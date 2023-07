Deutsche Telekom: Erstmals Internet-Tarife für zu Hause ohne Mindestvertragslaufzeit

Die Deutsche Telekom startet am 5. September 2023 die neuen MagentaZuhause-Flex-Tarife. Deren Besonderheit: Im Unterschied zu den sonstigen MagentaZuhause-Tarifen können Sie die Flex-Variante jederzeit kündigen. Die MagentaZuhause-Flex-Tarife besitzen also keine Mindestvertragslaufzeit.

Die Telekom erhofft sich, neue Kunden dadurch gewinnen zu können, dass diese ohne den Zwang zu einer Mindestvertragslaufzeit die MagentaZuhause-Tarife nutzen können. Da die Flex-Variante eine größere Flexibilität bietet als Verträge mit einer vorgeschriebenen Mindestvertragslaufzeit.

Die neuen zeitlich ungebundenen Breitbandtarife der Telekom sind als MagentaZuhause Flex M (50 Mbit/s), L (100 Mbit/s) und XL (250 Mbit/s) buchbar.

Die Tarife im Überblick

MagentaZuhause Flex M (50 Mbit/s) = 42,95 Euro/Monat

MagentaZuhause Flex L (100 Mbit/s) = 47,95 Euro/Monat

MagentaZuhause Flex XL (250 Mbit/s) = 54,95 Euro/Monat

Die neuen Tarife stehen an DSL-Anschlüssen und an vorhandenen Glasfaseranschlüssen der Telekom zur Verfügung. Der Bereitstellungspreis für MagentaZuhause Flex beträgt 69,95 Euro. Für Bestandskunden: Der Wechsel in einen Vertrag mit Laufzeit ist jederzeit möglich und der Wechsel von einem Laufzeitvertrag in Flex ist möglich zum Ende der Laufzeit.

Mit TV kombinierbar

Sie können die MagentaZuhause-Flex-Tarife auch mit einem MagentaTV-Angebot kombinieren. Mit MagentaTV Smart Flex (10 Euro/Monat) können Sie dann ohne Sorgen vor einer langen Vertragsbindung Fernsehen über das Internetkabel der Telekom empfangen.

Lese-Tipp: Deutsche Telekom startet Gratis-Extra-Datenvolumen – alle Details

Bonus bei Kombination mit Mobilfunkvertrag

Wer zudem einen Mobilfunkvertrag der Telekom nutzt, bekommt auch als Flex-Kunde den MagentaEINS-Bonus: Eine 5-Euro-Gutschrift auf den Mobilfunkvertrag, doppeltes Datenvolumen im Mobilfunk sowie die Festnetz-zu-Mobilfunk-Flat. Lesen Sie dazu auch: Deutsche Telekom – bis zu 500 Euro Treuebonus für Festnetz-Kunden.

Lese-Tipp: Die besten Handytarife im Vergleich