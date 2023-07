Nintendo Switch 2: Finanzbericht verplappert Release-Termin

Nintendo hält sich immer noch sehr bedeckt über einen möglichen Nachfolger der Nintendo Switch, die zahlreichen Gerüchte und Leaks im Netz erzählen aber eine eigene Geschichte. Eine Nintendo Switch 2 wird kommen, die Frage ist nur, wann. Genau diese Frage könnte ein Finanzbericht über einen großen Hersteller in Asien jetzt beantwortet haben.

Nintendo Switch OLED-Modell rot/blau

Finanzbericht verrät möglichen Release der Nintendo Switch 2

Konkret geht es um die Firma PixArt, die ihren Hauptsitz in Taiwan hat und in der Gaming-Branche vor allem als Hersteller von Maussensoren bekannt ist. Pixart produziert aber auch Komponenten für die Joycons der Nintendo Switch und steht somit in direkter geschäftlicher Beziehung zu Nintendo.

Die interessanten Informationen finden sich in einem Finanzbericht, den die chinesische Website MoneyDJ kürzlich veröffentlicht hat. Der Bericht gibt einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024 für PixArt. Besonders interessant ist diese Passage (maschinell aus dem Chinesischen übersetzt):

Allerdings ist es erwähnenswert, dass die Lieferkette darauf hinwies, dass die japanische Spielmaschine Anfang nächsten Jahres eingeführt werden wird […]

An dieser Stelle möchten wir uns für die etwas mühsam zu lesende maschinelle Übersetzung entschuldigen, doch der Inhalt ist klar. MoneyDJ will aus Quellen innerhalb der Lieferkette erfahren haben, dass Anfang 2024 eine neue japanische Spielekonsole auf den Markt kommt. Die Nintendo Switch 2 wird zwar nicht namentlich genannt, es liegt aber sehr nahe, dass es sich um die Switch 2 handelt, angesichts der Tatsache, dass PixArt bereits in die Produktion der aktuellen Switch eingebunden ist.

Nintendo Switch 2 oder doch Playstation-Handheld?

Natürlich ist ohne namentliche Nennung nicht gesichert, um welche Konsole es genau geht. Mit Sony gibt es neben Nintendo noch einen weiteren japanischen Hersteller, der Spielekonsolen entwickelt. Und Sony hat bereits einen Handheld angekündigt, namentlich Project Q. Allerdings soll dieses bereits Ende 2023 auf den Markt kommen, während in dem chinesischen Bericht von 2024 die Rede ist. Außerdem haben PixArt und Nintendo bereits in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet. Wir rechnen also damit, dass sich der Autor tatsächlich auf die Nintendo Switch 2 bezieht.