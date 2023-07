Neue Amazon-Seite informiert über alle Gefahren, Rückrufe und Warnungen – aber …

Amazon hat eine neue Informationsseite für Rückrufe und Warnungen frei geschaltet. Diese neue Warnseite erscheint innerhalb des Kundenkontos und listet nur Warnungen und Rückrufe für Produkte auf, die der Kunden auch wirklich über Amazon gekauft hat. Der Kunde hat somit nun eine zentrale Anlaufstelle, auf der man alle Warnungen und Rückrufe sehen kann, die einen selbst betreffen.

Die neue Seite trägt die Bezeichnung “Your Recalls and Product Safety Alerts” und steht derzeit nur Amazon-Kunden in den USA zur Verfügung. Mit der neuen Seite will es Amazon seinen Kunden leichter machen, immer den Überblick über alle sicherheitsrelevanten Meldungen zu tatsächlich gekauften Produkten zu behalten. Die betroffenen Kunden sollen auf der neuen Seite zudem alle Informationen zur Rückerstattung und zur Rückgabe des betroffenen Produktes sofort sehen können.

Sobald ein Unternehmen eine Rückrufaktion startet oder eine Produktwarnung veröffentlicht, schickt Amazon den betroffenen Kunden eine personalisierte Mail mit Detailinformationen zu dem Rückruf. Zudem blendet Amazon einen “Alarm-Banner” oberhalb der “Meine Bestellungen”-Seite ein.

Dieser Banner ist verlinkt zur Seite “Your Recalls and Product Safety Alerts” und dort erfährt der Kunde dann alles Wissenswerte zu dem Rückruf oder zu der Warnung. Beispielsweise erfährt man dort, welches konkrete Risiko von dem Produkt ausgeht und wie man eine Erstattung des Kaufpreises bekommt. Oder alternativ: Wie man es ersetzen oder reparieren lassen kann.

Der Vorteil gegenüber der bisherigen Vorgehensweise

Bisher mussten sich US-Kunden auf die entsprechenden Webseiten der Produktanbieter oder -verkäufer begeben, um alle Informationen zu einem Rückruf oder einer Warnung zu bekommen. Zudem mussten die Kunden auf diesen Drittanbieterseiten unter Umständen erst ihre persönlichen Daten eingeben, um Zugang zu den produktspezifischen Informationen zu bekommen. Diese umständliche Vorgehensweise wird nun überflüssig, wie Amazon schreibt:

Mit dieser neuen Funktion sind wir in der Lage, 100 Prozent der Kunden, die ein zurückgerufenes Produkt bei uns gekauft haben, direkt zu erreichen und ihnen klare Anweisungen für das weitere Vorgehen zu geben.

In den USA können Amazons Vertriebspartner auch Amazons Recalls Logistics Service (RLS) nutzen. Nicht nur für die Benachrichtigung der betroffenen Kunden, sondern auch für Rückerstattungen im Namen des Vertriebspartners und für die Rückgabe-Logistik.

Lage in Deutschland

Der neue Service steht derzeit nur Amazon-Kunden in den USA zur Verfügung. Wann Amazon die neue Seite auch für deutsche Amazon-Kunden freischaltet, ist unbekannt.