Die besten Bash-Aliase für häufige Linux-Kommandos

Das einfache Prinzip von Aliases besteht darin, einem gut memorierbaren Kürzel einen längeren Terminalbefehl zuzuweisen:

alias update='sudo apt update && sudo apt upgrade'

Künftig müssen Sie dann nur noch

update

in die Kommandozeile eingeben, um alle Programme zu aktualisieren.

Aliase dauerhaft speichern

Da eine manuelle Alias-Definition im Terminal nur für die Dauer der Sitzung gilt, müssen die Aliases in die Datei „~/.bashrc“ eingetragen werden, um dauerhaft zu gelten. Weitere theoretische Optionen, nämlich die globale Datei „/etc/bash.bashrc“ für systemweite Alias-Definitionen zu verwenden, ferner Benutzer-Aliases in eine Extradatei „~/.bash_aliases“ auszulagern (darf auch anders heißen), seien erwähnt, machen aber die Sache letztlich nur unübersichtlicher.

Neu in die „.bashrc“ eingetragene Aliases gelten erst dann, wenn das Terminal neu gestartet oder wenn die Datei mit diesem Befehl neu eingelesen wird:

source ~/.bashrc

Dies und die generelle Bedeutung der „.bashrc“ legen es nahe, schon mal zwei Aliases in eigener Sache anzulegen:

alias load='nano ~/.bashrc'

alias reload='source ~/.bashrc'

Alias-Namen und Editor sind natürlich variable Geschmackssache.

Linux-Kompendium: Die wichtigsten Konsolen-Befehle

Schnelle Navigation

Vom Terminal zum Dateimanager: Ein winziges Alias startet den Dateimanager im aktuellen Verzeichnis. IDG

Verzeichniswechsel gehören zu den häufigsten Aufgaben im Terminal. Hier ist jede Abkürzung erwünscht. Daher ist das Alias

alias ..='cd ..'

mit der unscheinbaren Einsparung von drei Zeichen auf Dauer ein echter Zeitsparer, um ins nächsthöhere Verzeichnis zu gehen. Ähnlich verkürzt

alias /='cd /'

den Weg ins Wurzelverzeichnis. Logisch nicht korrekt, aber noch einfacher ist diese Abkürzung ins Wurzelverzeichnis:

alias .='cd /'

Ein eigenes Alias zur direkten Navigation in einen bestimmten Ordner verdienen nur besonders wichtige Verzeichnisse, etwa der Desktop auf grafischen Systemen:

alias d='cd ~/Schreibtisch'

Jetzt führt das Kürzel „d“ jederzeit zum Desktopordner.

Systemd: So kontrollieren Sie Linux-Dienste

Auch beim Start des Midnight Commanders kann ein besonders häufig benötigter Ordner gleich als Standard vorgegeben werden:

alias mc='mc /srv/boss/data .'

Auf grafischen Linux-Systemen ist es üblich und zumindest als Option vorgesehen, ein Verzeichnis im Dateimanager an das Terminal zu übergeben („Im Terminal öffnen“ oder ähnlich). Aber auch der umgekehrte Weg vom Terminal zum Dateimanager kann nützlich sein:

alias x='xdg-open .'

Die Eingabe „x“ im Terminal startet dann den grafischen Dateimanager mit dem aktuellen Ordner („.“). Der Befehl funktioniert unabhängig vom jeweils verwendeten Dateimanager. Sie können den Dateimanager Ihrer Distribution – etwa Nautilus (Gnome), Dolphin (KDE), Nemo (Cinnamon) – aber natürlich auch direkt angeben:

alias x='nemo .'

Extratipp: Noch eleganter ist dieses Hotkey- Alias:

bind '"\e[15~":"xdg-open .

"'

Es belegt die Taste F5 so, dass sie den Dateimanager im aktuellen Verzeichnis startet. Die Funktionstasten sind mit „\e[nn~“ anzugeben, wobei Ziffer „nn“ in der Regel den Wert plus 10 der tatsächlichen Taste benötigt. Die Codes von Funktionstasten lassen sich mit read auslesen.

Dateisuche: Find-Funktionen (im Bild) und die Indexsuche mit plocate lassen sich mit Aliases wesentlich vereinfachen. IDG

Terminaltools wie find überfordern durch ausufernde Parameter und seitenlange Manpages. Hier lohnen sich Aliases, die schon mal die wesentlichsten Aufgaben abdecken. Ein einfaches Beispiel ist folgendes Alias:

alias fn='read -p "Dateimaske (z.B. *.pdf): " TMP; find . -type f -name "$TMP"'

Nach Aufruf des Kürzels „fn“ werden Sie mittels „read“ nach der Dateimaske gefragt, die dann etwa „.odt“ oder auch „2023.jpg“ lauten kann (ohne Anführungszeichen). Der Input wird dann mit der Variable „$TMP“ weitergereicht. Das Alias geht davon aus, dass man zuvor in das gewünschte Verzeichnis gewechselt hat. Im ähnlichen Beispiel

alias ft='read -p "Alter in Tagen (z.B. 7): " TMP; find . -type f -mtime "-$TMP"'

übergibt die Variable „$TMP“ eine Zahl an find, das dann alle Dateien ermittelt, die in den letzten Tagen erstellt wurden. Auch hier beginnt die Suche ab dem aktuellen Verzeichnis.

