, verlässliche Leistungsmessungen durchzuführen. Das Xiaomi 13 Pro ist zwar für Wi-Fi 7 freigeschaltet, allerdings bekommt man an einem Smartphone nie die volle WLAN-Leistung, da Smartphones aufgrund ihres kompakten Designs und der Energiesparoptionen nicht alle Möglichkeiten der Funktechnologie voll ausschöpfen.

Auf der Rückseite gibt es vier Ethernet-Ports, zwei mit 10-GBit-Geschwindigkeit und zwei mit 2,5 GBit/s. Sie werden alle automatisch als WAN oder LAN zugewiesen. Außerdem gibt es einen SFP+-Anschluss. Das ist eine alternative Netzwerkschnittstelle für hohe Geschwindigkeiten von bis zu 400 GBit/s.

Das Einrichten des Routers ist mit der Deco Mobile App von TP-Link ziemlich einfach. Verwirrend ist jedoch, dass es zwar Anweisungen für ein Kabelmodem gibt, jedoch keine Option für Glasfaser. Also habe ich einfach alles angeschlossen und gewartet. Nachdem ich einige Passwörter eingegeben habe, ist alles in Betrieb und funktioniert einwandfrei. Das zweite Gerät muss nur noch eingesteckt werden. Es ist bereits vorbereitet und wird in ein paar Minuten erkannt.

Es gibt zahlreiche Anschlüsse am Heimnetzwerk-Router. Mattias Inghe

Viele neue Funktionen in Wi-Fi 7

Zunächst einmal sollten wir uns mit der grundlegenden Technik von Wi-Fi 7 beschäftigen: Der neue Standard kann die Geschwindigkeit Ihres lokalen Netzwerks potenziell um ein Vielfaches erhöhen – mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von mehreren Gigabit zwischen den Clients und dem Router. Dies ermöglicht neue Möglichkeiten wie 8K-Streaming, VR- und AR-Erlebnisse und umfangreiche Datenübertragungen. Dies geschieht im Wesentlichen auf drei Arten.

Die besten Router fürs Streaming im Vergleich

An erster Stelle stehen drei Frequenzbänder mit 2,4, 5 und 6 GHz zur Verfügung. Dies wurde bereits vor ein paar Jahren mit Wi-Fi 6e eingeführt. Allerdings seinerzeit ohne die anderen Verbesserungen von Wi-Fi 7. Neu bei Wi-Fi 7 ist nämlich, dass Sie alle drei Frequenzbänder gleichzeitig nutzen können, anstatt dass der Empfänger eines davon auswählt.

Außerdem wird die Kanalbandbreite erhöht – von 160 auf 320 MHz. Dadurch verdoppelt sich die Geschwindigkeit nahezu, sofern die Empfänger dies ebenfalls unterstützen. Das ist eines der Dinge, die nicht alle Wi-Fi 7-Handys vollständig beherrschen. Wenn wir dann noch eine verbesserte Signalmodulation (4.000 statt 1.024 QAM) nutzen, macht das die Datenübertragung um etwa 20 Prozent effizienter. Das verdoppelt die Bandbreite pro Datenstrom im Vergleich zu Wi-Fi 6e.

Viel Bandbreite, auf dem Papier

Zudem können Sie bis zu 16 gleichzeitige Datenströme anstelle der bisherigen acht ausführen. Damit steigt die theoretische Maximalbandbreite von 9,6 GBit/s bei Wi-Fi 6e auf – Achtung, jetzt kommt’s – 46 GBit/s. Das ist also die Voraussetzung, um unter absolut perfekten Bedingungen eine hohe Geschwindigkeit zu erzielen. Was Ihr Router und Ihre Geräte tatsächlich leisten, ist eine andere Sache.

Die in der EU-zugelassene Version des Deco BE85 soll bis zu 19 GBit/s mit zwölf Datenströmen liefern. TP-link gibt die Bandbreite mit 11,5 GBit/s bei 6 GHz, 5,8 GBit/s bei 5 GHz und 1,4 GBit/s bei 2,4 GHz an. Da ich nur ein Mobiltelefon als Wi-Fi 7-Client habe, konnte ich diese Angaben nicht durch Messungen bestätigen. Aber es ist durchaus möglich – Einzelmessungen ergaben Geschwindigkeiten von bis zu 1,6 GBit/s bei einer kurzen Entfernung im 6-GHz-Frequenzband.

