US-Kartellbehörde FTC bereitet Klage vor, die Amazon zerschlagen könnte

Amazon ist den Kartellbehörden bereits seit Jahren ein Dorn im Auge. Der Versandriese hat die Wettbewerbshüter vor große Entscheidungen gestellt, Druck ausgeübt und vielfältig herausgefordert. Die US-Handelsbehörde “Federal Trade Commission” FTC hat es sich inzwischen zur Aufgabe gemacht, die wettbewerbsrechtlichen Verfehlungen Amazons zu sammeln und dem Konzern den Prozess zu machen.

Das Ziel: Die Zerschlagung des Konzerns – die entsprechende Klageschrift soll dabei fast fertig sein. Das berichtet Politico unter Berufung auf verschiedene Quellen.

FTC vor Finalisierung von Klageschrift

Wie aus dem Bericht hervorgeht, steht die Ausarbeitung der Klageschrift durch die Anwälte der FTC kurz vor der Fertigstellung und könnten dabei wohl schon im August an ein Gericht übergeben werden.

Sollte die Klage gegen Amazon durch die FTC erfolgreich sein, könnte dem Konzern im schlimmsten Falls sogar eine komplette Umstrukturierung drohen und die Firma durch eine Zerschlagung in mehrere Geschäftsbereiche aufgegliedert werden.

Prime-Abos: Schwerpunkt der Klage

Die FTC plant, den Fall vor ein US-Bundesgericht zu bringen. Schwerpunkt könnte demnach laut Politico wohl das Amazon-Prime-Abo werden, das ursprünglich nur als Service für den kostenlosen und vorgezogenen Versand startete. Heutzutage sind jedoch diverse Dienste in das Abo integriert, darunter auch Video- und Musik-Streaming. Die Sicht der FTC, welchen Nutzen Amazon aus den Prime-Abos zieht, ist dabei klar: Der Konzern will sich dadurch mit illegalen Methoden eine marktbeherrschende Stellung in verschiedenen Bereichen sichern.

Weitere Themen werden wohl die Verhinderung niedrigerer Preise auf Konkurrenzseiten sowie die erzwungene Nutzung von Amazons Logistik- und Werbedienstleistungen. Also Preisdiskriminierung, Logistikzwang sowie weiteren Themen.

Die Ermittlungen der Behörde laufen dabei bereits seit letztem Jahr und beinhalten Befragungen von Zeugen wie CEO Andy Jassy sowie dem ehemaligen CEO Jeff Bezos. Millionen von Dokumenten des Konzerns und von Dritten wurden in den letzten drei Jahren gesammelt, um die Klageschrift zu bereichern.