Auch das indexbasierte Suchtool plocate lässt sich komfortabler bedienen. Nach

alias such='plocate -A -i'

genügt etwa „such steuer 2023“ für die Suche nach passenden Dateinamen.

Übergabeparameter sind möglich

Alles, was nach einem Alias-Namen eingegeben wird, berücksichtigt der Befehl automatisch als Parameter. Im letzten Beispiel zu plocate war daher keine explizite Übergabevariable nötig. Daher arbeiten beide nachfolgenden Varianten

alias 2d='cp --targetdirectory=$ HOME/Schreibtisch/'

alias 2d='cp --targetdirectory=$ HOME/Schreibtisch/ $1'

korrekt, um etwa nach „2d datei.txt“ die genannte Datei zum Desktop zu kopieren. Eine Variable ist hingegen erforderlich, wenn ein übergebener Parameter mitten im Befehl verarbeitet werden muss:

alias 2m='mv $1 --targetdirectory=$ HOME/Schreibtisch/'

Nach „2m datei.txt“ wird die Datei dann korrekt zum Desktop verschoben. Ist die Übergabe mehrerer Parameter nötig, kann statt „$1“ die Variable „$*“ genutzt werden.

Weitere nützliche Alias-Beispiele

1. Systemlog ausgeben

Gibt es Systemprobleme? Was sagt das Systemprotokoll? Die Syntax aller Systemd-Komponenten wie Journalctl ist anstrengend. Eine Abkürzung wie folgende

alias ?='journalctl --priority 4 --since today'

ist eine unmittelbare Alltagshilfe und begrenzt die Protokollausgabe auf das Wesentliche.

2. Befehle kombinieren

Aliases können mit dem üblichen „&&“ oder mit Semikolon auch mehrere Befehle kombinieren. Das folgende Beispiel startet das Infotool inxi mit unterschiedlichen Parametern, um eine umfassende Systemübersicht zu erzielen:

alias info='inxi -v7; echo " "; inxi -tm3; echo " "; inxi -tc3'

Alias-Klassiker sind Kurzformen für komplexe und interaktiv unzumutbare Befehle. Das folgende Beispiel zeigt eine Datensicherung via SSH auf einen anderen Rechner.

alias syncdata='rsync -ruvP --delete --progress /srv/boss/ Data/ root@192.168.0.6:/srv/data'

4. Taschenrechner

Für ein paar Aufgaben in Grundrechenarten muss man das Terminal nicht verlassen. Mittels

alias calc='gnome-calculator -s'

gibt der Gnome-Taschenrechner das Resultat nach etwa „calc 4716“ direkt im Terminal aus. Für Klammern sind eckige erforderlich („calc [64,6+78]0,7]“). Auch Winkelfunktionen und Kreiszahl sind kein Problem.

Aliases zum Editieren von Konfigurationsdateien sind nur für die allerprominentesten zu empfehlen. Einschlägige Kandidaten wären etwa die folgenden:

alias fstab='sudo gedit /etc/fstab'

alias samba='sudo gedit /etc/samba/ smb.conf'

6. Installieren vereinfachen

Das nachfolgende Alias verkürzt den Befehl zum Installieren eines Programms unter Debian/Ubuntu-Systemen deutlich. Nach dem Kürzel „inst“ ist nur noch der Paketname (oder auch beliebig viele) anzugeben:

alias inst='sudo apt install'

7. PATH-Variable ausgeben

Eine kleine Lesehilfe für die Pfad-Variable zerlegt die Verzeichnisse und präsentiert sie übersichtlich in einzelnen Zeilen:

alias path='echo -e ${PATH//:/

}'

8. HTTP-Freigaben

Die Script-Sprache Python (unter Linux Standard) bietet bekanntlich eine HTTP-Freigabe für den aktuellen Ordner. Folgende Aliases erledigen ad hoc die Freigabe für das aktuelle Verzeichnis beziehungsweise für ein ganz bestimmtes Verzeichnis:

alias http='python3 -m http.server 4444'

alias httpdata='cd /srv/data/; python3 -m http.server 4444'

Die Freigaben sind dann sofort über die IP-Adresse und Port 4444 (beliebig wählbar) zugänglich.

9. Mount abkürzen

Snaps, Loop-Geräte und temporäre Dateisysteme machen den Befehl mount zunehmend unlesbar. Ein Alias

alias mount='mount -t ext3,ext4,ntfs'

filtert die relevanten Dateisysteme heraus.

10. Alias ignorieren

Ein letzter Alias-Tipp: Ein mit dem Basisbefehl gleichnamiges Alias (siehe 9.) dominiert über den eigentlichen Befehl und kann dadurch gelegentlich irritieren. Mit führendem Backslash (Beispiel)

\mount -a

kommen Sie in jedem Fall an den eigentlichen Befehl inklusive seiner Optionen.