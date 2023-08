11 Tipps & Tricks für Whatsapp, die jeder kennen sollte

„Oldschool Whatsapp“ ist überhaupt nicht so oldschool, wie Sie vielleicht denken. Der Messenger bringt mit seinen Updates auch eine Menge praktischer Features heraus, die das Schreiben und Benutzen der App vereinfachen. Neugierig geworden? Dann lesen Sie gerne weiter, denn hier kommen 11 coole Tipps und Tricks, die jeder Whatsapp-Nutzer kennen sollte.

1. Whatsapp als Notiz-App nutzen

Wäre es nicht total genial, wenn man sich selbst auf Whatsapp schreiben könnte – für Notizen, Einkaufslisten, Gedanken, Links und all die spontanen Erleuchtungen, die man immer so schnell wieder vergisst? Dicke Überraschung: Das geht! Während man vor einiger Zeit noch zu einem Umweg greifen musste, geht es mittlerweile nativ. Denn Whatsapp bietet einen eigenen Chat mit sich selbst. Und ja, das klappt auch ohne Internetverbindung.

Sie können sich in Whatsapp selbst Nachrichten schreiben. IDG

2. Gelöschte Chats wiederherstellen

Lassen sich Nachrichten oder Fotos wiederherstellen, wenn sie versehentlich gelöscht wurden? Ja, sofern sie mindestens einen Tag alt sind. In diesem Fall können Sie sich die automatische Sicherung zunutze machen, die Whatsapp jede Nacht von Ihren Chats anlegt. So gehen Sie vor:

Deinstallieren Sie Whatsapp auf Ihrem Telefon. Installieren Sie die App neu (über den App Store oder Google Pay Store). Beim Start werden Sie gefragt, ob der bisherige Chatverlauf wiederhergestellt werden soll. Wenn Sie dies akzeptieren, werden Ihre gesicherten Chats geladen (und die gelöschten Inhalte wiederhergestellt).

Wichtig: Chats und Inhalte, die zwischen der letzten Sicherung und dem Deinstallationszeitpunkt stattgefunden haben, gehen nach dem Löschen unwiederbringlich verloren.

3. Whatsapp-Benachrichtigungen personalisieren

Stellen Sie sich vor, Sie könnten jedem Kontakt auf Whatsapp einen individuellen Ton oder eine individuelle Farbe zuordnen, wenn dieser Ihnen schreibt. So wissen Sie sofort: Ah, Handy blinkt gelb mit Ton X, das ist Susi. Oder Sie stellen eine bestimmte Vibration ein: Kurze Vibration, Horst. Lange Vibration, Jürgen. Klingt ein wenig albern, ist aber tatsächlich sehr praktisch – probieren Sie es aus.

4. Whatsapp-Textnachrichten formatieren

Bislang gibt es in Whatsapp keine Formatleiste, mit der Sie geschriebene Nachrichten formatieren können. Mit einem Trick geht es trotzdem: Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie Wörter fett, kursiv oder durchgestrichen schreiben.

5. Chats anpinnen

Wer mit vielen verschiedenen Leuten schreibt, kennt das Problem: Wichtige Chats gehen im Chatgetümmel unter und es nervt, wenn man ständig danach suchen muss. Viel einfacher und praktischer: Pinnen Sie sich die wichtigsten Kontakte oben an! In Android halten Sie dafür den Finger auf den gewünschten Chat gedrückt, bis oben die Symbolleiste am Bildschirmrand erscheint. Tippen Sie dort auf die kleine Pinnnadel, um den Chat ganz oben in der Chatübersicht zu fixieren. Kleines Aber: Sie können maximal 3 Chats anpinnen.