Ein grünes Licht bedeutet, dass alles richtig funktioniert. Das tat es während der gesamten Testzeit, ohne lästige Unterbrechungen. Mattias Inghe

Dies ist die schnellste drahtlose Verbindung, die ich zwischen einem Router und einem einzelnen tragbaren Empfänger gemessen habe. Selbst wenn ich andere Handys und PCs mit WiFi 6 oder WiFi 6e an den Deco BE85 anschließe, erhalte ich sehr gute Geschwindigkeiten auf Gigabit-Niveau.

Sie sollten aber keine Multi-Gigabit-Geschwindigkeiten für alle Ihre zukünftigen Wi-Fi 7-kompatiblen Handys, Tablets, PCs und Notebooks erwarten. Wie immer geht es bei der Wi-Fi-Bandbreite darum, wie viele angeschlossenen Geräte sich die Bandbreite und Mesh-Knoten teilen müssen.

Am schnellsten zwischen Mesh-Knoten

Ich habe einen Desktop-PC mit dem Hauptrouter und einen anderen mit dem Satellitenknoten verbunden, beide mit 10-Gbit-Anschluss. Anschließend folgte die Geschwindigkeitsmessung: Das ist derzeit die beste Konstellation, um die Geschwindigkeit über die Backhaul-Verbindung des Deco BE85 zu messen, also die Kommunikation zwischen den Knoten. Hier gibt es volles WiFi 7, mit 320 MHz Kanalbreite und kombinierten Frequenzbändern.

Werde ich die 10-GBit-Obergrenze erreichen? Nein. Im Idealfall sind es knapp unter 6 GBit/s, bei freier Sicht und etwa sieben Metern zwischen den Mesh-Einheiten. Ob dies auf Geschwindigkeitsbegrenzungen im Ethernet, an einem der PCs oder im Router zurückzuführen ist oder darauf, dass der drahtlose Backhaul nicht schneller ist, kann ich mit meiner Testausrüstung nicht mit Sicherheit sagen.

Die besten WLAN-Router mit Wi-Fi 6 im Vergleich

Ich vermute, dass es an den Ethernet-Beschränkungen liegt. Ungefähr die gleiche Geschwindigkeit gibt es, wenn ein Netzwerkkabel zwischen den Knoten geschlossen ist und ein kabelgebundener Backhaul verwendet wird. Ist das wichtig zu wissen? Vielleicht, wenn Sie professionell mit Netzwerken arbeiten und sich wirklich für die Optimierung interessieren. Wenn Sie einfach nur etwas wollen, das Ihnen stabile mehrstellige Geschwindigkeiten in Ihrem Zuhause liefert, ist das für den Heimanwender mehr als ausreichend.

Eine Möglichkeit, um diese Geschwindigkeit zu nutzen, ist der Anschluss einer schnellen SSD als lokaler Dateiserver am USB-3-Anschluss des Routers. Sie können Serverdienste per SMBN oder FTP einrichten und sogar Time Machine ausführen, wenn Sie einen Mac besitzen.

Im Moment nicht für jedermann geeignet

Nur wenige Nutzer erhalten Breitbandverbindungen mit einer Geschwindigkeit höher als ein Gigabit. Wozu also braucht man heute einen Wi-Fi 7-Router, wenn man nicht mit mehr als einem Gigabit surfen kann? Erstens, um in die Zukunft zu investieren. Höhere Geschwindigkeiten werden kommen, also kann es eine gute Investition sein, darauf vorbereitet zu sein. Die Frage ist, ob dies in diesem oder im nächsten Jahr oder in 5 bis 10 Jahren an Ihrem Wohnort der Fall sein wird.

Die besten Wi-Fi-6-Router unter 100 Euro im Test (2022)

Die Reichweite zwischen den Knoten ist schwieriger zu beurteilen. Da es sich um eine Kombination von Frequenzbändern handelt, ist selbst das 2,4-GHz-Band für große Entfernungen ausreichend schnell. Falls Sie nicht mehrere parallele Gigabit-Verbindungen im ganzen Haus anstreben, werden Sie selbst in einem größeren Haus nicht mehr als zwei Deco BE85 benötigen.

