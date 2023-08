AMD Radeon RX 7800 XT: Lohnt sich das Warten auf die RDNA-3-Grafikkarte?

Mit der Radeon RX 7900 XTX und Radeon RX 7900 XT hat AMD bereits zwei High-End-Grafikkarten auf Basis der aktuellen RDNA-3-Architektur am Markt platziert, doch die speziell für Spieler besonders attraktive Oberklasse ist bislang noch gänzlich unbesetzt.

Zur kommenden Gamescom 2023, der weltweit größten Messe für Computer- und Videospiele, welche vom 23. bis 27. August auf dem Messegelände Köln stattfinden wird, soll sich dieser “Missstand” aber ändern: AMD stellt neue RDNA-3-Grafikkarten vor, die unterhalb der beiden Topmodelle positioniert werden und so auch besonders preisbewusste Spieler adressieren sollen.

Mehr zum Thema: Grafikkarten-Vergleich 2023 von PC-WELT

Erwartet werden Oberklasse- und Mittelklasse-Modelle der Serien Radeon RX 7800 und Radeon RX 7700 sowie deren entsprechenden XT-Varianten. Doch lohnt sich das Warten und warum?

AMD Radeon RX 7900 XT

Radeon RX 7800 XT: Spezifikationen

Während die ebenfalls erwarteten Grafikkarten Radeon RX 7800, Radeon RX 7700 XT und Radeon RX 7700 voraussichtlich auf dem RDNA-3-Grafikprozessor Navi 32 basieren werden, ist die Lage bei der Radeon RX 7800 XT aktuell noch deutlich undurchsichtiger und die durchgesickerten technischen Spezifikationen Mangelware.

Am wahrscheinlichsten ist, dass die Radeon RX 7800 XT, wie bereits die speziell für China vorgesehene Radeon RX 7900 GRE, auf einer Navi-31-GPU in einem kompakten GPU-Package von Navi 31 realisiert wird und die nachfolgenden technischen Spezifikationen bieten wird:

AMD Radeon RX 7800 XT*

RDNA-3-Architektur

Navi-31-Grafikprozessor

1 × GCD + 4 × MCD im Chiplet-Design

35 bis 40 Work Group Processores

4.480 bis 5.120 Shadereinheiten

70 bis 80 Compute Untis

16 GB GDDR6

*) noch nicht offiziell bestätigt!

Damit würde die Radeon RX 7800 XT deutlich über der ebenfalls bereits vorgestellten Radeon RX 7600 (günstig bei Amazon) rangieren, die dafür besonders günstig angeboten wird.

Mehr zum Thema: AMD Radeon RX 7600 günstig kaufen

Nach aktuellem Informationsstand werden der kommenden Radeon RX 7800 XT bis zu 140 Raytracing-Beschleuniger sowie 280 Textureinheiten zugesprochen, die von 64 MiByte besonders schnellem Infinitiy-Cache flankiert werden sollen.

Der GDDR6-Grafikspeicher soll 16 Gigabyte groß sein und über ein 256-Bit breites Speicherinterface mit bis zu 576 GB pro Sekunden an den RDNA-3-Grafikprozessor angebunden sein.

Wem die Leistung seiner Grafikkarte ab Werk noch nicht ausreicht, der kann sich mit dem Thema “GPU-Tuning” auseinandersetzen. Wie das funktioniert, hat PC-WELT bereits in einem gesonderten Artikel ausführlich erläutert und Praxistipps gegeben.

Mehr zum Thema: Grafikkarten-Tuning für Radeon RX 7000

Die Radeon RX 7800 XT wird solche Tuning-Maßnahmen zum Release nicht nötig haben und insbesondere für das Spielen aktueller Titel in WQHD (“1440p”) mit sehr hohen Details prädestiniert sein. In dem nachfolgenden Kapitel gegeben wir eine Einschätzung der Leistungsfähigkeit der kommenden Oberklasse-GPU.

