5 Gründe, die für eine AMD-CPU sprechen

AMD hat mittlerweile sein komplettes Portfolio an Desktop-Prozessoren aus der Serie Ryzen 7000 („Raphael“) und Ryzen 7000X3D („Raphael-X“) vorgestellt und hat damit in unterschiedlichen Anwendungsbereichen die Leistungskrone erringen können. Sowohl in Spielen als auch in den Produktivanwendungen liegen die CPUs von AMD in Führung.

Diese 5 Gründe sprechen für AMDs CPUs

Die Redaktion von PC-Welt hat für Sie die fünf ausschlaggebendsten Gründe zusammengetragen, die aktuell für den Kauf einer CPU aus den Serien Ryzen 7000 und 7000X3D von AMD sprechen und spricht abschließend entsprechende Empfehlungen aus.

Grund 1: Leistung

Mit seiner aktuellen Zen-4-Mikroarchitektur ist AMD ein großer Wurf gelungen, welcher sich insbesondere durch die im direkten Vergleich zur Vorgängergeneration noch einmal massiv gesteigerte Leistung bemerkbar macht. Das Leistungsplus, das beim Wechsel von Ryzen 5000 („Zen 3“) auf Ryzen 7000 („Zen 4“) erzielt werden konnte, ist beeindruckend und die Zahlen lügen nicht.

Im Hinblick auf Single-Core-Performance, also der Leistung pro Prozessorkern, kann sich etwa der Ryzen 9 7950X um 20 Prozent von seinem direkten Vorgänger, einem Ryzen 9 5950X, absetzen. Im Bereich der Multi-Thread-Performance, der Leistung über alle Prozessorkerne, pulverisieren die Zen-4-CPUs die Zen-3-CPUs förmlich.

Die Vergleichswerte, die auf dem CPU-Benchmark 2023 von PC-WELT und den Messdaten unseres Fachredakteurs Sebastian Schenzinger basieren, machen den Leistungsfortschritt deutlich.

Single-Core-Performance: + 20 Prozent

Multi-Thread-Performance*: + 35 Prozent

*) am Beispiel Ryzen 9 7950X gegen Ryzen 9 5950X

Wie ein Blick auf die in einer Auflösung von 1.280 × 720 Pixeln („720p“) und damit möglichst im „CPU-Limit“ durchgeführten Benchmarks zeigt, liegt jedes Modell der Serie Ryzen 7000 auch in Spielen deutlich vor seinem direkten Vorgänger der Serie Ryzen 5000.

Insbesondere die Spitzenmodelle der Serie Ryzen 7000X3D lassen dann auch den CPU-Speerspitzen von Intel keine Chance mehr und festigen den Gaming-Thron für die CPUs von AMD. In puncto Leistung führt deshalb aktuell kein Weg an AMD vorbei.

Grund 2: Effizienz

Bei jeder neuen CPU-Generation stellt sich die Frage: Haben die Hersteller die Mehrleistung durch eine Verbesserung der Architektur erzielt oder indem sie eine höhere Leistungsaufnahme in Kauf genommen haben. Im Leerlauf („Idle“) oder bei geringen Auslastungen sind aktuelle CPUs mittlerweile alle gut optimiert und nehmen nur noch sehr wenig Leistung auf. AMD geht aber insbesondere in Spielen sowie in Volllastszenarien noch einmal deutlich weiter.

Während die aktuell schnellste Gaming-CPU am Markt, der Ryzen 9 7950X3D in aktuellen AAA-Spielen wie Cyberpunk 2077 eine maximale Leistungsaufnahme von 80 Watt aufweist, verbraucht ein Core i9-13900K bis zu 160 Watt und mehr. Die aktuellen CPUs von AMD sind in dieser Teildisziplin deutlich effizienter unterwegs als ihre entsprechenden Pendants aus Intels Core-i-Serie.

In produktiven Anwendungen und synthetischen Benchmarks wie dem Cinebench R23 wird dann der Effizienzvorteil der Zen-4-Architektur überdeutlich.