Mit dem Stecknadel-Symbol können Sie max. 3 Chats anpinnen. IDG

6. Wichtige WhatsApp-Nachrichten markieren

Um wichtige Nachrichten schneller wiederzufinden, bietet Whatsapp eine Favoriten-Funktion an. Mit dieser können Sie ausgewählte Nachrichten, Fotos und Dateien markieren und in einem separaten Fenster anzeigen lassen. Halten Sie dazu den Finger auf die Nachricht(en) gedrückt, die Sie markieren möchten. Tippen Sie dann oben in der Symbolleiste auf das Stern-Icon. Zum Ansehen der Favoriten wechseln Sie zurück in die Chatübersicht, klicken oben auf die drei senkrechten Punkte (Android) und auf „Mit Stern markiert“.

“Mit Stern markiert” beinhaltet alle Nachrichten, die Sie als Favoriten markiert haben. IDG

7. Whatsapp-Status heimlich ansehen

Wenn Sie den Whatsapp-Status einer Person anschauen, wird dies ihr angezeigt. Es sei denn … Sie befolgen die Tipps, die wir Ihnen in diesem Artikel erklären. Dort erfahren Sie zwei Wege, wie Sie den Whatsapp-Status von jemandem heimlich ansehen können.

8. Urlaubsmodus aktivieren

Urlaubsmodus in Whatsapp? Ja! Mit einer simplen Whatsapp-Funktion schicken Sie ausgewählte Chats in den Urlaub, damit Sie Ihren eigenen endlich mal ohne störendes Gebimmel genießen können. Nähere Details und Erklärungen finden Sie hier: Urlaubsmodus bei Whatsapp einstellen.

9. Gelöschte Whatsapp-Nachrichten lesen

Unter Punkt 2 haben Sie gelernt, wie Sie Nachrichten wiederherstellen, die Sie selbst gelöscht haben. Anders verhält sich jedoch, wenn Ihr Chatpartner eine Nachricht löscht. Im Chat sehen Sie dann nur noch ein „Diese Nachricht wurde gelöscht“ und der logische erste Impuls ist: Ich will wissen, was da gelöscht wurde!

Die schlechte Nachricht zuerst: Mit Bordmitteln haben Sie keine Chance, gelöschte Nachrichten zu lesen. Jetzt die gute Nachricht: Es gibt ein Hintertürchen. In diesem Artikel erklären wir Ihnen im Detail, wie dieses Hintertürchen aussieht und funktioniert.

10. Statusmeldungen nur für bestimmte Personen freigeben

Obwohl Status-Posts in Whatsapp nach 24 Stunden verschwinden, sollten Sie dennoch gut überlegen, wer sie sehen darf und wer vielleicht weniger. Gerade dann, wenn Sie Arbeitskollegen, Geschäftspartner oder Kunden in Whatsapp haben, können Sie mit unangemessenen Statusmeldungen schnell ins Fettnäpfchen treten. Zum Glück lässt sich dieses Problem leicht beheben: Lesen Sie hier, wie Sie Ihre Whatsapp-Statusmeldungen nur für bestimmte Personen freigeben.

11. Selbstlöschende Nachrichten für mehr Speicherplatz aktivieren

Selbstlöschende Nachrichten in Whatsapp gibt es nun schon eine ganze Weile (wir sprechen von Jahren). Die Funktion lässt sich für einzelne Chats aktivieren und sorgt dafür, dass Nachrichten im Chat nach einer festgelegten Dauer (24 Stunden, 7 Tage, 90 Tage) automatisch verschwinden. Das erhöht nicht nur Ihre Privatsphäre, sondern schon auch den Speicherplatz, den Whatsapp auf Ihrem Telefon beansprucht.

Relativ neu ist jedoch, dass Sie nun selbst entscheiden können, welche Nachrichten automatisch gelöscht werden und welche Sie gerne im Chat behalten möchten. Das kommt sicherlich denjenigen Nutzern gelegen, für die die bisherige Funktion zu „Alles oder nichts“ war. Mehr zur „Im Chat behalten“-Funktion können Sie in diesem Artikel nachlesen.