Erweiterungsfähige Funktionen

Abgesehen von den hohen Geschwindigkeiten – sowohl kabelgebunden als auch drahtlos – habe ich mit dem Deco BE85 keine Überraschungen erlebt. Er funktioniert wie jeder andere Router. Mit der App von TP-Link können Sie die grundlegenden Netzwerk- und Wi-Fi-Einstellungen steuern. Es fehlt allerdings an detaillierten Einstellungen für diejenigen, die ihr Netzwerk feinabstimmen möchten. Für einige Dinge, wie die Kanalauswahl, müssen Sie sich auf die Automatik des Routers verlassen. Aber Sie können auf das Wesentliche zugreifen, von Portweiterleitung und Adressreservierung hin zu QoS-Einstellungen und Wi-Fi-Sicherheit.

Der Router verfügt über eine Weboberfläche, die lediglich Status- und Netzwerkinformationen zeigt. Zudem können Sie die Router neu starten oder deren Firmware aktualisieren. Ferner gibt es eine einfache Gastnetzwerkfunktion, grundlegende Kindersicherungsfunktionen, Filter für Medieninhalte und einen Surf-/Schlafplan. Ein Upgrade auf eine detailliertere Kontrolle ist für rund 250 Euro pro Jahr möglich.

Außerdem können Sie einen erweiterten Schutz für mehr Sicherheit erwerben. Er sichert auch Ihre angeschlossenen Smart-Home-Geräte. Der Preis dafür ist mit 475 Euro pro Jahr allerdings recht hoch.

Aber das sind keine Dinge, die Sie unbedingt benötigen. Wenn Sie ein gutes Sicherheitspaket für Ihre Geräte haben, können Sie sich die Kosten sparen. Dies ist immer noch ein funktionsreicher, leistungsstarker und stabiler Router, der vollständig abwärtskompatibel ist und Ihnen viel Leistung bietet, auch wenn Sie kein Haus voller Wi-Fi 7-Geräte haben. Dennoch. Es ist ein vielversprechender Start für Wi-Fi 7, aber ob der Deco BE85 der beste Wi-Fi 7-Mesh- oder Wi-Fi 7-Router ist, den man kaufen kann, wenn man ihn braucht, bleibt abzuwarten.

Spezifikationen

Produktname : TP-Link Deco BE85 2er-Pack

: TP-Link Deco BE85 2er-Pack Getestet : Juli 2023

: Juli 2023 Wireless-Protokolle : Wi-Fi 7

: Wi-Fi 7 Frequenzband : 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz

: 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz WiFi-Geschwindigkeit: 1.376 + 5.760 + 11.520 MBit/s

1.376 + 5.760 + 11.520 MBit/s Anschlüsse : 2 × 10 Gigabit-Ethernet WAN/LAN, 2 × 2,5 Gigabit-Ethernet WAN/LAN, SFP+, USB3 Typ-A

: 2 × 10 Gigabit-Ethernet WAN/LAN, 2 × 2,5 Gigabit-Ethernet WAN/LAN, SFP+, USB3 Typ-A Wireless-Sicherheit: WPA2, WPA3

WPA2, WPA3 Geschwindigkeit: 3 Meter zum WiFi-Client: 1.471 MBit/s (6 GHz Wi-Fi 7) 1.003 MBit/s (6 GHz Wi-Fi 6e) 7 Meter Backhaul zwischen Knoten: 5.721 MBit/s

Reichweite pro Gerät* : 25 Meter

: 25 Meter Dateiserver : Ja

: Ja Sonstiges : Gastnetzwerk, Kindersicherung, QoS, Time Machine-Unterstützung, IoT-Netzwerk, Security+ (Virenschutz und erweiterter Einbruchschutz) als Option.

: Gastnetzwerk, Kindersicherung, QoS, Time Machine-Unterstützung, IoT-Netzwerk, Security+ (Virenschutz und erweiterter Einbruchschutz) als Option. Benutzeroberfläche : Web, App

: Web, App Fernverwaltung : Über App

: Über App Größe inklusive Antennen: 12,8 × 12,8 × 23,6 cm

* Längste Entfernung, einschließlich zweier Innenwände, bei der ein neuer Mesh-Knoten erforderlich ist, um eine Geschwindigkeit von mindestens 200 MBit/s zu erreichen.