Während ein Ryzen 9 7950X3D eine Leistungsaufnahme („Package Power“) von 130 bis 140 Watt unter Volllast aufweist, nimmt ein Core i9-13900K mehr als 300 Watt und damit mehr als die doppelte Leistung auf. Details liefern die ausführlichen Tests von Fachredakteur Sebastian Schenzinger und weitere spannende Inhalte zum Thema.

Insbesondere Spieler, die auf Leistung und Effizienz großen Wert legen und dabei auch noch sparen wollen, können ihre AM4-Plattform mit dem nach wie vor sehr empfehlenswerten Ryzen 7 5800X3D oder dem noch günstigeren Ryzen 5 5600X3D aufrüsten.

Ein Blick auf die Messergebnisse aus dem großen CPU-Vergleich 2023 von PC-WELT zeigt, dass die Ryzen-Prozessoren gemessen an ihrer Leistung die höchste Effizienz aufweisen.

Grund 3: Preis-Leistung

Berücksichtigt man die hervorragende und der direkten Konkurrenz überlegene Kombination aus Leistung und Effizienz, fällt auch das Duell um das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis positiv für die aktuellen CPUs der Serien Ryzen 7000 und 7000X3D von AMD aus.

Die direkten Konkurrenten, wie der AMD Ryzen 7 7800X3D und der Intel Core i7-13700K, bewegen sich hinsichtlich ihres Preises aktuell absolut auf Augenhöhe und liegen nicht selten exakt gleich auf.

In solchen Fällen spricht die höhere Leistung und die überlegene Effizienz klar für den Kauf eines Ryzen 7000 oder Ryzen 7000X3D.

Grund 4: Upgrades

Ein weiterer Punkt, der aktuell für den Kauf eines Zen-4-Prozessors für die AM5-Plattform von AMD spricht, ist die Möglichkeit, auch in Zukunft weitere Upgrades am eigenen PC vornehmen zu können.

Hintergrund: Da die AM5-Plattform mit den dazugehörigen Prozessoren der Serien Ryzen 7000 und 7000X3D erst im September 2022 eingeführt worden ist, verspricht AMD den Upgrade-Pfad noch bis mindestens 2026 offenzuhalten, neue Architekturen inklusive.

Für Spieler und Anwender bedeutet das, dass ein aktueller Ryzen 7000 auch noch mit den kommenden zwei Generationen Ryzen 8000 und Ryzen 9000 aufgerüstet werden kann. Damit werden Zen 5 und voraussichtlich auch Zen 6 auf der AM5-Plattform lauffähig sein.

Weitere Details liefert die aktuelle Sockel-Roadmap von AMD:

Grund 5: Featureset

Auch das offene Featureset, welches Technologien wie AMD EXPO („Extended Profiles for Overclocking“) für den Speicher, AMD SAM (“Smart Access Memory“) für den Direktzugriff der Grafikkarte sowie die Open-Source-Treiber für Linux, beinhaltet, ist ebenfalls ein starkes Argument für eine CPU von AMD.

Zum einen handelt es sich um offene Standards, die mit so gut wie jeder Hardware genutzt werden können, zum anderen hält man sich als Anwender die Möglichkeit offen, freie Betriebssysteme auf Basis von Linux einsetzen zu können.

Intel und Nvidia setzen in solchen Fällen öfter auf proprietäre Lösungen, die nur mit der eigenen Hardware funktioniert.

Empfehlungen

Die nachfolgenden CPUs von AMD sind in den unterschiedlichen Preisklassen besonders zu empfehlen:

100 bis 150 Euro: AMD Ryzen 5 5600 (ab 134,90 Euro)

150 bis 200 Euro: AMD Ryzen 7 5700X (ab 184,90 Euro)

200 bis 250 Euro: AMD Ryzen 5 7600X (ab 239,90 Euro)

250 bis 300 Euro: AMD Ryzen 7 5800X3D (ab 299,00 Euro)

300 bis 400 Euro: AMD Ryzen 7 7700X (ab 329,00 Euro)

400 bis 500 Euro: AMD Ryzen 7 7800X3D (ab 459,00 Euro)

500 bis 750 Euro: AMD Ryzen 9 7950X3D (ab 590,90 Euro)

