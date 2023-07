Russisches Propaganda-Video: “Bundeswehr”-Trupp plündert deutsche Familie aus und grüßt mit “Heil Selenskyj”

In den sozialen Netzen, wie hier auf Telegram, verbreitet sich gerade ein rund 40 Sekunden langes, offensichtlich russisches Propagandavideo. Das durchaus aufwendig gemachte Video zeigt eine groteske Vorstellung: Deutschland im Jahr 2023. Ein Trupp Bundeswehrsoldaten, angeführt von einer grimmig dreinblickenden, Deutsch sprechenden Soldatin, klingelt an der Tür einer deutschen Familie, die gerade eine TV-Sendung anschauen, in der Bundeskanzler Olaf Scholz eine Rede hält.

Hier können Sie das Propaganda-Video in einer seriös kommentierten Fassung von The Telegraph sehen:

Die angeblichen Bundeswehrsoldaten (alle übrigens im Dienstanzug und nicht im Kampfanzug) marschieren in die Wohnung und konfiszieren alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Sogar den Fernseher, auf dem gerade Olaf Scholz zu sehen ist, wie er der Ukraine weitere finanzielle Unterstützung zusichert (die offensichtlich trottelig dargestellten Soldaten scheitern zunächst beim Abtransport des Fernsehers, weil das Stromkabel den TV noch zurückhält). “Hilfe für Herrn Selenskyi” steht auf einer Todo-Liste, die die Soldatin abarbeitet.

Auch die Ohrringe der Mutter und das Sparschwein des Kindes konfiszieren die Satire-Soldaten. Dann hängt die Soldatin ein Bild des ukrainischen Präsidenten Selenskji an die Wand und grüßt mit “Heil Selenskji”, womit sie die russischen Propaganda-Vorwürfe aufnimmt, dass Russland gegen Nazis in der Ukraine kämpfen würde. Dann konfiszieren die Möchtegern-Soldaten noch ein Stofftier des Sohnes: einen Leopard …

Das bizarre Video endet mit dem Text “Ist Dein Haus in der Nato? Akzeptiere die Nato in Deinem Haus.” und dem Hinweis, dass angeblich mehr als 22 Milliarden Euro bereits aus dem deutschen Haushalt an die Ukraine geflossen sein.

Wer hat das Video produziert?

Derzeit wird vermutet, dass Russland dieses Propaganda-Video produziert hat; das ZDF will die Gesichter der Darsteller identifiziert haben: Sie stammen alle aus Russland. Das Video soll Deutsche offensichtlich davon abschrecken, weiter für die Unterstützung der von Russland brutal überfallenen Ukraine zu sein. Russische Quellen sollen anfangs behauptet haben, dass die AFD das Video produzieren ließ. Das scheint aber nicht zuzutreffen und die AFD soll das dementiert haben.