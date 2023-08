Thermomix günstiger kaufen: Das sind die besten Möglichkeiten ohne Fake-Gefahr

Bestimmt waren Sie oder Ihr Partner auch schon mal zu einem Thermomix-Koch-Event eingeladen. Das ist nichts anderes als eine Verkaufsveranstaltung im privaten Kreis mit einer oder einem Thermomix-Repräsentanten, um das Gerät vorzuführen und einige Leckereien in der Vorwerk-Küchenmaschine zuzubereiten.

Viele Teilnehmer sind direkt begeistert. Denn das multifunktionale Küchengerät kann viele verschiedene Aufgaben erledigen – etwa mixen, kochen, dämpfen, wiegen, kneten, mahlen und vieles mehr. Dazu kommen eine intuitive Bedienung, eine große Rezeptdatenbank und eine hohe Verarbeitungsqualität.

Das hat natürlich seinen Preis: 1.399 Euro kostet der Thermomix TM6 derzeit. Das ist mitunter mehr als fünfmal so viel, wie der Preis der Konkurrenzmodelle Monsieur Cuisine, Kenwood kCook, TOKIT Omni Cook Roboter und Bosch Cookit.

Eine Küchenmaschine für 1.399 Euro sprengt leicht das Budget und so sucht man gerne nach günstigeren Kaufoptionen für das aktuelle Thermomix-Modell TM6.

Warum Sie einen Thermomix brauchen

Wichtiger Hinweis: Der Thermomix wird ausschließlich im Direktvertrieb über den Hersteller Vorwerk selbst angeboten und ist im freien Handel nicht zu erwerben. Neugeräte sind in Online-Shops nicht zu haben – Achtung Betrugsgefahr!

Eventuell kommt ein gebrauchter oder generalüberholter TM6 in Frage, oder auch die älteren Modelle TM5 und TM31 – sofern man sich mit deren eingeschränkten Funktionen zufriedengeben will.

Vor allem der Thermomix TM5 (Produktionszeitraum 2014 bis 2019) ist eine gute Wahl. In der folgenden Tabelle finden Sie die wesentlichen Unterschiede:

Thermomix TM6 Thermomix TM5 Displaygröße 6,8 Zoll 4,3 Zoll Waage 1-Gramm-Schritte 5-Gramm-Schritte Funktionen 16: Kochen, Mixen, Dampfgaren, Wiegen, Mahlen, Zerkleinern, Schlagen, Vermischen, Rühren, Kneten, kontrolliertes Erhitzen, Emulgieren, Sous-Vide Garen, Fermentieren, Slow-Cooking sowie Anbraten. 12: Kochen, Mixen, Dampfgaren, Wiegen, Mahlen, Zerkleinern, Schlagen, Vermischen, Rühren, Kneten, kontrolliertes Erhitzen und Emulgieren Maximale Temperatur 160 Grad Celsius 120 Grad Celsius Rezepte Integriert (WLAN-Verbindung) Cookidoo Stick

Generalüberholten Thermomix mit Garantie kaufen

Es gibt verschiedene Anlaufstellen für erneuerte Technik. Bei Back Market bekommen Sie den Thermomix TM6 im Zustand „Hervorragend“ für 1.205 Euro inklusive kostenloser Lieferung und 12 Monaten Garantie. Die beiden günstigeren Zustände „Gut“ und „Sehr gut“ waren zum Redaktionsschluss ausverkauft. Alternativ und sehr viel günstiger wird das Vorgängermodell TM5 angeboten: „Gut“ für 685 Euro, „Sehr gut“ für 778 Euro und „Hervorragend“ für 990 Euro.

Auch der Anbieter refurbed bietet generalüberholte Thermomix-Modelle mit 12-Monats-Garantie an: Der TM6 kostet im Zustand „Sehr gut“ 1.374 Euro – also nur 25 Euro unter Neupreis. Sehr gut ist hier die mittlere Qualitätsstufe: „Bildschirm: keine sichtbaren Kratzer, wenn eingeschaltet. Gehäuse: minimale Gebrauchsspuren – sichtbar aus 30 cm“. In der Qualitätsstufe „Gut“ liegt der TM6 bei 1.180 Euro. Den TM5 hätten wir für 700 Euro kaufen können, allerdings mit kleinen Kratzern oder Dellen (Zustand „gut“).