Radeon RX 7800 XT: Leistung

Da der Hersteller die finalen technischen Spezifikationen voraussichtlich erst auf der Gamescom 2023 kommunizieren wird, ist eine fundierte und valide Leistungseinschätzung der Radeon RX 7800 XT noch äußerst schwierig. Dennoch lässt sich schon ganz gut abschätzen, wo der Hersteller die Grafikkarte voraussichtlich einordnen möchte.

Das aktuelle Grafikkarten-Portfolio von AMD, welches sich noch aus RDNA 2 und RDNA 3 zusammensetzt, könnte zukünftig wie folgt aussehen.

Leistungsfähigkeit in Full HD (“1080p”)

AMD Radeon RX 7900 XTX: 100 Prozent

AMD Radeon RX 7900 XT: 90 Prozent

AMD Radeon RX 7800 XT: 80 Prozent*

AMD Radeon RX 6950 XT: 75 Prozent

AMD Radeon RX 6800 XT: 65 Prozent

AMD Radeon RX 6800: 60 Prozent

AMD Radeon RX 7600: 40 Prozent

*) basierend auf der Einschätzung des Autors!

Sollten sich die bisher durchgesickerten Informationen hinsichtlich der technischen Spezifikationen bestätigen, könnte sich eine kommende Radeon RX 7800 XT oberhalb der Radeon RX 6950 XT (günstig bei Amazon kaufen) positionieren und diese entsprechend obsolet machen.

Für Anwender, die sich ein besseres Verständnis zum Thema Grafikkarten wünschen, hat die Redaktion von PC-WELT einen ganz besonderen und ausführlichen Grundlagenartikel vorbereitet:

Mehr zum Thema: Wie funktioniert eigentlich eine Grafikkarte?

Spieler, die noch ein wenig mehr Zeit mit dem Aufrüsten ihres Systems haben, können sich zudem ansehen, was AMD für das kommende Jahr mit den Radeon RX 8000 auf Basis von RDNA 4 so in Planung hat:

Mehr zum Thema: Was ist von den Radeon RX 8000 zu erwarten?

Radeon RX 7800 XT: Preis

Über die Preise für die kommende AMD Radeon RX 7800 XT kann aktuell zwar nur spekuliert werden, die bisher veröffentlichten Modelle sowie die Preise der Mitbewerber lassen aber schon eine ziemlich genaue Einschätzung zu.

Wer sich das aktuelle RDNA-3-Portfolio, bestehend aus der Radeon RX 7900 XTX und Radeon RX 7900 XT sowie der Radeon RX 7600 einmal genauer ansieht, wird feststellen, dass der Hersteller noch einige Lücken zu schließen hat.

Während die Radeon RX 7900 XTX und Radeon RX 7900 XT mit einer UVP von 1.149 Euro respektive 849 Euro auf den Markt kamen, kostet die Radeon RX 7600 offiziell ab 299 Euro.

Nach der Gamescom 2023 könnte das RDNA-3-Portfolio preislich möglicherweise wie folgt aussehen.

AMD Radeon RX 7900 XTX: 1.149 Euro

AMD Radeon RX 7900 XT: 849 Euro

AMD Radeon RX 7800 XT: 699 Euro*

AMD Radeon RX 7800: 599 Euro*

AMD Radeon RX 7700 XT: 499 Euro*

AMD Radeon RX 7700: 399 Euro*

AMD Radeon RX 7600: 299 Euro

*) noch nicht offiziell bestätigt!

Die finale Preisgestaltung hängt auch davon ab, wie hoch die Kapazität des verbauten GDDR6-Grafikspeichers bei den einzelnen Modellen schlussendlich ausfallen wird.

Während die Radeon-RX-7800-Serie über 16 GiByte verfügen soll, muss sich die Radeon-RX-7700-Serie voraussichtlich mit 12 GiByte begnügen.

Testartikel und nützliche Links

Hier haben wir für Sie die aktuellsten Tests und die nützlichsten Links zum Thema Grafikkarten zusammengetragen.

Tests AMD

AMD Radeon RX 7600 im Test: 1080p-Grafikkarte für 299 Euro

AMD Radeon RX 7900 XT(X) im Test: Günstiger & schneller als RTX 4080, aber mit Schwächen

Tests Nvidia

Weitere Links