Christoph Hoffmann

Bei cleverbuy gibt es den Thermomix TM6 in mehreren Varianten: „Brandneu“ (1.349 Euro), „Hervorragend“ (1.249 Euro), „Sehr gut“ (1.199 Euro) und „Fair“ (1.099 Euro). Beim günstigsten Preis müssen Sie einige Kratzer und tiefe Kerben in Kauf nehmen. Der Thermomix ist aber funktionstüchtig und es gibt sogar 18 Monate Garantie.

Auch bei eBay werden generalüberholte Thermomix-Modelle angeboten – von mehreren Anbietern mit bis zu 24 Monaten Garantie. Ein TM6 im Zustand „Sehr gut“ kostet knapp 1.200 Euro. Info zum Zustand: „Der Artikel wurde von einem verifizierten Verkäufer geprüft, gereinigt und getestet. Optisch: Sehr guter Zustand. Der Artikel kann leichte Gebrauchsspuren aufweisen.“ Als eBay-Plus-Kunde bekommen Sie oft sogar einen Gutschein, in unserem Fall 50 Euro auf den Verkaufspreis.

Fazit: Richtig günstig sind generalüberholte („refurbished“) Geräte auch nicht wirklich. Der Kauf muss gut überlegt sein und Sie sollten sich über den möglichen Zustand im Klaren sein. Ein Risiko gibt es aber dennoch nicht: Sie können die Geräte innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf zurücksenden und haben außerdem bis zu 18 Monate Garantie.

Gebrauchten Thermomix von Privat kaufen

Bei den einschlägigen Verkaufsstellen wie Kleinanzeigen.de (ehemals eBay-Kleinanzeigen) und eBay gibt es sehr viele Angebote für gebrauchte Thermomix-Modelle. Bei Kleinanzeigen.de kostet ein drei Jahre alter TM6 in der Regel um die 900 bis 950 Euro. Geräte innerhalb der zweijährigen Herstellergarantie sind meist ab 1.110 Euro zu bekommen – oft auf Verhandlungsbasis.

Wie immer bei Privatkäufen gibt es ein gewisses Risiko: Das fängt bei der Bezahlung und dem Versand an und hört bei der Funktionstüchtigkeit auf. Idealerweise grenzen Sie die Angebote auf einen Umkreis von 50 Km ein und holen den Thermomix direkt beim Verkäufer ab. Vor Ort können Sie sicherstellen, dass das komplette Zubehör mit dabei ist und eine Funktionsprüfung vornehmen.

Christoph Hoffmann

Achten Sie unbedingt auf Fake-Angebote: Ein fast neuer Thermomix für 400 Euro ist unrealistisch, vor allem wenn die Bezahlung auf ein Western-Union-Konto erfolgen soll. Nutzen Sie bei Kleinanzeigen.de die sichere Bezahlfunktion (falls angeboten) oder bezahlen Sie mit Paypal und Käuferschutz. Übernehmen Sie gegebenenfalls die Gebühren für den Käuferschutz (hier zum Gebührenrechner).

Bei eBay gibt es den Thermomix neu, gebraucht und generalüberholt (siehe nächster Absatz). Bei gewerblichen Anbietern ist das Sparpotenzial eher gering, Sie erhalten aber eine Garantie. Über die Filter bei der Suche lassen sich die Ergebnisse gut eingrenzen.

Legen Sie hier etwa Preisobergrenzen fest, kreisen Sie den Artikelstandort ein und wählen den Zustand aus. Bei unserer Suche nach Thermomix TM6 gab es 10.816 neue Angebote und 365 im Zustand „Gebraucht“. Beim Zustand „Neu“ wird aber alles berücksichtigt, also auch Zubehör. Im Sofortkauf oder mit Preisvorschlag liegt der TM6 in der Regel bei 1.100 Euro – neuwertiger Zustand und bis zu 18 Monate Restgarantie. In Auktionen gehen die gebrauchten TM6 meist für 900 Euro weg. Setzen Sie links den Filter „Beendete Angebote“, um die verkauften TM6 zu sehen.

Es gibt natürlich noch viele andere Anlaufstellen für gebrauchte TM6. Facebook-Nutzer sollten nach lokalen Verkaufsgruppen für Ihre Umgebung schauen.

Fazit: Wie immer bei Kleinanzeigen.de und eBay gilt: Sehen Sie ganz genau und besser zweimal hin. Lassen Sie sich nicht über den Tisch ziehen. Nutzen Sie die sichere Verkaufsabwicklung und holen Sie das Gerät bestenfalls direkt beim Verkäufer ab.